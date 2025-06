Juan Roig invierte en la marca de moda cántabra La Folie, que abre una nueva tienda en Valencia

Héctor Ruiz Santander Viernes, 20 de junio 2025, 07:12 Comenta Compartir

Hace menos de un año, la cántabra Paula Martínez (Santander, 1979) contaba ilusionada que su proyecto empresarial de moda, La Folie Collection, había sido una de las 150 startups seleccionadas para participar en la última convocatoria de Lanzadera, un programa impulsado por el presidente de Mercadona, Juan Roig. Ahora, todavía hay más emoción en sus palabras al informar de que su paso por la formación no se ha quedado ahí, ha ido más allá. Angels, la sociedad de inversión del dueño de la popular cadena de supermercados, ha decidido entrar en el capital social de La Folie, con lo que Martínez ya está poniendo en marcha una expansión con una nueva tienda en Valencia, que abre este viernes sus puertas.

La emprendedora santanderina, que estudió administración y dirección de empresas y ha realizado distintos cursos y formaciones a lo largo de su carrera profesional, reconoce que «ningún programa me ha transformado tanto como el de Lanzadera». Un plan al que acceden muy pocos seleccionados y que está enfocado en enseñar las claves para replicar el modelo de 'calidad total' de Mercadona, que sirve también como puerta a un «ecosistema» empresarial de contactos. Sin embargo, lo que más destaca de la aceleradora Martínez es la confianza que le ha aportado en sí misma. «Yo siempre he apostado por mi proyecto, pero es cierto que al haberlo hecho yo todo prácticamente sola me faltaba esa visión externa que me confirmase que iba en la buena dirección».

Un refuerzo que no se ha quedado en palabras amables. También se ha saldado con un apoyo económico (no se ha concretado cuánto) por parte de Angels, la sociedad de inversión que junto a Lanzadera forma parte del entramado de propietario del Mercadona para impulsar startups. No obstante, el haber formado parte de la aceleradora empresarial no implica que el exitoso empresario valenciano vaya a entrar en accionariado de tu propuesta. El caso de La Folie es una de las excepciones. «De los cientos de proyectos que pasan por Lanzadera año a año, muy pocos lo consiguen», explica Martínez.

El motivo por el que ella sí lo logró se debe a que «mis compañeros de clase me seleccionaron como representante y tuve que dar un discurso, y resulta que ese día estaba presente Juan Roig y me escuchó». Ahí levantó el interés del empresario. «Siempre dicen que a lo que más valor dan es a la persona que lideran los proyectos y han decidido apostar por mí», explica la emprendedora con ilusión no sin dejar de expresar su agradecimiento «tanto a Juan Roig como al resto de su equipo por haber confiado en mí».

«Referente multimarca»

El horizonte de Paula Martínez se ha revolucionado tras completar el programa. Antes de Lanzadera tenía más cautela a la hora de plantearse abrir nuevos puntos de venta, sin embargo actualmente está trazando una expansión para los próximos años que incluso podría alcanzar otros países. «El objetivo primero es convertirnos en referente nacional como tienda multimarca porque actualmente las cadenas conocidas son monomarca y ahí creo que podríamos ser los primeros». De esta forma, la empresaria tiene previsto seguir potenciando sus diseños bajo la etiqueta 'La Folie', mientras se mantiene como escaparate de en torno a 20 proveedores, de los cuales en muchos casos tiene la exclusividad de venta en España.

El crecimiento es inminente, porque este viernes abre una nueva tienda en Valencia, concretamente en la céntrica calle de Conde Salvatierra 22, y que será la tercera de su marca −ya tiene presencia en Santander y Madrid−. Hay varios motivos por los cuales ha elegido la capital del Turia para la apertura. La empresaria destaca que «es una ciudad que está en plena expansión y hay muchas clientas que ya adquirían online», además de que es donde ha desarrollado el programa Lanzadera y ha encontrado un importante punto de apoyo. Asimismo, Martínez tiene lazos familiares en Valencia, donde estudió la carrera, y defiende que «todo lo que hacemos tiene que tener un sentido emocional».