«En algunas cosas hemos cambiado muy poco desde el Siglo de Oro hasta ahora»

'Farra', el espectáculo que la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Compañía Lucas Escobedo presentan mañana, sábado, en el Teatro Concha Espina de ... Torrelavega parece estar hecho como anillo al dedo para el artista cántabro Jesús Irimia 'Xuspi' (Santander, 1992). Diplomado en interpretación, con estudios de clown, mástil chino, clown, malabares y con formación musical, 'Farra' reúne todas esas disciplinas en un montaje pensado para acercar desde el humor y a todos los públicos a la riqueza del verso del Siglo de Oro. «'Farra' es un espectáculo de teatro, circo y música en directo que está dirigido por Lucas Escobedo, que es también uno de los intérpretes, y por Raquel Molano en la parte musical. Ambos, junto a María Díaz, son también autores de la dramaturgia. La gracia está en que entre música en directo, números de clow y todo tipo de acrobacias, el gran protagonismo lo tienen las palabras de autores como Lope de Vega, Agustín de Rojas, María de Zayas, Tirso de Molina o sor Juana Inés de la Cruz», explica el intérprete quien reconoce que dentro de este tipo de espectáculos «tan multidisciplinares, todos hacemos un poco de todo». Él, por ejemplo, además de interpretar sus frases en verso y en prosa, toca la guitarra, canta y hace varios números de circo, sobre todo de mástil chino. «Pero lo importante de la obra es que es un homenaje a los autores y autoras del Siglo de Oro y también a los cómicos de aquella época que recorrían los pueblos haciendo del teatro una celebración, una fiesta, una jarana», comenta.

Ante todo, señala, esta obra quiere reinvindicar el valor de la palabra, del teatro y de la música para desarrollar la imaginación, desatar la risa y ensalzar la cultura como salvación ante el desanimo, y destaca también su vigencia en los tiempos actuales pese a que se escribieron en el siglo XVI. «Todos los temas que se abordan son tan universales que podrían haberse escrito en cualquier momento. No se quedan en un siglo concreto. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención todo lo relacionado con la censura. En el proceso creativo de la obra trabajamos con unos textos que hablaban sobre la censura y de cómo en aquella época ya existía. No es tan reciente como muchos pudieran pensar y esto nos puede llevar a reflexionar de que tenemos que estar atentos porque las cosas se repiten si no las ponemos remedio. Y lo mismo pasa con los temas románticos que se abordan. Claro que las perspectivas han cambiado, pero los sentimientos son similares. Y es que es curioso lo poco que hemos cambiado en algunas cosas», reflexiona.

LA OBRA 'Farra' Coproducción de las compañías Nacional de Teatro Clásico y Lucas Escobedo.

Contenido Números de circo y musicales acompañan los versos y textos de autores del Siglo de Oro.

Escenario La obra, para público familiar, se podrá ver mañana, sábado, en el Teatro Concha Espina a las 19.00 horas dentro de ciclo 'Primavera TMCE'.

La obra, que en principio está enfocada al público infantil o familiar, está teniendo un gran éxito entre los adultos. «Una de las cosas que me ha pasado con amigos que ya han venido a verla es que unos me dicen que les gustaría volver a verla con sus sobrinos pequeños, mientras que otros quieren volver con sus padres porque tiene una doble lectura que hace que los niños disfruten mucho y los mayores también, pero desde otro lugar».

Reconoce que los intérpretes, los seis que actualmente forman parte de la compañía Lucas Escobedo, han participado en el proceso de creación ya que sus autores no llegaban a los ensayos con los textos preparados para que ellos los interpretaran sino que los ponían en común y se iban improvisando «y eso es lo bonito del espectáculo que de alguna forma está hecho a la medida de cada uno de nosotros y de lo que podemos aportar y brillar».

Con una trayectoria que ha pasado por compañías como la Joven Teatro de Los Invisibles o Sotterráneo, entre otras. 'Jarana' es el según espectáculo que hace con esta compañía con quien ya trabajó hace cuatro años en 'Adeu!'. Sus inicios en el mundo del arte fueron en el Conservatorio Ataúlfo Argenta donde cursó estudios de contrabajo. Luego, cuando ya en Madrid donde estudió la carrera de Ingeniería de Sonido e Imagen, se «topó» con el circo, aunque finalmente se diplomó en interpretación en la academia del actor Réplika Teatro. «Pero la música y el circo me llevan acompañando desde antes».