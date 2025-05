A Almería o donde haga falta

Almería está tan lejos de Cantabria que las opciones para viajar son casi infinitas. Eso sí, cómoda, sólo una. Y quedó reservada para los principales ... protagonistas de esta película futbolera. Pasadas las 11.30 horas, el Racing aterrizaba en el aeropuerto de la ciudad andaluza, procedente del Seve Ballesteros. Vuelo directo. Apenas hora y media de avión. A partir de ahí, los demás, cada uno con su odisea particular. De as mil conexiones de avión a las doce horas de ida –y otras tantas de vuelta– en autobús. De los que llegaron el viernes a los que viajaron en el mismo día. Todos con la misma excusa:la lucha por el ascenso.

Casi al tiempo que los futbolistas llegaban a su hotel de concentración llegaba el autobús fletado por las Asociación de Peñas Racinguistas desde SantanderUna paliza, sobre todo para los que les cuesta dormir en la tortura del autocar. Entre ellos, ahí estaba, infatigable, Mauricio Gómez. 87 años. Una vida en verde y blanco.

Las peñas se citaron en el paseo marítimo Carmen de Burgos, en la zona de El Zapillo . Aunque hubo quien se desperdigó, quien aprovechó todas las horas que quedaban para el encuentro y disfrutar de la ciudad, que no todo es fútbol y el largo viaje lo merece. Incluso quien se pegó un baño en la playa, que el Cantábrico en mayo es bastante más prohibitivo. En algún apartamento de la zona, un par de banderas de Concanos. Primera línea de playa. Esos se lo habían montado mejor.

Porque hubo quien llegó el sábado. Y quien se adelantó al viernes. Conozca España con el Racing siempre fue una buena agencia de viajes. Que no sabes a dónde viajar, LaLiga te echa un cable. Mayo, Almería. Sin fallo.

Es el caso de Sofía Arobes y Quique Gómez. Aunque a ellos cualquier destino les viene bien. «Llegamos el viernes, hemos estado haciendo un poco de turismo, aunque hemos estado en Almería varias veces. Y, sobre todo, ayer la playa. Pero con ganas de que llegue ya el partido», decía Sofía, en la mañana de este domingo, mientras paseaban por el centro de la ciudad andaluza.

Llevan tres años 'on tour' 'non stop'. Desde que Quique se jubiló. «Este año hemos ido a todos, hasta a Lanzarote», afirma Quique, con la camiseta del ascenso de 2022. Sofía viste la de la temporada 2015-16. «Confío en que podemos ganar, Hay que disfrutar y competir. A mí la ilusión no se me va a quitar nunca, porque lo que estamos viviendo y disfrutando ahora es un premio».