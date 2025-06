Un sintecho apuñala a otro en la entrada del Concha Espina

Abel Verano Santander Sábado, 14 de junio 2025, 23:14 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido este sábado tras ser agredido por otro con una arma blanca en los aledaños del Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega. Tanto el agredido como el agresor son dos sintecho.

Según la información trasladado a este periódico por fuentes municipales, los hechos tuvieron lugar pasadas la nueve de la noche, momentos antes de que la gente saliera de la actuación que se estaba celebrando en el interior del teatro.

Al parecer, una discusión por las pertenencias de uno de los involucrados fue lo que desató la posterior agresión. La discusión fue degenerando hasta que, en un momento dado, uno de ellos cogió un arma blanca, se desconoce si era una navaja, un cuchillo o un puñal, y atacó por la espalda al otro hombre, causándole alguna herida que no revestía gravedad.

Hasta el lugar de los hechos, se trasladó una dotación del 061, que atendió en el lugar al herido y posteriormente le trasladó hasta el Hospital Sierrallana.

Según la información trasladada desde el Ayuntamiento torrelaveguense, la previsión era que diesen el alta al hombre a lo largo de la noche, puesto que las heridas que presentaba no suponían ningún riesgo para su vida.

A partir de ahí, los agentes que intervinieron emprendieron la búsqueda del agresor. Lo que no quedó claro fue a quién correspondía la intervención, puesto que desde Policía Nacional se aseguró a este periódico que ellos no habían actuado en el suceso, y desde Policía Local apuntaron que los casos de agresiones con arma blanca no los llevan ellos. Sea como fuere, el caso es que pasadas las once de la noche todavía seguían intentando localizar al agresor.