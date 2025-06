Álex Gómez Magaldi Jueves, 19 de junio 2025, 10:38 Comenta Compartir

En su último trabajo, la madrileña Paula Cendejas se desnudó emocionalmente: 'Tsunami' es un disco que le ha dado muchas alegrías, pero que también le costó mucho sacar adelante, porque en él se rompe y aborda temas muy delicados como un aborto. Este viernes, lo presentará en el festival Música en Grande de Torrelavega, donde compartirá escenario con artistas muy conocidos como Emilia.

- En su último trabajo, se abrió en canal: habló de sus problemas familiares, de un aborto y de una relación tóxica, entre otros temas. ¿Cómo se encuentra hoy Paula Cendejas?

- Cuando empecé a componer el EP, estaba pasando por un momento complicado de mi vida y traté de ser lo más honesta posible: necesitaba plasmar una serie de cosas que sentía. Creo que los astros se alinearon para que todo acabara saliendo como salió, ya que 'Tsunami' es, sin duda, el trabajo que más alegrías me ha dado. Estoy contentísima con todo lo que ha venido después de su publicación, y con cómo están yendo las cosas ahora.

Tsunami «Ya no tengo tanto pánico a compartir cosas que antes me daba miedo contar»

- Este viernes, en Torrelavega, cantará en directo algunas de esas canciones en las que literalmente se rompe. ¿Qué siente cada vez que las interpreta en directo?

- Las primeras veces que las toqué en directo fue un reto, porque me invadían mil emociones y me resultaba muy difícil gestionarlas. Pero, con el tiempo, he conseguido encontrar un equilibrio: sé que no soy un robot y no puedo esconder lo que siento, pero he aprendido a interpretarlas sin derrumbarme.

- ¿Hasta qué punto, con 'Tsunami', se difuminó la línea entre la Paula Cendejas persona y la Paula Cendejas artista?

- Se acercaron muchísimo, algo que hasta ahora nunca me había pasado. Al final, estamos hablando de un proyecto que nació desde la Paula persona, más que desde la artista. Siento que, al abrirme tanto, abrí una puerta que ya no podré cerrar, y desde entonces ya no tengo tanto pánico a compartir cosas que antes me daba miedo contar.

- ¿Cuál es la canción que más le costó soltar?

- En 'Colibrí' hablo sobre un aborto que tuve, algo tabú de lo que apenas se habla. Pero, sinceramente, lo pasé aún peor escribiendo 'Tatami', porque es un tema que involucra a otras personas, que trata sobre mis problemas familiares. Cuando empecé a componer esas canciones no pensaba en «tengo que contar esto o aquello», sino que simplemente estaba haciendo algo para mí, porque necesitaba sacar lo que me estaba removiendo por dentro. Lo cierto es que tuve que prepararme mucho antes de poder compartirlo todo con otras personas.

- De todas las canciones de 'Tsunami', ¿'Paenamorar' es la que más alegrías le ha dado?

- Es una canción que me ha dado muchísimas alegrías y fue, además, el primer tema en el que me abrí de verdad, el que abrió la puerta a todo ese tsunami emocional que vino después. Me pasé meses trabajando en ella, le dediqué mucho más tiempo de lo que imaginaba. La verdad es que estuve más de un año y medio dándole vueltas al disco, haciéndolo todo con paciencia y mucho cuidado. Creo que las canciones que perduran son las que se hacen con mimo y sin prisas.

- Ahí habla sobre su miedo a enamorarse.

- Sí, y lo curioso es que, poco después de componerla, me enamoré.

– Después del impacto del EP y de canciones como 'Paenamorar', que conectaron con mucha gente, ¿ha tenido ese momento de: «Vale, ahora, cómo narices sigo»?

– Cuando haces algo tan íntimo y personal como Tsunami, sientes que se acaba el mundo, que no hay nada más allá. Pero luego te das cuenta de que siempre hay nuevos caminos, nuevas formas de crear, de superarte. Ahora estoy en ese punto de probar mil cosas, de ver qué quiero contar y hacia dónde quiero ir con mi carrera. Es un proceso que necesita tiempo, paciencia y constancia. Al final, lo que busco es seguir creciendo, y que cada paso que dé sea siempre un paso adelante en mi trayectoria y en lo que quiero lograr.

- En el disco, suena la voz de Carlos Ares, que además es productor y uno de los artistas del momento. ¿Cómo le ha ayudado a abrirse y a mostrar esa parte tan personal y vulnerable en sus canciones?

- Nos conocemos desde hace mucho tiempo y es una persona que realmente me saca de mi zona de confort. Creo que por eso me gusta tanto trabajar con él: porque me impulsa a hacer cosas que yo no sería capaz de hacer por mí misma. Me costó atreverme a hablar de temas tan complejos, y fue un poco él quien me empujó a hacerlo. ¡Qué importante es tener a alguien detrás que te acompañe y te ayude a dar esos pasos que tú sola no podrías dar!

Lección «Lo más importante que he aprendido de la gente con la que he trabajado es ser constante»

- Ahora ha trabajado y colaborado con Carlos Ares, pero lo cierto es que, a lo largo de su carrera, ha hecho cosas con artistas de la talla de C. Tangana, Alizzz, Feid o Piso 21. ¿Cómo llega a trabajar con ellos? ¿Qué le han aportado?

- Todo lo que he hecho con otras personas ha surgido de manera muy natural. Por ejemplo, estaba grabando con Alizzz y un día llegó C. Tangana al estudio, porque estaban trabajando juntos, y terminamos haciendo algo entre los tres. Lo más importante que he aprendido de toda la gente con la que he trabajado es a ser constante y a entender que, aunque la música muchas veces sea complicada, no hay que rendirse ni dejar de intentar hacer cosas.

- Musicalmente, ¿hay algo que aún no se haya animado a hacer?

- Rapear; siento que es algo que podría hacer perfectamente y que me apetece mucho probar.