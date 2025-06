Un error en el examen de las oposiciones de Educación Infantil de Cantabria obliga a repetir la parte práctica

Los 1.302 opositores que se presentaron a la prueba de Educación Infantil y eligieron el supuesto B deberán repetir su examen. Y quienes eligieron ... el supuesto A, podrán repetirlo voluntariamente. Cuando los aspirantes celebraban que los nervios de la primera fase habían pasado, tendrán que volver a hacerla. Será el sábado, 28 de junio, a partir de las 09.00 horas. ¿El culpable? Un criterio erróneo en la segunda opción que no se ajusta a los que recoge la reforma de la Lomloe. Se proponía una situación en una clase de niños de cinco años. Y el criterio con el que se debían examinar, explícito en las indicaciones, era del primer ciclo. Es decir, para niños de entre 0 y 3 años.

Un fallo en el planteamiento y una solución que, a juicio de la portavoz de CC OO, Conchi Sánchez, «es la menos mala». La Consejería de Educación ha sido quien ha puesto encima de la mesa la repetición del examen tras días de nervios, rumores e incredulidad entre los participantes. Que, por cierto, fueron los primeros en darse cuenta del desliz en el enunciado de la práctica.

Criterios El enunciado planteaba un criterio del primer ciclo (de 0 a 3 años) en una clase de alumnos de cinco años

Estrés La mitad de los 1.302 opositores escogieron el supuesto B y tendrán que repetirlo, según la Junta

Tras dos reuniones, una de Educación con los representantes sindicales y otra de la Comisión de Selección, la propuesta del área de Silva «no satisface a nadie, ni a tribunales, ni a opositores», sentencia Sánchez. El principal conflicto surge a raíz de la decisión de la nueva convocatoria. Para quienes eligieron el supuesto A la repetición no es obligatoria, sino voluntaria. El supuesto B será el que se repita al completo, «pedimos a la Consejería que lo plantee con garantías», insistió Rus Trueba, portavoz de ANPE. Y quienes no se presentaron no podrán hacerlo en esta ocasión.

«Desgraciadamente un error grave ha provocado la repetición», lamentaba Trueba. Pero Diegu San Gabriel, portavoz de STEC, fue tajante: «Es el enésimo error de esta administración. El día antes de la prueba publicaron una corrección con errores... llueve sobre mojado. Cuando los fallos son sistemáticos significa que no se toman las oposiciones con la misma seriedad que quienes se presentan».

Es más, los sindicatos criticaron que Educación «no tiene en cuenta nuestras peticiones y propuestas para mejorar el proceso y garantizar su transparencia». Y, en este sentido, este proceso de oposiciones «con la envergadura que tiene y el riesgo de que alguien pueda impugnar el proceso completo, requiere ser rigurosos», sentenció Sánchez.

El supuesto B queda así anulado y la decisión no contentó a quienes se presentaron a la prueba. Los aspirantes critican que, a pesar del error en el criterio, es injusto tener que repetirlo. Difunden mensajes en redes sociales evidenciando las diferencias entre los criterios y poniendo en cuestión: «¿Por esto van a pagar los opositores? #NoSeRepite». No quieren volver a tener que enfrentarse a la prueba. Sin embargo, al finalizar el examen saltaron todas sus alarmas.

En este sentido, desde CC OO denunciaron que «este año Educación no nos convocó para coordinar nada respecto a la oposición. Están enfadados y, por ello, utilizan a los opositores como rehenes». Criticaron, además, el transcurso de los hechos. La repetición, para el sindicato, «obliga» a los futuros educadores a «volver a pasar por una situación de estrés» y a los miembros de los tribunales «a pasar tantas horas como el sábado en vano».

Previo a las reuniones que tuvieron lugar ayer, los representantes docentes ya preparaban sus escritos para impugnar el proceso. «Es un error que vulnera los principios de legalidad, objetividad y adecuación al marco normativo vigente», trasladaba CC OO a sus afiliados.

Una consecución de errores

A pesar de no ser la primera convocatoria de oposición en la que la reforma de la Lomloeestá vigente, el error en el enunciado ha provocado malestar. Según los sindicatos, la segunda opción afecta a «más de la mitad de quienes se presentaron». Establecía criterios del primer ciclo en una clase de segundo ciclo de infantil, «es un fallo humano, pero es el enésimo que comete esta Consejería», criticaron desde STEC.