Las claves de estilo que triunfan entre las universitarias cántabras NO ES SÓLO MODA Diferentes tendencias se cuelan entre los estilismos de las estudiantes, sin renunciar nunca a la personalidad y la esencia de moda GABRIELA CALDERÓN CARLOTA FERREIRO Jueves, 20 diciembre 2018, 16:47

¡Hola, lectores de Cantabria DModa! Bienvenidos un día más a nuestra sección. En el post de hoy os enseñamos cómo visten algunas universitarias cántabras con estilos muy diferentes.

Sabemos que llegar puntual a clase y lucir estilazo no es tarea fácil, sobre todo, si vemos más cerca la Navidad y las ganas de coger un libro cada vez son menos. Así que, por si tu inspiración a estas alturas del curso se está esfumando, nos tienes a nosotras para enseñarte los estilismos que más se llevan y que te servirán de guía para afrontar los últimos días de clase.

Ya habíamos adelantado que los abrigos de corte masculino llenan los escaparates y María López (@marialopezlafuente) no ha dudado en sumarse a la tendencia. Esta prenda en tonos grises oscuros, María la combina con unas botas negras, un top de rayas y unos pantalones 'skinny' negros, que nos cuenta que «no pueden faltar en mi armario». Con razón, unos 'jeans' negros nos salvan de cualquier dilema a la hora de vestir y siempre son un éxito seguro. El estilo sencillo y moderno de María es ideal para ir a clase y a nosotras nos parece un puntazo.

Marta Barranquero (@maartabb) nos cuenta que «una falda negra es siempre su mejor opción» y aquí nos enseña uno de sus conjuntos. Para ir a la universidad, la combina con una camisa verde estampada. Sin duda un look básico, pero arreglado gracias a la camisa abotonada que le da un toque más formal, y nos hace dejar a un lado el típico jersey 'oversized'. Al estilazo de Marta sólo le falta un toque de color para convertirse en uno de nuestros favoritos.

Los pantalones pitillo hace tiempo que dejaron de dominar nuestro armario para abrir paso a uno de los sustitutos: los de campana. Laura Río (@lauriariomm) sabe cómo reformular el manual de uso de estos pantalones y los combina con un jersey cuello alto de canalé negro y botines «el calzado más versátil de mi armario». Pero lo que más nos gusta de su conjunto invernal es la cazadora. La pana no da puntada sin hilo esta temporada y se arriesga también con los abrigos. El 'puffy' beige de Laura nos parece muy original y lo añadiremos seguro a nuestra lista de Reyes.

El estampado estrella de la temporada no puede faltar si queremos hacer con un jersey negro un lookazo para ir a clase. Entre las miles de versiones del 'animal print', María Casielles (@mariacasielles) apuesta por el leopardo en tonos rojos y es todo un acierto. Define su estilo como «básico y poco arriesgado» y nos cuenta que «en sus conjuntos siempre predominan los tonos oscuros». En esta ocasión, María sale del monocolor y se arriesga con el rojo para combinarlo con las famosas botas militares. Entre sus prendas fetiche están la cazadora de cuero, «es el fondo de armario perfecto» y «el accesorio que más me gusta son los pendientes de aro». ¡Nos encanta tu estilo María!

Marta Cotero (@marta_cotero) nos confiesa que no sabría como definir su estilo, pero lo que sí tiene claro es que «las faldas son lo que más me pongo, es una de las prendas con la que aciertas seguro». Esta vez, combina una negra con un jersey de cuello pico de estilo colegial que ¡no nos puede gustar más! Para algunos días en los que podemos prescindir del abrigo, Marta apuesta por nuestra queridisima cazadora de cuero. Una prenda muy versátil que se renueva cada año en diferentes versiones, como esta en tonos marrones. Marta tiene un estilo sencillo, sin complicaciones, pero muy personal que no pasa desapercibido.

Belén Fernández (@belenfernndz) tampoco ha dudado en apuntarse a la tendencia print con unos jeans en estampado serpiente en tonos claros. Belén ha combinado la prenda estrella de su look, con su accesorio imprescindible: el cinturón. «En todas sus versiones pero siempre que sean llamativos» nos cuenta. Para completar su conjunto, luce un 'crop top' negro y chupa de cuero, su cazadora favorita, aunque otra de sus esenciales para afrontar el frío sea la 'blazer'. Desde luego, ¡lo que más nos gusta es lo bien que se adapta a todas las tendencias!

Desde la pasada temporada, las Dr. Martens vinieron para quedarse, y nosotras que nos alegramos. Son el calzado perfecto para un look como el de Lucía Colsa (@luciacolsa) y el accesorio con el que más cuenta a la hora de vestir. Combina sus botas con una minifalda de animal print y un jersey negro oversize que «sin duda, es la prenda que predomina por excelencia en mi armario». No nos podemos olvidar del bolso Longchamp, todo un acierto para ir a la universidad, ya que es cómodo para llevar los libros. Aunque Lucía nos admite que la encantan los looks total black y considera su estilo como sencillo, nos cuenta que «me gusta más arreglarme para salir con mis amigas o de fiesta». ¡Pero a nosotras nos encanta de cualquier estilo!

¿Has encontrado ya la inspiración para los últimos días de clase?

Esperamos que os haya gustado. ¡Que disfrutéis de la semana!

