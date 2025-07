Una de las Meninas de Manolo Valdés, vandalizada con un «Afri te quiero»

Una de las cuatro icónicas esculturas de Manolo Valdés instaladas en el Muelle Calderón ha sufrido un acto vandálico por parte de un Romeo de ... barrio que ha escrito el mensaje 'Afri te quiero', sin la coma por supuesto.

La propuesta artística se inauguró en Santander el pasado 4 de julio y tan solo cuatro días después la figura azul ha aparecido con un mensaje grabado, lo que dificulta su eliminación.

«Es una falta de respeto hacia el autor y hacia el mensaje que quiere trasmitir la obra. Habrá sido un adolescente en la edad del pavo que no piensa en las consecuencias de un acto así. Para construir una sociedad respetuosa es fundamental la educación en casa», señalan dos turistas francesas que este jueves por la mañana se hacían selfies con las obras de Valdés. «Desgraciadamente esto ocurre en muchas otras partes del mundo», apuntan.

Ampliar

La resina cristalina de la Reina Mariana de color turquesa, la Menina más cercana al Palacete del Embarcadero, no ha resistido al profundo amor del autor de esta dedicatoria tan hortera como simple. Y por si fuera poco el grabado con un objeto punzante está escrito, rayón sobre rayón, con letras mayúsculas, porque su pasión hacia 'Afri' este verano es inmensa.

En el año 2015 una escultura como esta, también de color azul, se vendió en una subasta de la casa Phillips realizada en Nueva York por más de 220.000 euros.

Un vecino de Santander, de los que peinan canas y saben mucho, con una mano sujetaba esta mañana la radio que tapaba su oreja izquierda y con la otra acariciaba las letras blancas sobre la resina azul. Con un gesto de desaprobación señalaba a este periódico que «el pueblo está mal educado»: «Ya no hay nada que hacer. Ni con esto ni con las pintadas que aparecen en los edificios. Si no multan ni se persigue, la gente seguirá haciéndolo. Como santanderino me avergüenzo de que haya pasado esto».

El mensaje que el autor del acto vandálico ha dejado sobre el vestido de la Menina. DM

El pintor y escultor valenciano afincado en Nueva York es reconocido mundialmente por sus pinturas y esculturas de personajes alegóricos que hacen referencia y reinterpretan momentos significativos de la historia del arte, como los iconos totémicos a gran escala ubicados en la Bahía de Santander que hacen referencia a la figura de la Reina Mariana de Austria de Las Meninas, pintura de Diego Velázquez de 1656.

Para sus interpretaciones de personajes utiliza materiales que van desde la resina cristalina al acero corten, pasando por el cristal de Murano. La última vez que se pudo ver la escultura monumental de Valdés en Santander fue en 2009, en una muestra de la Fundación la Caixa y el MAS. En aquella ocasión, la exposición urbana constó de 17 obras.

Decía la alcaldesa de Santander, Gema Igual, el pasado 4 de julio en la inauguración de la propuesta artística que la obra de Valdés «dialogará con nuestro emblemático Palacio, con nuestra bahía y con algunos de los principales centros culturales y museos de la ciudad, en pleno Anillo Cultural, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia única y accesible a todos». Tan accesible que alguno se ha permitido la licencia de modificarla. ¿O es que acaso ahora la escultura cobra otro sentido? «Puede que sea otra obra de arte», apunta otra turista.