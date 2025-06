La noche de las hogueras deja un herido por arma blanca en El Sardinero

Ana Gil Zaratiegui Santander Martes, 24 de junio 2025, 08:59 | Actualizado 10:31h. Comenta Compartir

Un hombre joven ha resultado herido por arma blanca en el intercambiador de El Sardinero esta pasada madrugada, en el que ha sido el incidente más grave de los registrados en la noche de San Juan que, en general, ha discurrido con «cierta normalidad» en Cantabria, según el Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria. La Policía Nacional acudió hasta el parque de Mesones pasadas las 03.41 horas de la madrugada donde se encontraron al joven «sangrando por la espalda en lo que aparantemente era una herida por arma blanca». Al parecer, el joven, que fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por personal del 061 con pronóstico reservado, tuvo un altercado con varias personas. La Policía investiga lo ocurrido.

Unas horas antes, a la 01.50 horas, la Policía acudió también a la zona de El Sardinero por una llamada enla que se informaba de que un menor de edad había recibido un golpe en la cabeza. Todo apunta a una agresión de terceras personas que la Policía investiga. El menor fue trasladado también hasta Valdecilla.

Al margen de estos dos hechos, anoche se registraron «incidencias menores por fuegos descontrolados y alguna persona ebria», según el balance facilitado a primera hora de la mañana el 112 de Cantabria, en el que también informan de un total de 61 peticiones oficiales recibidas para informar de hogueras encendidas en la región.

Aglomeraciones en el TUS

Un año más la cita se convirtió en multitudinaria en los momentos anteriores y posteriores a las hogueras en El Sardinero. El TUS reforzó el servicio con seis autobuses con salida hasta las tres de la mañana para tratar de dar salida a las miles de personas que acudieron a la cita. Aún así, las imagenes de aglomeraciones frente a los autobuses fueron inevitables con quejas por el «insuficiente» servicio para absorber toda la demanda. «Es indignante, todos los años pasa lo mismo, parecía un sálvese quien pueda con empujones, una señora casi se cae con el vaivén de personas que no cabíamos en el autobús y no hacía más que acumularse gente, seis autobuses de refuerzo es irrisorio, no dan a basto», se quejaba Mario Sardiña Cantero tras disfrutar de la noche con sus amigos en El Sardinero.

