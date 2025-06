«Si no cobramos, en septiembre no empezamos»

Pitidos, gritos y hasta un campano han servido para hacer ruido a las puertas del Parlamento de Cantabria en la protesta llevada a cabo esta ... tarde por los docentes cántabros. Mientras que el interior del edificio se han votado las dos iniciativas del PRC y el PSOE en apoyo a las demandas de adecuación salarial -han sido rechazadas con los votos de PP y Vox-, en el exterior se ha vuelto a escuchar reproches en forma de cánticos dedicados al consejero de Educación, Sergio Silva: «Silva escucha, abre la hucha» o «Silva dimisión, haz tú la formación«.

Los miembros de la Junta de Personal Docente han subrayado que la votación de esta tarde ha remarcado el mensaje de la oposición al Gobierno regional: «Si no sabes llevar a cabo la adecuación, si no sabes negociar, toma como referencia la de 2008». En esa línea se ha manifestado Diego San Gabriel, «el planteamiento que tenemos ahora mismo sería la peor adecuación de la historia reciente de Cantabria, de las tres que ha habido, esta cuarta sería la peor».

Más contundente se ha mostrado Rus Trueba, presidenta de la Junta de Personal Docente, al señalar que el Ejecutivo si pacta mejoras salariales en el ámbito sanitario. «Después de dos jornadas de huelga en el pasado mes de mayo, junto con una manifestación de 6.000 docentes en la calle, no es que no se nos ha sentado a negociar, no se nos escucha y no hay capacidad de diálogo con esta Junta de Personal Docente», ha remarcado. «Cuando dicen que el presupuesto es limitado, el argumento se les vuelve a caer encima al ser conscientes de las negociaciones en Sanidad».

Por su parte, Jesús San Emeterio, responsable de educación de UGT ha hecho hincapié en que «junto con esta adecuación retributiva, hay una cuestión muy importante de fondo». «Está intentando introducir insistentemente otros elementos, otros debates educativos de asuntos que son importantes, como son los ratios, mientras nos intenta atacar con el absentismo, que no tiene nada que ver con la adecuación retributiva y que lo único que pretende es implantar un nuevo modelo educativo basado en el Partido Popular».

Hasta la protesta se han acercado diputados de los dos partidos que habían presentado las iniciativas. Mario Iglesias, portavoz del partido socialista, al inicio de la concentración ha compartido unos minutos con los docentes, mientras que varios representantes del PRC, entre ellos Paula Fernández, Pedro José Hernando y Teresa Noceda se han unido a la parte final de las protestas, cuando ya se había conocido la negativa en el Parlamento.

Pese a que la Junta de Personal Docente no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de convocar una nueva convocatoria de huelga al comenzar el curso 2025-2026, en el caso de que la negociación por la adecuación retributiva del profesorado no universitario no avance, sí se han alentado los gritos de «si no cobramos, en septiembre no empezamos» durante la concentración de más de un centenar de docentes.