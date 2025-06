El cántabro que captura la magia de la Vía Láctea La colección 'Milky Way Photographer of the Year' elige al santanderino Pablo Ruiz como uno de los 25 mejores fotógrafos de cielo nocturno del mundo

La imagen 'Valle de los cactus', realizada en el desierto de Atacama (Chile) y seleccionada por el 'Milky Way Photographer of the Year'.

José Carlos Rojo Santander Viernes, 20 de junio 2025, 07:17

En mitad de la madrugada el silencio es sobrecogedor a 2.400 metros de altura en pleno desierto de Atacama. El aire de marzo es fresco y el termómetro que lleva en la mochila marca diez grados. «Lo más importante para hacer una buena foto es la planificación. No importa tanto la cámara, ni la lente. La clave es elegir bien el lugar y el momento», explica Pablo Ruiz, (Santander, 1981). El cielo está completamente despejado y cubierto de estrellas. Algunas son motas brillantes tan pequeñas que sólo se observan en este lugar del mundo. «Cuando estás ahí el ojo humano no capta el fenómeno pero hay cámaras especiales que sí pueden hacerlo», relata. Y entonces se convierte en un cazador de belleza capaz de atrapar la magia de la luz, o del universo, o del milagro físico que muestra el esplendor de la Vía Láctea.

Su imagen 'Valle de los cactus' ha sido seleccionada por el jurado de la prestigiosa colección 'Milky Way Photographer of the year' como una de las 25 mejores instantáneas de cielo nocturno de este 2025 en todo el mundo. «Me siento muy afortunado porque además es el quinto año que me seleccionan», acredita este artista cántabro. Un trotamundos que un día cambió la pala de pádel por la cámara de fotos.

Todo se precipitó por la pandemia. «Me dedicaba a dar clases de pádel y de tenis y me iba muy bien;pero con la llegada del covid todo comenzó a cambiar. Pensé que quizá podía explotar de forma profesional la fotografía y he tenido suerte». Mucha, para ser realistas. Le regalaron una Nikon 5.100 en 2015 y comenzó a cacharrear. Comenzó de manera autodidacta y terminó convirtiéndose en un 'influencer' con más de 79 mil seguidores en su cuenta de instagram (pablo.ruizgarcia).

Ahora se gana la vida como instructor de fotografía en viajes organizados. Groenlandia, Alaska, Asia, Islandia, Bolivia, Alpes, Nepal, Canarias, Patagonia... «Hay parajes naturales fantásticos para aprender a hacer esto y son viajes fotográficos organizados que se están poniendo cada vez más de moda», explica. Chile es uno de ellos.

Aquella noche, en la que capturó esta imagen, usó una Nikon Z61. Retrató el suelo por un lado y el cielo por otro. Sólo cambió el tiempo de exposición y la sensibilidad. «La clave es tener paciencia. A veces llegas al lugar y las condiciones no son las idóneas. Entonces sabes que hay que esperar. Se lo digo a todo el mundo. Esto requiere paciencia, saber aguantar, confiar en que llegará el momento». La fotografía se ha convertido casi en su filosofía de vida. «Vivimos muy atropellados y a veces no somos capaces de contemplar la belleza que nos ofrece el mundo por el sencillo hecho de que no nos paramos a mirar. A mí esto me da paz».

