Con una energía arrolladora y una voz que ha conquistado escenarios globales, Emilia Mernes (Nogoyá, Argentina, 1996) se ha consolidado como una de las figuras ... más influyentes del pop urbano. En 2023, lanzó su segundo disco, 'mp3', un homenaje a los sonidos del pop y R&B de los 2000 y ultima el lanzamiento de su próximo EP. El viernes (a las 23.00 horas) será cabeza de cartel del festival Música en Grande, en Torrelavega.

–¿Cómo está hoy la Emilia soñadora que era antes?

–Es un honor. Los festivales son puntos de encuentro mágicos: gente que tal vez nunca estuvo en mis shows, o no conocía mi trabajo, disfrutando y bailando todos juntos. Súper feliz con la oportunidad, además de compartir el 'line up' con un montón de artistas increíbles, es realmente hermoso.

–En sus últimos trabajos se observa una evolución sonora muy marcada. ¿Cómo describiría su momento artístico actual?

–Cada sonido nuevo responde a lo que quiero contar. No veo la hora de que puedan escuchar mi EP. Aunque todavía no puedo compartirles todo, si puedo decirles que me divirtió mucho mezclar ritmos latinos con texturas electrónicas y matices más pop. Además de toda la propuesta visual, que viene a acompañar esos nuevos sonidos.

–Cantaba tango y folclore de niña, viene del pop urbano y ha experimentado con sonidos más clásicos y electrónicos. ¿Le gusta romper con lo que se espera de usted?

–¡Me encanta! Es lo que más me divierte de hacer música. Me gusta buscar, probar, experimentar cosas nuevas y sobre todo poder proponerles cosas distintas.

–¿Qué artistas, géneros o influencias han marcado el sonido de su último álbum?

–Mucho funk brasileño y obvio mucho pop también. En mi playlist de referencia hay un montón de cantantes y músicas mujeres de distintas culturas que me inspiran día a día.

–Sus letras suelen hablar de empoderamiento y emociones intensas. ¿Qué papel juega lo personal en sus canciones?

–Total. Escribo desde mis propias contradicciones: puedo ser vulnerable y poderosa en la misma estrofa porque así vivo mis días. Soy la que se sube al escenario y lo da todo, pero también soy la Emilia de mi pueblo, de Nogoyá. Las dos 'Emilias' viven en mí y eso se nota en todas mis canciones. La propuesta de mi próximo EP va un poco por ahí.

–¿Qué papel han tenido otras artistas, otras compañeras, en su carrera?

–Gigante. Colaborar con mujeres que admiro me potencia. Nos compartimos consejos todo el tiempo y obviamente la escena se vuelve más fuerte cuando nos apoyamos. Cuando le va mejor a una mujer, le va mejor a todas las mujeres.

–En una entrevista afirmaba que la terapia le ayudó a confiar en sí misma. ¿Cree que es importante recibir ayuda cuando uno está expuesto a millones de personas?

–Totalmente. Si alguien tiene la posibilidad de hacer terapia, se la recomiendo sin dudar. Para mí es un espacio clave: la exposición multiplica todo, tanto el cariño como la crítica, y a veces puede descolocar. La terapia me dio herramientas para mantener el eje, escucharme y gestionar la presión. Pedir ayuda no es una señal de debilidad; es el mayor acto de autocuidado.

–¿Qué papel han tenido las redes sociales en su proyección internacional?

–Fueron mi pasaporte. Antes de pisar un país, ya conecto con su público a través de las redes. Me encanta poder hablar con mis fans, el ida y vuelta es increíble. Pero también aprendí a poner límites: las redes son una parte, no la totalidad de mi vida ni de mi trabajo. No hay nada mejor que los shows, conectar con tu público en persona.

–¿Cree que la imagen que se lanza a través de esos canales se corresponde con la evolución de su trabajo?

–Las redes tienen personalidad propia: te dan cosas maravillosas, como la cercanía con la gente, acortar distancias, poder tener tu propia voz y también traen sus complicaciones. Yo las uso mucho en mi día a día para conectar con mis fans, y estoy súper agradecida de contar con ese espacio. Pero también sé que no todo pasa por ahí; mi verdadera evolución sucede en el estudio, en los shows con ellos y en mi vida fuera de la pantalla.

–¿Qué le dirías al público cántabro que te va a ver por primera vez en directo?

–Que vengan listos para transpirar la camiseta y cantar como si nos conociéramos de toda la vida. Les prometo un show pensado para que cada uno salga un poco más feliz de lo que entró.

–¿Qué significa para usted la música 'en grande'?

–La música puede cambiarle el día a otra persona, acompañarla en un momento difícil o hasta sacarle una sonrisa en cualquier momento, y eso, para mí, es enorme. Por eso amo lo que hago.