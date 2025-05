Otra vez la cara que no es

Sergio Herrero Almería Domingo, 18 de mayo 2025, 23:48 Comenta Compartir

Es habitual dudar. ¿Cuál es la buena, la de cal o la de arena? Se supone que la primera, pero bueno, al racinguismo ahora mismo ... le importa bien poco. Está más preocupado por saber por qué su equipo da su buena cara ante el Oviedo y ayer, ante el Almería, otra vez el rostro que no es. El que no le va a llevar a ningún sitio. El que le pone en chino filipino el ascenso por la vía rápida y ya le empieza a complicar también la plaza en el play off. Cambien de nuevo la cara, porque así no va a dar ni en directo ni en diferido.

José Alberto puso en liza lo previsto. Bueno, casi, porque en la punta de ataque hubo cambio de cromos. Que Marco Sangalli iba a sustituir al sancionado Michelin entraba en casi todas las quinielas. Pero que Karrikaburu iba a volver al equipo en detrimento de Juan Carlos Arana era menos esperable. El propio delantero canario reconoció la pasada semana que las sensaciones sobre el terreno de juego no estaban siendo del todo buenas, aunque seguro que le hubiese gustado ser titular para quitarse ese mal sabor. Almería Fernando, Marc Pubill, Edgar, Chumi, Centelles, Lopy, Melero (Gui, min. 55), Arnau (Álex Pozo, min. 69), Baptistao (Rachad, min. 84), Arribas (Selvi, min. 84) y Luis Suárez. 2 - 0 Racing Ezkieta, Marco Sangalli, Mario García (Saúl García, min. 77), Mantilla, Javi Castro, Vencedor (Maguette Gueye, min. 46), Aldasoro, Andrés Martín, Íñigo Vicente, Pablo Rodríguez (Arana, min. 46) y Karrikaburu. Equipo arbitral Sesma Espinosa, del Comité Riojano. Asistido en las bandas por Ortuño Sierra (Riojano) y Bernal Martín (Madrileño). Cuarto: González Páez (Madrileño); VAR:González Francés (Canario) y AVAR: Moleón Cuenca (Valenciano).

Goles 1-0, min. 19:Arribas. 2-0, min. 47: Arnau.

Amonestaciones Amarilla al local Gui y al visitante Maguette

Incidencias 12.957 espectadores, algo más 300 de ellos, racinguistas. Césped en perfecto estado en una noche agradable. Si uno era optimista, el Racing tenía una oportunidad. La derrota del Elche abría la posibilidad de ponerse a rebufo del ascenso directo. 'Follow the leader', sonó en la megafonía. Para los agoreros, había que apretar, que el equipo cántabro era quinto momentáneamente después de los resultados de los perseguidores. Ampliar Javi Castro intenta despejar un remate de Arnau. Con estos ingredientes, no debía hacer falta mucha motivación para los futbolistas verdiblancos. Y el choque arrancó tenso, con Baptistao peleado con medio equipo verdiblanco. Pero no con la suficiente tensión defensiva como para frenar al futbolista más determinante de la categoría. A la primera carrera, Luis Suárez pilló desprevenida a la zaga cántabra. Menos mal que su tiro, ya pisando área, lo mandó, cruzado, contra la valla publicitaria. Los minutos clave 19 El Almería encuentra demasiadas facilidades y marca el uno a cero por medio de Arribas. 45 Un centro cerrado de Andrés Martín que se fue al palo fue la mejor opción racinguista 47 Nada más salir del vestuario, otro error del Racing posibilitó el segundo tanto local. Al tran tran por la banda derecha, el Racing sacó su primera oportunidad. Un centro de Íñigo Vicente lo remató, flojete, Karrikaburu. Detuvo Fernando sin problemas. José Alberto y Pablo Álvarez llamaron a Aldasoro y Luis Suárez se puso detrás del vasco. Sin disimulo. Espía. Todo vale en la guerra por el ascenso. Bueno, todo, todo, no. Las facilidades no traen nada bueno y en el minuto 19, el Almería combinó demasiado fácil, Luis Suárez cabeceó demasiado fácil y Arribas remató el rechace de Ezkieta demasiado fácil. Uno a cero. Y no fueron dos porque en la siguiente acción el siguiente testarazo de Luis Suárez se marchó cerquita del poste. La diferencia entre uno y otro. Karrikaburu le birló el balón a Lopy, se plantó dentro del área y, cuando fue a ponerla, se resbaló. El Racing entró en modo surrealista. Luis Suárez le despegó el dorsal a Javi Castro en una carrera de cuarenta metros, centró y cuando Mantilla fue a por ella, le salió cualquier cosa menos un despeje. Menos mal que Ezkieta tapó bien la llegada de Baptistao. José Alberto no sabía donde meterse. El brasileño, de nuevo, cabeceó en el primer poste un saque de esquina pero no encontró portería. Que alguien pare el vendaval. En corto Sin opciones Dos errores facilitaron los goles de un Almería que fue muy superior a los de José Alberto a lo largo de los noventa minutos

Complicarse la vida El equipo cántabro se queda a cuatro puntos del ascenso directo y con cinco sobre el séptimo puesto. El Almería se relajó, pero poco. Porque, aunque Luis Suárez tardó un rato más en percutir, seguía rondando la portería de Ezkieta. El colombiano recibió un balón por dentro y la reventó contra el lateral de la red. Continuaba jugando con fuego el Racing. Un centro raso de Mario García al que no llegó nadie en el área pequeña fue lo más parecido a una ocasión. Minuto 35, y José alberto mandaba a calentar a Arana, Jeremy, Rober González y Maguette Gueye. El equipo cántabro andaba desconectado atrás y sin conexión arriba. No era el mismo del día del Oviedo. El Almería volvió a desmontar a la zaga racinguista e, inexplicablemente, Luis Suárez no acertó a rematar con todo a favor. Aún sin merecerlo, el Racing tuvo el empate antes del descanso. Un centro cerrado de Andrés Martín desde la derecha se envenenó y se estrelló contra el poste después de botar en el césped. Otra vez más, y van unas cuantas esta temporada, José Alberto tenía trabajo en el descanso para tratar de espabilar al equipo, porque no pintaba bien. Reacción que no llega Sonaba «dale más gasolina...». Mensaje para el míster. Yahí estaba Juan Carlos Arana listo para saltar. También Maguette Gueye. Pablo Rodríguez y Vencedor fueron los sacrificados. Pero vamos, como si saca a Cristiano y a Messi. Un minuto y medio tardó el equipo cántabro en complicarse aún más la vida. Andrés Martín perdió un balón en campo rival, el Almería lanzó la contra, Aldasoro habilitó a un Luis Suárez al límite y el pase del colombiano lo embocó Arnau en el segundo palo. Eso fue en el minuto 47. Llegó el sesenta y no había pasado nada más sobre el terreno de juego en ese amplio rato. Incluso parecía más cerca el tercero de los locales que el primero del Racing. Un duro disparo de Luis Suárez desde la frontal no lo logró atrapar Ezkieta, que luego tuvo que jugarse el tipo para agarrar el rebote. Un triste tiro desviado de Karrikaburu fue lo único que los cántabros pudieron llevarse a la boca en lo que iba de segunda parte. Bueno, además del sopapo en todo el morro del dos a cero. Otra vez, Almería's calling. Baptistao regateó a Mario García en el segundo palo con un control con el pecho y porque saturó la barra de energía y la puso en la Alcazaba, si no... José Alberto dio entrada a Jeremy y Meseguer y retiró a Aldasoro y Karrikaburu. Un cambio que, a esas alturas, sonó más a un 'a ver si suena la flauta' que otra cosa. Como la falta que pegó Arana desde su casa en Gran Canaria. Y eso que no fue ni tan mal. El míster gastó el último cambio. Saúl García sustituyó a un Mario García, tocado, que fue de lo poco rescatable del naufragio verdiblanco. El resto fue una lenta agonía. La nada. El otro desierto de Almería. La derrota deja al Racing en quinta posición, a cuatro puntos del ascenso directo tras desaprovechar una oportunidad pintiparada y con otros cinco de colchón sobre un Granada, séptimo clasificado, que tiene que pasar por los Campos de Sport en la última jornada. Y sólo quedan dos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión