Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander
La instalación de una plataforma de la nueva línea de alta velocidad provocará restricciones a la altura de Pisuerga hasta noviembre
Santander
Jueves, 7 de agosto 2025, 07:15
La instalación de una plataforma correspondiente a la nueva línea de alta velocidad que se tiende entre las localidades de Palencia y Aguilar de Campoo ha obligado a efectuar una corrección en la autovía A-67 a la altura de Herrera de Pisuerga, donde la circulación de vehículos en sentido a Santander ha quedado restringida a un carril en un tramo de unos 650 metros con las molestias que implica. Adoptada en la época del año en que más se incrementa el número de desplazamientos por carretera, en pleno verano, la medida se mantendrá al menos hasta el mes de noviembre.
Según han explicado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los trabajos de colocación de esa plataforma, una obra clave, han obligado a cortar la calzada en sentido a Santander en los 650 metros que van del kilómetro 77,5 al kilómetro 78,2.
Para solventar la incidencia, los técnicos se han decantado por desviar el tráfico hacia la calzada contraria –sentido Palencia– mediante dos pasos de mediana que se han habilitado específicamente para ello. Así, en el tiempo que se prolonguen estas obras y la vía que lleva a Santander permanezca inutilizada, la circulación se regulará en ambos sentidos por la que lleva a Palencia, que dispondrá de dos carriles en ese sentido a la capital castellana y d euno en sentido a la capital cántabra. Ello permitirá mantener el flujo de vehículos en ambos sentidos, si bien es cierto que lo hará con una menor capacidad de la habitual.
El estado de las obras del AVE
de Palencia a Cantabria
Estación
En fase de redacción
CANTABRIA
Reinosa
CASTILLA Y LEÓN
TRAMO
De Reinosa a
Mataporquera
15,5km
De Mataporquera
a Aguilar de Campoo
11,5km
De Aguilar de Campoo a Alar del Rey
14km
Plataforma
de vía doble
En fase de construcción
Conexión
Nogales
De Alar del Rey a Calahorra de Boedo
19,5km
De Calahorra de Boedo
a Osorno
21,2km
Plataforma de vía única
De Osorno
a Amusco
21,9km
Línea FFCC Convencional
Plataforma de vía doble
De Amusco a Palencia
20,6km
Tramo paralizado
De Palencia
a Palencia Norte
1,7km
Palencia
Plataforma
de vía única
N
10 km
GRÁFICO: CLARA PRIVÉ
Considerado como parte de uno de los ejes de comunicación más importantes del norte peninsular, el tramo afectado por las obras de la alta velocidad permanecerá cerrado al menos hasta el próximo mes de noviembre, razón por la cual Transportes ha efectuado un llamamiento a la paciencia de los conductores y también a su prudencia pues recuerda que además de su seguridad está en juego la integridad de los trabajadores que estarán operando en el lugar.
