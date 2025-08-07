El museo del Palacio de Elsedo. Una inmersión en el arte contemporáneo español del siglo XX

Álvaro G. Polavieja Santander Jueves, 7 de agosto 2025, 20:11 Comenta Compartir

Ver un cuadro de Miró, un dibujo de Picasso, una obra de Solana o de Saura y contemplar por el camino una escultura de Pablo Serrano, en el mismo lugar y momento es difícil, pero no imposible. Basta con estar en Cantabria y visitar el Palacio de Elsedo en Pámanes. El museo de este emblemático edificio de estilo barroco clasicista –que en su origen fue el palacio de los condes de Torrehermosa y que es considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil del siglo XVIII en la comunidad–, constituye una de las colecciones privadas más completas y representativas de arte español del siglo XX. Con motivo del periodo estival, el museo abre sus puertas para que tanto los cántabros como quienes deciden visitar la región durante los meses de verano puedan recorrer las distintas salas del museo y disfrutar de un recorrido excepcional por la historia reciente del arte nacional.

Inaugurado en julio de 1974, el Museo de Arte Contemporáneo del Palacio de Elsedo reúne las obras adquiridas por los hermanos José Luis y Jesús Santos, quienes adquirieron tanto pinturas como esculturas de artistas españoles especialmente entre los años 60 y 70 del pasado siglo. Fruto de su iniciativa, los amantes del arte contemporáneo pueden disfrutar hoy de una amplia y sorprendente muestra que permite conocer a un gran número de los artistas más destacados del panorama nacional del pasado siglo, entre ellos varios de origen cántabro: desde Pancho Cossío o María Blanchard a Joaquín Sorolla, Zuloaga, Rafael Canogar o Antonio Saura. En total, el histórico inmueble reúne cerca de 130 obras de más de un centenar de creadores que marcaron el devenir del arte nacional en un periodo de enorme transformación política, económica y social. Y, por tanto, creativa.

Si ya es original el enclave en el que se ubica, no lo es menos la forma en la que se estructura la colección cántabra, que se divide en cuatro grandes bloques temáticos. Al acceder al museo, el visitante se encuentra en primer lugar con el bloque 'Naturaleza muerta, objeto, vida real', que ocupa varias salas. En ellas es posible encontrar obras como 'Barcos en el Puerto', una pintura de Menchu Gal marcada por el brillante cromatismo de la creadora vasca. También 'El asombro', pintura de 1968 de Juan Barjola, representante del expresionismo, que transmite una visión fatalista de la vida. Esta sección también acoge la colorista obra 'Barcos en el puerto de Barcelona' del pintor uruguayo Rafael Barradas, destacado impulsor del vibracionismo.

Ya desde esta primera sala es posible apreciar, gracias a la variedad y el número de obras existentes en el museo, las principales tendencias que dominaron el arte español durante el pasado siglo, pero salvo casos concretos no es posible hacer lo mismo con la evolución de los distintos creadores. Sorprende comprobar cómo, pese a la extendida creencia de que dado el aislacionismo que caracterizó a España en la segunda mitad del siglo pasado los artistas españoles no participaron de las principales tendencias europeas, en realidad muchos de ellos fueron capaces de convertirse en destacados ejemplos de las mismas. Elsedo también permite conocer cómo lo hicieron, retratando a través de sus obras el sentimiento de desazón y angustia propio de un siglo marcado por las grandes guerras y, en el caso de España, muy especialmente de la Guerra Civil.

Historia y sociedad

El recorrido por el museo cántabro, que colabora con la Confederación de Aulas de la Tercera Edad (Ceate) y que cuenta con un voluntariado cultural para las visitas guiadas, continúa con el bloque 'Historia, memoria, sociedad'. Una de las obras más destacadas es 'Mujer con frutas' de María Blanchard, en la que la cántabra aborda una figuración difuminadas tras su etapa cubista. A ésta se suma el cuadro expresionista 'Retrato imaginario de Goya' de Antonio Saura, representante destacado del grupo El Paso, cuyos integrantes promovieron la regeneración artística española de mediados del siglo XX. En la sala principal del museo destacan diferentes obras, entre ellas 'La Familia', de José Gutiérrez Solana, de estilo expresionista y que retrata la España Negra y las ideas de la Generación del 98. También 'Retrato de los hermanos Solana' (1930), de Daniel Vázquez Díaz, de influencia cubista. Esta sala alberga también destacadas obras de escultura como 'Pájaro bebiendo agua' (1957) de Alberto Sánchez u otra obra abstracta de Martín Chirino, representantes ambos de la mejor escultura española del pasado siglo.

Paisaje y materia

El tercero de los bloques que se encuentran quienes visitan el museo es 'Paisaje, materia, entorno', que alberga un importante número de obras de la Escuela de Vallecas, que promovió un nuevo concepto de paisaje vinculado a la vanguardia de los años 20 y 30. Destacan entre ellas 'El invernadero' (1970) del pintor abstracto Fernando Zóbel, o la abstracción matérica 'Paisaje' (1972) de Francisco Arias. También 'Era' (1949), de Benjamín Palencia, junto a las que se encuentran obras de Agustín Riancho y Manuel Salas, por ejemplo.

'Objets et draperie' | Francisco Bores (1969) Amigo de Ortega y Gasset, Dalí o García Lorca, Bores, cuyo estilo inicial fue el cubismo analítico y después derivó hacia la abstracción —a la que pertenece esta obra— fue uno de los más destacados representantes de la Escuela Española de París. 'Paloma' | Cristino de Vera (1970) Las creaciones del artista canario están marcadas por un estilo sobrio que combina símbolos y misterio. 'Mujer con frutas' | María Blanchard (1923) La obra de la polifacética artista cántabra transitó entre estilos como el cubismo y el expresionismo. A partir de 1920, sus pinturas se caracterizaron por recrear ambientes lóbregos y personajes tristes. 'La Familia' | José Gutiérrez Solana (1943) Amigo de Valle Inclán y Zuloaga, entre otros intelectuales de su época, en especial de la Generación del 98, la obra de Gutiérrez Solana estuvo marcada por una visión sombría y pesimista de España. Los tonos oscuros que predominan en sus composiciones así lo atestiguan. 'Retrato de los hermanos Solana' | Daniel Vázquez Díaz (1930) Fue uno de los grandes impulsores de la renovación de la pintura española antes de la Guerra Civil, gracias a su conocimiento de las tendencias creativas que imperaban en París en aquella época. 'Pájaro bebiendo agua' | Alberto Sánchez (1957) Amigo de Rafael Barradas, fue uno de los creadores de la Escuela de Vallecas junto a Benjamín Palencia. Gran parte de su obra se perdió durante la Guerra Civil. Durante ese periodo bélico, conoció y trabó una gran amistad con Picasso en París. 'Los amigos de Manolo' | Pablo Picasso (hacia 1900) Picasso fue uno de los más artistas españoles más importantes de la historia. Su obra es considerada el trabajo artístico más importante del siglo XX. 'Trace Sur Le Paroi VI' | Joan Miró (1971) El artista catalán creó esta obra cuando ya se había convertido en uno de los creadores más reconocidos del siglo XX. Su estilo surrealista y el uso que hace de las formas y los colores es inconfundible. 'Chinchón' | Eduardo Vicente (1962) Fue uno de los pintores madrileños más destacados de su generación. A lo largo de su trayectoria, fue amigo de creadores e intelectuales como Juan Ramón Jiménez, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Eugenio D´Ors u Ortega y Gasset. 'El invernadero' | Fernando Zóbel (1970) Artista filipino que residió en varios países y afrontó diferentes etapas creativas. En 1961 fijó definitivamente su residencia en España. El estilo predominante en sus obras es el abstracto, del que fue un consumado representante. 'Árboles, bosque' | Agustín Riancho (1904) El pintor de Entrambasmestas fue un destacado paisajista y uno de los artistas de origen cántabro más importantes del siglo XX. 'Era' | Benjamín Palencia (1949) El artista manchego fue también uno de los fundadaores de la Escuela de Vallecas. A lo largo de su vida se relacionó con destacadas personalidades de la cultura española como Azorín, Ortega y Gasset, Dalí, García Lorca o Alberti. 'Recinto' | Arcadio Blasco (1973) 'Carrera pedestre' | Luis García Ochoa (1970) El creador vasco estuvo influencia por artistas como Picasso, Braque o Juan Gris. Mantuvo una estrecha relación con Benjamín Palencia. Además de pinturas, también realizó grabados y litografías. 'Después del eclipse' | Agustín de Celis (1971) El pintor cántabro es uno de los artistas más destacados de la comunidad en las últimas décadas. Por ello, el Gobierno de Cantabria conmemora este 2025 el año Agustín de Celis. 'Los contestatarios' | Rafael Canogar (1971) Canogar es un artista camaleónico que ha atravesado diferentes etapas creativas. Esta obra pertenece a un periodo en el que sus producciones están marcadas por el compromiso social y político. 'Vía apia' | Miguel Berrocal (1973) El escultor malagueño vivió durante años en Francia, donde conoció a artistas de la talla de Giacometti, Burri o Picasso. Su obra figura en destacados museos tanto de Europa como de América. 'El asombro' | Juan Barjola (1968) Barjola es una de las figuras más destacadas del arte contemporáneo español del siglo XX. Ilustró obras de José Hierro y de Alberti y cuenta con una pinacoteca en Gijón, el Museo de Arte Juan Barjola. AUX STEP FOR JS

