El Gobierno cántabro investigará qué contratos existen con las empresas de la trama del PSOE

La aparición de un 'pendrive' serigrafiado con el rótulo 'Gobierno de Cantabria Consejería de Obras Pública y Vivienda' en la casa de José Ruz, uno ... de los constructores implicados en la trama de corrupción en el PSOE, ha puesto en guardia a los principales partidos de la región. A falta todavía de conocer el alcance del 'caso Carreteras' que golpeó al bipartito justo antes de las elecciones autonómicas de 2023, el hallazgo de este dispositivo en un registro de la Guardia Civil vuelve a poner el foco de la sospecha en una consejería que todavía no se ha recuperado del golpe de credibilidad que supuso aquel escándalo de adjudicación irregular de contratos. Aún se desconoce qué documentación almacenaba Ruz en el 'pendrive', y tampoco hay, de momento, indicios que vinculen ambos casos, pero el Gobierno de Cantabria se ha dado prisa en poner en marcha una investigación.

El consejero de Fomento, Roberto Media, anunció ayer que estudiarán si existen o no contratos de la Administración autonómica con las empresas que aparecen en la documentación intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) en los casos abiertos contra José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

«No tenemos ningún tipo de información sobre lo que contiene el 'pendrive', pero salió de Cantabria y acabó en una casa particular de un señor que ahora está implicado en cosas poco bonitas en la comunidad valenciana», declaró Media, quien aseguró desconocer si alguna de las compañías señaladas han contratado en algún momento con el Gobierno de Cantabria.

En Castro Urdiales

La realidad es que contratos sí existen. Y muchos. Acciona, por ejemplo, que supuestamente pagó a Ábalos y Koldo García 620.000 euros en mordidas gestionadas por Santos Cerdán, es una de las principales empresas del país y trabaja con el Ejecutivo regional y varios ayuntamientos desde hace años a través de sus filiales de agua, servicios o energía.

Obras Públicas y Regadíos, otra de las empresas señaladas y registradas por agentes de la Guardia Civil, fue contratada por la actual Consejería de Fomento de Cantabria en diciembre del año pasado, por 1,5 millones de euros, para sustituir las tuberías obsoletas del plan de saneamiento de Castro Urdiales.

El consejero ha insistido en que, «a día de hoy», al Gobierno no le consta que figuren algunas de las empresas que han aparecido en las investigaciones, pero «habría que verlas todas, estén trabajando o hayan trabajado con la Comunidad Autónoma de Cantabria», precisó. «Y me imagino que si la Judicatura nos pide esos datos, pues los facilitaremos», añadió.

También hay otra obra en Cantabria, esta vez encargada por ADIF a Levantina Ingeniería, la empresa de Ruz: la mejora del viaducto de Raos, la infraestructura con la que la línea ferroviaria Bilbao-Santander sortea la ría, la autovía y las marismas de Alday. La empresa pública le adjudicó la obra a José Ruz en junio de 2023 por 2,1 millones de euros. En ese momento, la ministra de Transportes era Raquel Sánchez, sucesora de Ábalos en el cargo y actualmente presidenta de los Paradores nacionales.

Media cree que una investigación similar como la anunciada en Cantabria se hará en todas las comunidades. «Estamos viendo que, por desgracia, esta cuestión que empezó siendo de un portero de discoteca, acabó afectando a dos secretarios de Organización del Partido Socialista y parece que no va a acabar ahí», subrayó Media.

En cualquier caso, el consejero quiso dejar claro que el 'pendrive' encontrado por la UCO corresponde al anterior mandato PRC-PSOE, ya que el departamento cambió el nombre a Fomento cuando el PP ganó las elecciones en 2023. «La Consejería a día de hoy está limpia. Pero en la anterior legislatura se debieron hacer muchísimas más cosas, se debió vigilar mucho más para que no ocurriera lo que ocurrió y cómo las cosas pasaron», señaló en referencia al 'caso Carreteras'.

Más apariciones

Al margen del 'pendrive', no es la primera vez que el nombre de Cantabria aparece vinculado a los casos de corrupción del PSOE del último año. Además de la aparición de Leire Díez como 'fontanera' del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, las obras de la autovía A-67 en el nudo de Torrelavega y la ampliación del tercer carril entre Polanco y Santander aparecen en la lista de mordidas del exministro José Luis Ábalos, según la documentación presentada en el Tribunal Supremo por el comisionista Víctor de Aldama. También está imputada en una de las causas Isabel Pardo de Vera, destituida como presidenta de ADIF cuando saltó el escándalo de los trenes de Cercanías de Cantabria y Asturias que no entraban en los túneles.

El portavoz del PRC, Pedro Hernando, pidió «rigor y seriedad» hasta que se analice qué contiene el 'pendrive', porque «lo mismo son fotos de un bautizo», bromeó. Además, reivindicó «tolerancia cero» contra la corrupción, y abogó por el endurecimiento de las penas no sólo contra los corruptos, sino también contra los corruptores, porque «sin ellos no existirían los primeros». «Me animo a decirles a los partidos con representación nacional que analicen si no ha llegado el momento de incorporar reformas legales en el Código Penal y en la Ley de Contratos del Sector Público, porque no hay corruptos sin corruptores», señaló el portavoz parlamentario del PRC, cuyo partido dirigió las dos pasadas legislaturas la Consejería de Obras Públicas cuyo rótulo lleva el dispositivo localizado por la UCO.

Hernando aprovechó la ocasión para defender la trayectoria «ejemplar» del PRC y, recalcó que el partido, en sus más de 40 años de trayectoria, no ha sufrido en sus filas «ningún cargo condenado». «La aparición del 'pendrive' no afecta al PRC. Se produce en el marco de una investigación que no guarda relación con la gestión autonómica», matizó.