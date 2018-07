Zumba en la playa y otros planes para este martes

Este martes Cantabria no deja hueco al aburrimiento. No importa dónde vivas, en Santancer, Comillas, Suances.. la región se llena de actividades en todos los municipios. Desde pasar el día en la playa, hasta escuchar música en el museo de Altamira, no te pierdas la Guía Planea.

PLANES DE PLAYA Aprovechando el calor

Hasta el 24 de agosto, el Paseo Marítimo de Santoña se verá inundado de playistas moviéndose al ritmo del zumba. A las 12.00 y a las 18.00 horas de todos los martes y viernes sin necesidad de inscripción, la playa (a la altura del monumento Juan de las Cosa) se animará en un evento gratuito abierto para todos los públicos. Para más información se puede llamar al 942 660 066.

Actividades en la playa del Sardinero. / Daniel Pedriza

Los más pequeños también podrán disfrutar de las arenas ya que la playa de Comillas despertará su imaginación en un concurso de castillos de arena a las 16.30 horas de este martes 17. La Calle Jesús Cancio número 15 se sitúa como punto de referencia.

Concurso de castillos de arena. / Abel Verano

VERANOS DE ARTE Para todos los gustos

Sesiones de música

Con motivo del XVIII Encuentro de Santander de Música y Academia, podremos escuchar en el Palacio de Festivales de Santander a las 20.30 horas las obras de Mendelssohn, M. Ravel/W.Renz, Berio y Brahms interpretadas por Felix Renggli, a la flauta; Pascal Gallois, al fagot; Nobuko Imai, a la viola; Márta Gulyás, al piano; bajo la batuta de Hansjörg Schellenberger.

El encuentro pone en contacto grandes maestros de la música con jovenes prestigios procedentes de once escuelas musicales de Europa. Hasta el 23 de julio se organizarán numerosas clases magistrales así como 45 conciertos por toda Cantabria. Se ofrece el programa oficial aquí.

Concierto inaugural del encuentro. / DM

En el Museo de Altamira, a las 12.00 horas actuarán en directo la flautista y bailarina Clara Gallardo y el multi-instrumentista Joaquín Sánchez forman Zopli en una obra a base de instrumentos de viento que explora las diferentes músicas del mundo. No se precisa de inscripción y la participación viene incluida con la entrada al museo.

Cueva de Altamira. / Esteban Cobo

Sin embargo, si lo que te gusta es participar, no dudes en apuntarte al 'Campeonato Regional de Karaoke' de Comillas con motivo del fin de fiestas. El concurso tendrá lugar en el Corro de Campíos a las 21.00 horas durante la romería.

Concurso regional de karaoke de Santander. / SANE

Arte visual

El Centro Cultural 'El Espolón' en Comillas inaugura la exposición 'Dalí en Cantabria' de Adolfo León. La obra permanecerá hasta el 15 de agosto y estará abierta al público de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Además de los sábados de 16.00 a 20.00 horas. En el mismo centro continuará abierta hasta el 16 de septiembre la exposición sobre Leonardo da Vinci en la que se muestran reproducciones a gran escala de los inventos de este gran artista.

'La Divina Comedia' de Dalí. / Alberto Aja

También sigue la serie de cine al aire libre del Centro Botín, 'Las Películas del 2017' que esta semana nos presenta 'C´ esta la vie'. La cinta, de los directores Olivier Nakache y Eric Toledano, tiene una duración de 115 minutos y cuenta con los actores: Jean-Pierre Bacri, Vincent Macaigne, Kévin Azaïs, Eye Haidara, Suzanne Clément, Gilles Lellouche, Judith Chemla, Jean-Paul Rouve, Benjamin Lavernhe. Posteriormente, el director español Nacho Solana dirigirá un coloquio sobre la trayectoria artística de los directores en el muelle del Centro Botín.

Y ADEMÁS... Fin de fiestas

Las Fiestas del Cristo de Ampuero en Comillas y las Fiestas del Carmen en Suances llegan a su fin. En Comillas terminarán con el día del niño en las atracciones para disfrute de los más pequeños y la romería que comenzará a las 21.00 horas. Por su parte, en Suances se cierra la programación con el taller de alfarería, para los adultos y una actuación de cabezudos para las familias a las 16.30 horas. La fiesta concluirá tras una actuación musical que dará comienzo a las 22.00 horas.