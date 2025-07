Sanidad avisa de infecciones de transmisión sexual que «no habíamos visto hasta ahora»

Ana Rosa García Santander Jueves, 10 de julio 2025, 07:13 Comenta Compartir

No solo se han disparado las infecciones de transmisión sexual (ITS) de forma alarmante en los últimos años –especialmente entre la población más joven–, ... sino que, además, empiezan a aparecer enfermedades que «no habíamos visto hasta ahora», advierte Luis Viloria, jefe de servicio de Salud Pública. Un ejemplo «muy indicativo» es el linfogranuloma venéreo, enfermedad propia de zonas tropicales y causada por una variante de la bacteria clamidia, que puede ocasionar cuadros febriles, inflamación de los ganglios e incluso úlceras en la zona genital. «No da más gravedad que otras infecciones de transmisión sexual ya conocidas, aunque se caracteriza por unos síntomas un poco especiales, pero se cura igual de bien con antibióticos. Lo significativo es que se empiece a ver esta infección, porque no es nada habitual. El año pasado registramos siete casos y en lo que llevamos de 2025 se han identificado dos (uno en enero y otro en mayo)», explica. El problema es que también puede no dar síntomas, favoreciendo el contagio en las relaciones sexuales sin protección.

Y no es el único germen que se ha sumado al abanico clásico, donde predominan la sífilis, la gonorrea (infección gonocócica) y la propia clamidia. Ahí cabe recordar la alerta sanitaria que se activó en 2022 y se repitió el año pasado por los brotes del virus Monkeypox (el de la viruela del mono), frecuente en determinadas zonas de África. También llama la atención de los expertos que «se están viendo enfermedades que habitualmente se presentaban por otros mecanismos de transmisión, y que han empezado a comportarse como ITS en determinadas circunstancias», caso la bacteria shigellas, que suele estar relacionada con intoxicaciones alimentarias y, sin embargo, ahora es otra causa de contagio sexual. Y lo mismo con salmonellas, haemophilus o meningococo. «Incluso están aumentando las hepatitis de transmisión sexual», precisa Viloria. Todo esto es fruto de «los cambios sociales, de un modelo de sexualidad más abierta, con múltiples parejas», en las que además se ha bajado la guardia con respecto al uso del preservativo. A finales de los años 80, como consecuencia de la amenaza del VIH/sida, se extendió la cultura de prevención, pero con el paso del tiempo –y el progresivo control de aquella temida enfermedad–, «la población se ha relajado bastante, a la vez que han aumentado los comportamientos sexuales de riesgo», detalla el jefe de Salud Pública. La incidencia de las ITS ha alcanzado niveles más que preocupantes en toda España. En Cantabria, alguna de estas enfermedades han multiplicado por seis o siete el valor que presentaban hace algunos años. «Se va rebajando el inicio de las relaciones sexuales y estamos encontrando primeras infecciones en jóvenes de 17 y 18 años. Es más, hemos registrado casos en menores de 13 años. El 80% de las infecciones de transmisión sexual se acumulan en la población de 18 a 35 años –seis de cada diez nuevos diagnósticos se sitúan de los 15 a los 24 años–, pero también encontramos picos en la gente de alrededor de los 50 años, muchas veces vinculados a separaciones y nuevas relaciones de pareja, e incluso por encima de los 80». Detrás de los números de contagios, con su consiguiente impacto sanitario, están las dinámicas sociales, en ocasiones alimentadas por las redes y las aplicaciones para quedar. «Antes había un modelo más estable de relaciones. En estos momentos, el cambio constante está asumido como parte de la normalidad», opina Viloria. Concienciar sobre los riesgos del sexo sin protección y recordar que el preservativo es la mejor herramienta para evitar las altas probabilidades de coger una ITS es el objetivo de la campaña 'Yo decido, con condón', lanzada desde la Consejería, a través de la Dirección General de Salud Pública, que incluye imágenes y lenguajes impactantes. Además de su difusión en redes sociales, llegará a los centros de salud, oficinas de farmacia, asociaciones y entidades colaboradoras, ayuntamientos, y a los paneles estáticos del mobiliario urbano. Esta campaña se reforzará con un vídeo que podrá verse en las pantallas del transporte urbano y en las salas de espera de centros sanitarios del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

