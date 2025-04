Los candidatos del PRC miden sus fuerzas

Gonzalo Sellers Santander Domingo, 20 de abril 2025, 07:39 Comenta Compartir

Pese a que ahora insiste en ser neutral en el proceso de sucesión de su partido, Miguel Ángel Revilla no siempre ha pensado de la misma manera. Un repaso a la hemeroteca permite rescatar unas declaraciones del expresidente cántabro, de abril de 2015, que van por otra línea muy distinta: «No estaría bien que yo fuese absolutamente neutral. Yo daré mi opinión porque conozco el partido y también conozco a las personas y las que me parecen más adecuadas». Pero han pasado diez años y muchas cosas por el camino. Y la realidad es que el PRC no ha podido lograr ese candidato de consenso al que todos, Revilla el primero, aspiraban. Y, por eso, mañana arrancan dos semanas de campaña electoral en las que Paula Fernández y Pablo Diestro, los dos supervivientes de la noche de los avales, intentarán recabar el máximo de apoyos antes de la cita de los militantes con las urnas del próximo 4 de mayo.

Los apoyos de Paula Fernández

Jesús Ramón Ochoa
Alcalde de Ruesga
Regidor desde hace 30 años. En el PRC desde 2007.

Teresa Noceda
Alcaldesa de Comillas
Diputada y fija en la dirección regional del partido.

Constantino Fernández
Alcalde de Villaescusa
Presidente del Comité Comarcal del Arco de la Bahía.

Esther Gómez
Alcaldesa del Valle de Villaverde
Cinco años al frente del Ayuntamiento.

Marina Lombó
Exconsejera de Educación
Exdiputada y alejada ahora de la primera línea política.

Los apoyos de Pablo Diestro

Óscar Villegas
Alcalde de Puente Viesgo
Uno de los regidores con más proyección del PRC desde 2018.

Ángel Llano
Alcalde de Guriezo
Superviviente de una moción de censura en 2020.

Mónica Quevedo
Alcaldesa de Corvera de Toranzo
Dos mayorías absolutas consecutivas en el Ayuntamiento.

Leoncio Carrascal
Alcalde de Arredondo
Primero en ADIC y desde 1996 en el PRC.

Jesús Oria
Exconsejero de Desarrollo Rural
Seis años alejado de la primera línea política.

Los dos aspirantes ya cuentan con respaldos reconocidos dentro del partido, algunos de ellos instigadores de su candidatura allá por marzo y, otros, miembros de sus equipos de campaña ahora. Y aunque la mayoría no se ha posicionado todavía públicamente por Paula Fernández o Pablo Diestro, el reparto de nombres a un lado y otro no es demasiado misterio para la cúpula del PRC.

La primera en descubrir sus cartas fue hace ahora un mes la exconsejera de Presidencia y diputada. El día de la presentación de su precandidatura, Paula Fernández hizo algo que no hicieron los otros aspirantes en aquel momento: una demostración de fuerza rodeada de nueve alcaldes. Allí, en la sede del partido, la vicesecretaria de Organización estuvo escoltada por Alfredo Madrazo (Riotuerto), Agustín Pernía (Anievas), Óscar Casares (Camaleño), Agustín Mantecón (Bárcena de Pie de Concha), Esther Gómez (Valle de Villaverde), Teresa Noceda (Comillas), José Miguel Crespo (Miera), Jesús Ramón Ochoa (Ruesga) y Víctor Reinoso (Cabezón de la Sal).

A ese grupo de fieles habría que sumarle ahora más regidores, como Constantino Fernández, alcalde de Villaescusa y presidente del Comité Comarcal del Arco de la Bahía, además de otros dirigentes que acompañaron a Fernández en su etapa como consejera de Presidencia y Justicia, y otros que se sentaban con ella en la mesa del Consejo de Gobierno, como la exconsejera de Educación Marina Lombó.

Para encontrar los principales apoyos de Pablo Diestro basta con leer algunos de los nombres que firmaron el manifiesto contra la premura de la candidatura de Guillermo Blanco en Puente Viesgo el pasado febrero. El expresidente de la Federación de Municipios es la cabeza visible de un grupo de alcaldes que quiere una renovación total en el partido tras la marcha de Revilla. Es decir, no quieren que ninguna vicesecretaria, como Paula Fernández, herede el poder en el PRC. Entre ellos Óscar Villegas (Puente Viesgo), Ángel Llano (Guriezo), Mónica Quevedo (Corvera de Toranzo) y Leoncio 'Lonchi' Carrascal (Arredondo).

Todavía está por ver cómo se posicionan los derrotados la noche de los avales, Guillermo Blanco y Javier López Estrada, ambos con influencia más o menos importante en caladeros de votos regionalistas. La gran duda está en saber qué hará Torrelavega, donde casi 1.300 militantes esperan conocer en los próximos días la opinión de Javier Marcano y su hijo, López Estrada. Aunque existe libertad de voto, está claro que el posicionamiento de los Marcano puede jugar un papel clave.

