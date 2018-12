Belén Gutiérrez está concentrada trabajando. Sobre una tabla ha 'dibujado' una silueta con puntas clavadas, y ahora se dedica a rellenarla llevando pacientemente un hilo de una a otra. El periodista recuerda algo parecido de los tiempos de marquetería del colegio: el resultado eran unas figuras simples y geométricas que se rompían enseguida por hacer el tonto tocando el arpa con ellas. Pero lo que hace Belén es otra cosa; en este momento, una obra de Banksy. «Tres veces lo he deshecho porque no me gusta cómo queda». Y entonces explica que a ella le gusta que la trama quede tupida, que da tres o cuatro pasadas con el hilo en direcciones diferentes y que cada pieza le lleva treinta o cuarenta horas. «Esto es dibujar con puntas y colorear con hilo». Es 'string art' o, como a ella le gusta llamarlo, 'hilorama'.

Viene del valle del Nansa, donde, junto a su pareja, ha montado su marca, 'Asta el cuerno'. «Mi abuelo y padre eran artesanos, y yo crecí en el garaje de casa, entre olor a serrín». Ella sigue la tradición, pero la actualiza. Sigue trabajando con las manos, pero de ellas salen mapamundis, carteles y retratos de Jimi Hendrix y Frida Kahlo. Es una de las participantes en 'Navidad Creativa', un mercadillo navideño diferente que ayer llenó el Mercado del Este de piezas exclusivas y originales en una jornada única. Nada de plástico, lucecitas ni gorros hechos en China.

En kimono

Lo de China quiere decir aquí 'en serie', porque en Asia se hacen cosas preciosas. Sara Hoshi ha venido desde Asturias con 'Sugoi Hunter', su tienda de kimonos. Cuenta que estudió japonés en la universidad y que se fue y estuvo viviendo allá un par de años. Esas prendas tradicionales le parecieron increíbles y pensó que por qué no traerlas aquí. Lleva seis años en ello, viajando dos o tres veces cada temporada para buscar kimonos, sobre todo en Tokio y Kioto. «Son kimonos vintage, tienen entre sesenta y cien años. Son piezas preciosas, de seda natural, de principios del siglo XX». Explica que cada tela es única y que estos vestidos se consideran tan valiosos en Japón que se heredan. «Cuando compras alguno sabes que te llevas algo muy especial», subraya.

La pregunta es si eso se puede poner. Pues sí. Sara explica que el kimono largo, que es muy elegante, se puede llevar, por ejemplo, a bodas y fiestonas. El corto, 'haori', funciona como una chaqueta, y es más fácil de combinar. Dice que ahora en Japón hay una especie de movimiento que combina y reutiliza ropas de los abuelos con otras de corte occidental y que la gente tiene muy buena pinta con ellas.

Carolina Ruiz Santos es la responsable del mercado de Escenario Santander, y ha aprovechado sus contactos para organizar esta primera edición de 'Navidad Creativa' con artesanos de Cantabria, Asturias, País Vasco y Castilla y León. «Son artesanos, creadores, diseñadores... con este mercado damos visibilidad a sus productos. Es como un gran escaparate».