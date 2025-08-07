Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander La instalación de una plataforma de la nueva línea de alta velocidad provocará restricciones a la altura de Pisuerga hasta noviembre

Los vahículos que circulan en sentido a Santander lo hacen por un carril de la calzada que lleva sentido a Palencia.

Nacho González Ucelay Santander Jueves, 7 de agosto 2025, 07:15 Comenta Compartir

La instalación de una plataforma correspondiente a la nueva línea de alta velocidad que se tiende entre las localidades de Palencia y Aguilar de Campoo ha obligado a efectuar una corrección en la autovía A-67 a la altura de Herrera de Pisuerga, donde la circulación de vehículos en sentido a Santander ha quedado restringida a un carril en un tramo de unos 650 metros con las molestias que implica. Adoptada en la época del año en que más se incrementa el número de desplazamientos por carretera, en pleno verano, la medida se mantendrá al menos hasta el mes de noviembre.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los trabajos de colocación de esa plataforma, una obra clave, han obligado a cortar la calzada en sentido a Santander en los 650 metros que van del kilómetro 77,5 al kilómetro 78,2.

Para solventar la incidencia, los técnicos se han decantado por desviar el tráfico hacia la calzada contraria –sentido Palencia– mediante dos pasos de mediana que se han habilitado específicamente para ello. Así, en el tiempo que se prolonguen estas obras y la vía que lleva a Santander permanezca inutilizada, la circulación se regulará en ambos sentidos por la que lleva a Palencia, que dispondrá de dos carriles en ese sentido a la capital castellana y d euno en sentido a la capital cántabra. Ello permitirá mantener el flujo de vehículos en ambos sentidos, si bien es cierto que lo hará con una menor capacidad de la habitual.

El estado de las obras del AVE de Palencia a Cantabria Estación En fase de redacción CANTABRIA Reinosa CASTILLA Y LEÓN TRAMO De Reinosa a Mataporquera 15,5km De Mataporquera a Aguilar de Campoo 11,5km De Aguilar de Campoo a Alar del Rey 14km Plataforma de vía doble En fase de construcción Conexión Nogales De Alar del Rey a Calahorra de Boedo 19,5km De Calahorra de Boedo a Osorno 21,2km Plataforma de vía única De Osorno a Amusco 21,9km Línea FFCC Convencional Plataforma de vía doble De Amusco a Palencia 20,6km Tramo paralizado De Palencia a Palencia Norte 1,7km Palencia Plataforma de vía única N 10 km GRÁFICO: CLARA PRIVÉ El estado de las obras del AVE de Palencia a Cantabria Estación En fase de redacción CANTABRIA Reinosa CASTILLA Y LEÓN TRAMO De Reinosa a Mataporquera 15,5km De Mataporquera a Aguilar de Campoo 11,5km De Aguilar de Campoo a Alar del Rey 14km Plataforma de vía doble En fase de construcción Conexión Nogales De Alar del Rey a Calahorra de Boedo 19,5km De Calahorra de Boedo a Osorno 21,2km Plataforma de vía única De Osorno a Amusco 21,9km Línea FFCC Convencional Plataforma de vía doble De Amusco a Palencia 20,6km Tramo paralizado De Palencia a Palencia Norte 1,7km Palencia Plataforma de vía única N 10 km GRÁFICO: CLARA PRIVÉ El estado de las obras del AVE de Palencia a Cantabria Estación Reinosa En fase de redacción CANTABRIA CASTILLA Y LEÓN TRAMO De Reinosa a Mataporquera 15,5km De Mataporquera a Aguilar de Campoo 11,5km Aguilar de Campoo De Aguilar de Campoo a Alar del Rey 14km Plataforma de vía doble En fase de construcción Conexión Nogales Permitirá usar el tramo hasta Alar mientras se acaba la vía hasta Reinosa De Alar del Rey a Calahorra de Boedo 19,5km Línea FFCC Convencional De Calahorra de Boedo a Osorno 21,2km Plataforma de vía única De Osorno a Amusco 21,9km Plataforma de vía doble De Amusco a Palencia 20,6km Plataforma de vía única Tramo paralizado De Palencia a Palencia Norte 1,7km N 10 km Palencia GRÁFICO: CLARA PRIVÉ

Considerado como parte de uno de los ejes de comunicación más importantes del norte peninsular, el tramo afectado por las obras de la alta velocidad permanecerá cerrado al menos hasta el próximo mes de noviembre, razón por la cual Transportes ha efectuado un llamamiento a la paciencia de los conductores y también a su prudencia pues recuerda que además de su seguridad está en juego la integridad de los trabajadores que estarán operando en el lugar.

Comenta Reporta un error