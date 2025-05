El 'comité de expertos en ascensos' tiene fe en el Racing

Marcos Menocal Santander Miércoles, 14 de mayo 2025, 07:17 | Actualizado 08:30h. Comenta Compartir

Apurar las opciones hasta el final. Ese es el mensaje que le mandan al vestuario del Racing algunos de los exjugadores que antes pasaron por algo muy similar vistiendo también la misma camiseta. Un ramillete de excapitanes históricos y de jugadores carismáticos, algunos de ellos muy representativos, invitan al equipo a no ceder en el empeño, pese a lo difícil que pueda parecer el ascenso directo, ya que «no se puede nadie permitir el lujo de no aprovechar un fallo de los rivales». Pero, además, todos ellos coinciden en que la apuesta por lograr el éxito a corto plazo es la mejor manera de invertir para conseguirlo, si no queda otra que acudir al camino largo.

Llegar en la mejor dinámica y en las condiciones más óptimas al arranque de un hipotético play off posterior puede resultar clave para salir campeón y conseguir la plaza de ascenso. Pedro Alba, Jesús Merino, Javi Guerrero, José Sietes... Todos ellos ascendieron con el Racing a Primera División, algunos de ellos en varias ocasiones, y la unanimidad es total:gana quien más chispa tiene. El deseo de ganar y la motivación multiplica en una miniliga a cuatro partidos, en dos semanas y sin apenas recuperación. Algunos de ellos, incluso, reconocen que sus ascensos se consiguieron siendo, incluso, inferiores al rival, pero superiores en ganas, motivación y dinámica ganadora. En definitiva, el secreto del éxito está en centrarse en ser mejor cada partido, de tal manera que sea el equipo que más fino llegue al momento decisivo. Esa es la receta, apurar y de paso invertir.

Exjugador y capitán del Racing (2005-11) Pablo Pinillos: «Hay que apurar las opciones y centrarse en llegar lo mejor posible a lo que venga»

No descarta nada el riojano, pero es realista y admite que para lograr el ascenso directo «la derrota en Cartagena y el empate del Oviedo lo han complicado mucho». Sin embargo es de los que piensa que «quedando puntos todavía, la fe es lo único que no se pierde nunca en esto del fútbol porque hemos visto que se puede dar cualquier resultado». Para el que fuera uno de los capitanes del Racing en la época dorada del club, la hoja de ruta del equipo ahora mismo debe ser «centrarse en sumar el mayor número de puntos posible porque en los últimos años el que ha ascendido ha sido el que ha llegado al play off con una dinámica ganadora e ilusionante». Pinillos añade que si se echa un vistazo a los últimos cursos «en muchas ocasiones el que ha ascendido ha sido el sexto, porque es el que más ha apretado para llegar al premio y continúa con las racha y ya no para».

El riojano pide «tranquilidad» y señala que «lo más importante es que el equipo coja sensaciones y que agote todas las opciones posibles porque mientras las haya tiene que agotarlas y eso le dará un plus». Pinillos, que reconoce que «se ha complicado con los últimos resultados», confía en que el éxito en un hipotético play off está, según el exlateral, «en llegar en las mejores condiciones porque está claro que los demás tampoco van a ganar todos los puntos y quién sabe lo que puede pasar».

Exjugador del Racing (2002-03 y 2004-05) Pablo Sierra: «Este Racing estuvo siempre arriba, al del ascenso de hace 22 años le pasó de todo»

El canterano, titular indiscutible en aquel equipo de 2002 que logró el último ascenso a Primera del Racing, lamenta decir que «los resultados de esta jornada le han dejado muy difícil ascender, pero mientras las matemáticas le den opciones deben seguir haciendo su trabajo porque las sorpresas pasan, pero realmente tienen un 20% de posibilidades, siendo realistas». En cuanto al premio del play off, más allá de que «se lo merece, porque no ha salido nunca de los puestos», para Sierra, el equipo una vez que las matemáticas no den «y solo cuando esto ocurra» debe pensar en qué supone ese play off «con la presión, la dificultad, sin lugar para los errores y la importancia de cada detalle que tienen ese tipo de partidos».

El santanderino no encuentra muchas semejanzas con el equipo con el que ascendió hace 22 años: «El actual ha sido siempre superior, ha estado arriba siempre y para nosotros fue un año de locura; empezamos fatal, la gente estaba derrotada y estuvimos en puestos de descenso, pero...». Sierra recuerda que el equipo «llegó de menos a más y eso fue a base de ir creyéndose lo que se hacía y de olvidarse un poco del entorno que siempre lo teníamos en contra después del descenso de Primera». El canterano confía en que «este equipo lleva mucho tiempo arriba y eso se tiene que notar y tiene todo lo que le rodea a favor para no fallar, pero es un poco lotería un play off».

Exjugador y capitán del Racing (1972-89) Pedro Alba: «La segunda parte del partido ante el Oviedo me dice que todo puede pasar»

Dos ascensos a Primera y 16 temporadas en el Racing dan para escuchar atentamente lo que diga sin pestañear:«Todo es posible», dice Pedro Alba, el eterno capitán del equipo. «Las he visto de todos los colores», añade. Como exfutbolista profesional no puede más que repetir una y otra vez que «los números todavía le dan una opción y hay que buscarla hasta el final». El exportero recuerda que «no todos los rivales van a ganar todos los puntos, pero si el Racing los gana tendrá una opción muy alta de pelear hasta el final el ascenso directo». Para Alba no hay duda de que «los últimos partidos y resultados han puesto la cosa más difícil, pero ni mucho menos imposible».

Alba tiene claro que «la segunda parte que vi ante el Oviedo me da confianza y me permite pensar que todo puede ser posible, el equipo está vivo». A esa intensidad se agarra el mítico excapitán para asegurar que «llegando en esas condiciones, no sé, pero las posibilidades se multiplican».

El símbolo del racinguismo pone mucha importancia en quiénes y cuándo les tocará jugar. El estado del futbolista ahora es fundamental para sacar adelante lo que queda. «La decisión compete única y exclusivamente al entrenador, porque él es el que mejor sabe cómo están los futbolistas y en qué estado psicológico y físico se encuentran y eso es la clave del éxito cuando se acerca el final».

Exjugador y capitán del Racing (1997-2004) José Sietes: «Para mí el Racing es el favorito número uno para el play off por muchas cosas»

En Primera y en Segunda. José Sietes es uno de esos futbolistas de fuera que logró una complicidad total con el racinguismo. Vivió lo bueno, en la élite, pero también un descenso a Segunda. Ahora bien, fue protagonista del regreso a lo alto en el campo y con el brazalete de capitán muchos días. «El ascenso directo sí se ha podido alejar; los últimos resultados no han sido buenos. El Levante no ha pinchado y se ha puesto difícil», sostiene el asturiano, pero acto seguido lanza un mensaje motivador:«Para mí es el favorito número uno para el play off por muchas cosas; por juego, equipo, afición...». El que fuera lateral izquierdo de aquel Racing en el último ascenso a Primera tiene claro que «hay equipos muy poderosos, porque ahí arriba no llega cualquiera a estas alturas, pero realmente no lo digo por el cariño que le tengo al equipo, a mi me parece que el Racing es el máximo favorito para lo que viene».

La visión que tiene Sietes del equipo desde la distancia es que «llega más lanzado, más fresco, más respaldado por una afición que tiene siempre encima y que le apoya mucho». El asturiano entiende que lo mejor sería «seguir y mantener la actitud que tiene y sin querer centrarse en lograr el mejor puesto y sí la mejor dinámica para el play off, donde repito creo que es el enemigo a batir», concluye el habilidoso exlateral zurdo.

Exjugador del Racing (2001-05) Javi Guerrero: «Debe centrarse en lo que depende de él, es decir, ganar los tres partidos que quedan»

Calidad y gol. Con estas dos virtudes iluminó a El Sardinero cuando más falta hacía. Javi Guerrero fue clave en el ascenso de 2002 a Primera y desde entonces no ha dejado de ser racinguista. El madrileño advierte de que «más allá de que tenga o no más o menos opciones de ascender de manera directa, en lo que tiene que centrarse el equipo es en ganar los tres partidos porque eso le puede dar el plus que necesita». Guerrero adelanta que «si ganando los tres no lo consiguen, será un síntoma de que están fuertes, que llegan con una dinámica positiva y que pueden ganar a cualquiera». Para el exdelantero «no es tan importante quedar más o menos arriba sino que lo que vale es llegar fuerte, esa es la clave». Es más, el madrileño recuerda que «si se miran los últimos años, los equipos que han llegado con mejor dinámica son los que suben sin importar si quedaron terceros o sextos o si jugaron antes o después en casa o fuera».

Guerrero ve «bien al Racing», pero avisa que un play off es una competición «muy rápida y sin margen de error por lo que se necesita llegar con las ideas claras para no fallar. El que está bien puede prolongar su racha un poco más». Su capacidad goleadora fue clave durante su época como racinguista y también apela a la forma que tiene el Racing de afrontar los partidos: «Le hará más fuerte en las eliminatorias cuando lleguen el sentirse confiado en lo que hace».

Exjugador del Racing (1989-94-99) Ángel de Juana 'Geli': «Ha dejado pasar oportunidades claves, pero eso ya pasó y ahora hay otras»

Dos ascensos con el Racing, uno a Segunda y otro a Primera, 'el del 93', como dice la canción. A Ángel de Juana 'Geli' le brota el racinguismo y por eso invita a «pelear hasta el final las opciones que quedan, porque cosas más difíciles se han visto». El camargués no esconde que «el ascenso directo se ha puesto muy difícil porque tienen que fallar unos cuantos y lo peor que le puede pasar al Racing es que no depende de él, y eso en el deporte es lo más importante». Para Geli se han dejado escapar «dos oportunidades muy grandes y claras, una en Cartagena y otra ante el Oviedo de acercarse y no tener que pensar en eso, precisamente, en depender de otros».

Geli lamenta que «con dos buenos resultados ahí, que eran posibles, el Racing se hubiera puesto casi líder y ahora mismo tendría el ascenso al alcance de la mano, pero eso ya pasó». Por eso, uno de los carismáticos protagonistas del inolvidable ascenso del 93 llama a la unidad «para seguir en la misma línea que está llevando porque en un play off puede pasar cualquier cosa y es importante tener claro que puedes ganar como nos pasó a nosotros». Geli insiste en que «la motivación y las ganas son más importantes, a veces, que cualquier otra cosa». El que fuera canterano del Racing destaca que «ahora mismo hay que apurar y aprovechar todo lo que se está viviendo con el equipo, con la afición, el entorno y que sirva de fortaleza».

Exjugador y capitán del Racing (1992-99) Jesús Merino: «No hay que pensar más que en llegar lo mejor posible al siguiente partido»

Otro de los capitanes del Racing que dejaron poso en el racinguismo fue Jesús Merino. El navarro sigue de cerca la actualidad del equipo y es frío en sus valoraciones:«No hay que pensar en nada más que en llegar lo mejor posible al siguiente partido». El equipo no debe «alterarse», seguir concentrado y «ser mejor día a día». Para el excentral verdiblanco no se puede hacer otra cosa que «preocuparse de lo que depende de uno mismo, hacerse fuerte cuanto más y mejor y apurar las opciones, porque de momento las hay».

Merino recuerda que «el Racing no puede permitirse el lujo de desaprovechar la oportunidad que se le puede presentar si los demás fallan y para ello debe centrarse en ganar sus partidos siendo mejor cada día».

La palabra play off, que muchos no querían escuchar y que ahora se presenta ya como una alternativa muy válida, para Merino es «otra oportunidad que se ha ganado». El navarro también sabe que «es una fase muy igualada y que se decanta por detalles y tendrá más posibilidades de superarla aquel que llegue mejor y eso se consigue siendo ahora muy puntilloso y haciendo las cosas bien». Merino, que ve «vivo al equipo» confía en que «lo que se ha venido haciendo bien tantas semanas también se puede hacer ahora, pero ya digo que debe pensar partido a partido».

Exjugador del Racing (1983-90) Paco Liaño: «La Segunda es una locura, pero siempre es mejor ser tercero que sexto para el play off»

Para Paco Liaño, un cántabro con varios trofeos Zamora bajo el brazo, «la Segunda División es una locura» y por eso, aunque con la experiencia que dan quince años en el fútbol profesional admite que sus pronósticos son un poco como el viento:«No me atrevo a decir qué puede pasar porque realmente puede pasar cualquier cosa y lo hemos visto;todos pierden y todos ganan». Sin embargo, apuesta por un escenario que pueda entrar dentro de la normalidad, y en esa imagen «el Racing debería jugar el play off porque depende de que fallen muchos y aunque puede pasar, no sería lo más normal». Para Liaño, el Racing «ha sido muy fuerte durante muchas jornadas y ha hecho un fútbol muy dinámico; tiene muchas virtudes y esas las va a seguir teniendo en el play off, si finalmente lo juega».

Ahora bien, el exportero sí que insiste en que ahora, «es tiempo de seguir concentrado y tratar de asegurarse la mejor posición en la clasificación; ser tercero siempre será mejor que ser sexto porque eso concede ventaja en el campo y, sobre todo, que con los empates le puede servir para ser ganador de la eliminatoria». Por tanto, Liaño invita «a todo el mundo a seguir como hasta ahora, a pesar de que haya habido alguna ocasión en la que se han desaprovechado oportunidades, porque también es probable que le pase a los demás y hay que contar con ello», concluye el cántabro.

