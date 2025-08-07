El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los vahículos que circulan en sentido a Santander lo hacen por un carril de la calzada que lleva sentido a Palencia. Manuel Brágimo

Las obras del AVE irrumpen en la A-67 para alterar la ruta Palencia-Santander

La instalación de una plataforma de la nueva línea de alta velocidad provocará restricciones a la altura de Pisuerga hasta noviembre

Nacho González Ucelay

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:15

La instalación de una plataforma correspondiente a la nueva línea de alta velocidad que se tiende entre las localidades de Palencia y Aguilar de Campoo ha obligado a efectuar una corrección en la autovía A-67 a la altura de Herrera de Pisuerga, donde la circulación de vehículos en sentido a Santander ha quedado restringida a un carril en un tramo de unos 650 metros con las molestias que implica. Adoptada en la época del año en que más se incrementa el número de desplazamientos por carretera, en pleno verano, la medida se mantendrá al menos hasta el mes de noviembre.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los trabajos de colocación de esa plataforma, una obra clave, han obligado a cortar la calzada en sentido a Santander en los 650 metros que van del kilómetro 77,5 al kilómetro 78,2.

Para solventar la incidencia, los técnicos se han decantado por desviar el tráfico hacia la calzada contraria –sentido Palencia– mediante dos pasos de mediana que se han habilitado específicamente para ello. Así, en el tiempo que se prolonguen estas obras y la vía que lleva a Santander permanezca inutilizada, la circulación se regulará en ambos sentidos por la que lleva a Palencia, que dispondrá de dos carriles en ese sentido a la capital castellana y d euno en sentido a la capital cántabra. Ello permitirá mantener el flujo de vehículos en ambos sentidos, si bien es cierto que lo hará con una menor capacidad de la habitual.

El estado de las obras del AVE de Palencia a Cantabria

Estación

Reinosa

En fase de redacción

CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

TRAMO

De Reinosa a

Mataporquera

15,5km

De Mataporquera

a Aguilar de Campoo

11,5km

Aguilar de Campoo

De Aguilar de Campoo a Alar del Rey

14km

Plataforma

de vía doble

En fase de construcción

Conexión Nogales

Permitirá usar el tramo

hasta Alar mientras se

acaba la vía hasta Reinosa

De Alar del Rey a Calahorra de Boedo

19,5km

Línea FFCC Convencional

De Calahorra de Boedo

a Osorno

21,2km

Plataforma de vía única

De Osorno

a Amusco

21,9km

Plataforma de vía doble

De Amusco a Palencia

20,6km

Plataforma

de vía única

Tramo paralizado

De Palencia

a Palencia Norte

1,7km

N

10 km

Palencia

GRÁFICO: CLARA PRIVÉ

Considerado como parte de uno de los ejes de comunicación más importantes del norte peninsular, el tramo afectado por las obras de la alta velocidad permanecerá cerrado al menos hasta el próximo mes de noviembre, razón por la cual Transportes ha efectuado un llamamiento a la paciencia de los conductores y también a su prudencia pues recuerda que además de su seguridad está en juego la integridad de los trabajadores que estarán operando en el lugar.

