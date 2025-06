La fiebre de las hamburguesas gourmet

La esencia ha sido la misma durante décadas:un buen pedazo de carne, que es lo más importante;un pan bueno; algo de queso, tomate, ... lechuga, huevo, y el resto, a elegir. Pero es un concepto que se ahora considera desfasado –que no quiere decir que realmente lo esté–. La moda por reinventar la hamburguesa ha llevado a jugar con ingredientes imposibles, con modos de preparación propios de la alta cocina y con un aderezo de salsas que vuelven loco al paladar. Tal es la pasión que despierta el fenómeno que proliferan los nuevos negocios y los certámenes masivos en la calle para probarlas todas en un ambiente cada vez más gourmet.

El debate está servido entre los que piensan que es una 'modernez' innecesaria, diseñada para rentabilizar una propuesta que desvirtúa la esencia del producto; y los que opinan que es el futuro y una forma divertida de estimular al gusto con propuestas diferentes, atrevidas e ingeniosas. La clave, como siempre, está en el punto medio, según los expertos.

«Hay que diferenciar bien lo que supone cada cosa», opina Mario Domenech, propietario de Buenaburguer, en Oruña de Piélagos. «Hay que saber bien que eventos como el Champions Burguer no está pensado para el disfrute culinario del visitante. Hay que saber que es otra cosa: un divertimento, un juego, una forma de pasarlo bien con el 'merchandising' y todo lo que supone como evento de masas y carne de selfie».

«El precio de la carne ha subido mucho y eso también lleva a la subida del precio del conjunto» Miguel Crespo La Carnaza

«Vamos a crear en julio un festival con firmas cántabras que vamos a llamar 'Food Truck Fest'» Martín Pérez La Finca

«Los festivales y concursos son un divertimento, carne de selfie, y así entendidos me parecen bien» Mario Domenech Buenaburguer

Asegura el empresario cántabro que no tiene por qué ser malo. Que la propuesta está bien siempre que se sepa a qué se va. Lo cierto es que la edición del pasado año celebrada en la campa de La Magdalena, en Santander –y pese a los aguaceros que embarraron el suelo–, atrajo a tantos visitantes como los conciertos de los festivales que se celebran en el mismo recinto. «Fue increíble, y es también bueno, pero hay que entenderlo como lo que es, un fenómeno de marketing para divertirse».

Porque de lo que allí se trata es de ver quién tiene la propuesta más extraña, más original, más divertida y con el envoltorio con mejor diseño. El público valora también mucho la posibilidad de votar y decidir qué hamburguesa es la mejor. Incluso hay quien va expresamente a probar la que resultó campeona de España o de Europa en pasadas ediciones.

De cualquiera de las maneras para que el negocio continúe creciendo y no muera de éxito, es necesario tener bien en cuenta una premisa:«Lo más importante, por encima de cualquier cosa, es no olvidar que la calidad debe ser siempre lo más importante», comenta Miguel Crespo, empresario hostelero y responsable de La Carnaza, en Santander. Hay quien opina que los precios se han disparado sin sentido, que antes una hamburguesa costaba siete euros y ahora no se encuentra por menos de 13. «Lo cierto es que el precio de la carne ha subido mucho, y eso también ha llevado al encarecimiento de lo demás», justifica el responsable de La Carnaza, que continúa apostando por la vieja usanza.

Menos carne, pero más sabrosa

La moda de la 'smash burger', ha llevado, en esencia, a una disminución de la porción de carne, que se hace a la plancha muy prensada para lograr una costra que luego se adereza con todo tipo de ingredientes y salsas que terminan por ofrecer una propuesta muy diferente a lo que tradicionalmente había sido este ejemplo de comida rápida. «Nosotros seguimos apostando por el medallón de carne, esto es, por el pedazo más grande, que consideramos que tiene que ser lo más importante», detalla Crespo, que volverá este año al 'Champions Burguer', que se celebrará del 26 de junio al 6 de julio en el aparcamiento del Palacio de Deportes, en Santander.

Tanto éxito ha cosechado el evento que han crecido las propuestas similares. Como la que se celebra en el parque Manuel Barquín de Torrelavega, desde ayer y hasta el próximo martes, el 'Burguer Revolution' con firmas de toda España. En Cantabria se está trabajando ya para hacer algo similar. Martín Pérez, propietario del restaurante La Finca, en Puente San Miguel, es el cerebro detrás de esta propuesta. «Lo vamos a llamar 'Food Truck Fest' y la idea es que se celebre del 9 al 13 de julio», explica el responsable de un lugar donde se ofertan dos propuestas de hamburguesas inspiradas en el formato tradicional.

Varias firmas cántabras tendrán presencia en el evento, que está llamado a ser una propuesta colaborativa, no una competición. «Aquí de lo que se trata es de apoyarnos porque cada uno tiene su idea y su oferta y no hay por qué estar compitiendo todo el día». Es un ejemplo más de esta fiebre que existe por la hamburguesa.