La Cofradía de Pescadores de Santander suspende la procesión marítima del Carmen por la avería del puente

Uno de los momentos más emotivos de la procesión del día del Carmen se produce en el mar, cuando la imagen de la Virgen, tras ... recorrer el Barrio Pesquero, llegar al puerto y se sube a una embarcación para iniciar la procesión marítima. Esta icónica estampa no se repetirá este año, ya que desde la Cofradía de Pescadores han decidido suspender esta parte del trayecto. Lo hacen por la avería del puente levadizo, que lleva desde febrero cerrado e impide que el sector pueda realizar su trabajo con normalidad. De hecho, desde la Autoridad Portuaria (APS), «nos trasladaron que la hoja que da al Barrio Pesquero la abrirían para esta actividad bajo nuestra responsabilidad, pero no estamos de acuerdo. No la pueden abrir para trabajar pero sí para una fiesta, y además sin ser seguro», lamenta el secretario de la Cofradía, Agustín Trueba, que también es el coordinador de seguridad de la procesión.

Desde que se averió -están estropeadas tanto la hoja que da al Barrio Pesquero como la de Raos-, los pescadores han tenido que adaptar su forma de trabajar a unas condiciones más precarias. Los barcos más pequeños pueden pasar por debajo, pero los grandes no pueden entrar al puerto y, por tanto, tampoco a la lonja. Las instalaciones temporales que la APS les ha habilitado en Margen Norte, aunque lo agradecen, no les permiten realizar sus tareas al 100% y muchos descargan directamente en otras lonjas, como la de Santoña. La hoja de Raos se averió el pasado septiembre y, la que da al Barrio Pesquero, en febrero. No pueden abrirse porque, como el propio Puerto ha trasladado a los pescadores, no es seguro y «podrían romperse». Por eso, a los pescadores no les parece adecuado que se abra para las fiestas: «Si no se puede para trabajar, no se puede para esto tampoco», insiste Trueba.

La Cofradía de Pescadores y el Puerto se reunieron la semana pasada para concretar qué hacer el día del Carmen, que se celebrará el 16 de julio. Allí, según apuntan desde el sector pesquero, «nos trasladaron que el plan consistía en tratar de abrir la hoja del puente, pero no garantizaban que se pudiera y además hay riesgo de que se rompa. Lo sentimos pero no nos podemos arriesgar, además soy el coordinador de seguridad: ¿qué puede pasar si se rompe? ¿que se caiga sobre los barcos?», se cuestiona Trueba.

Una semana después de la reunión, la Cofradía ha presentado un escrito en la APS para anunciarles que finalmente suspenden la procesión marítima -la previa, por el barrio, no se anula- y desde el Puerto han insistido en su intención de abrir la hoja. En un comunicado emitido por la APS, reiteran que ya les trasladaron su intención de llevar a cabo «una apertura excepcional del puente por la hoja basculante del lado Maliaño, como ya se ha realizado anteriormente en dos ocasiones, con el fin de facilitar la celebración de la procesión marítima en las mismas condiciones de años anteriores». También subrayan su disposición para «contribuir a mantener una tradición muy arraigada en Santander, especialmente entre la gente de mar».