Cuatro de cada cinco opositores a maestro suspende el primer examen en Cantabria

Las polémicas oposiciones al cuerpo de maestros de Cantabria en 2025 se saldaron con cuatro de cada cinco aspirantes suspendiendo la primera fase. De los 3.810 aspirantes a Educación Infantil, Educación Física, Inglés, Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica, tan solo el 20,95% ha superado la primera fase del examen, es decir, la escrita.

Los más de 800 aprobados, ahora, deben enfrentarse a la siguiente prueba. El examen oral en el que deberán presentar una Programación y Unidad Didáctica ante su tribunal, el mismo que les ha corregido el examen. El resto de los aspirantes deberá esperar a la siguiente convocatoria, que se prevé el año que viene.

Para Comisiones Obreras (CC OO) es una tendencia «habitual». Pilar Sánchez, docente y miembro de la Ejecutiva de la Federación de Enseñanza en Cantabria, explica que «el sistema en la región pretende una excelencia irreal, es injusto y muy subjetivo».

Sánchez señaló que «hay una media de diez aprobados por cada tribunal -que tiene alrededor de sesenta personas cada uno-». Es una ratio «francamente baja que no muestra la realidad de la formación de los docentes de Cantabria y que nos sitúa en desigualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas».

¿Cómo puede afectar al sistema de sustituciones? En la región existen dos listas diferentes para que los docentes accedan como profesionales sin una plaza fija. Por un lado, la lista de vacantes, «con puestos de larga duración», y por el otro, la de sustituciones, «donde más fluctúan» los aspirantes. Para la representante sindical, «es un sistema muy poco estable que perjudica en cierta manera a los alumnos, dado que los docentes no tenemos continuidad en los centros educativos».

Además, «es perjudicial» para quienes se encuentran en la segunda lista, la de sustituciones, «quienes ocupan estos puestos son interinos que durante el verano no se encuentran en plantilla, por lo que están en situación de desempleo». Incluso, planteó, «hay ocasiones en las que se cubren bajas que se sabe que van a ser de larga duración y no se publican como vacantes, perjudica a la estabilidad económica de quienes no tienen una plaza fija». Los opositores que han superado la primera fase deben prepararse para la prueba oral, la más práctica, que tendrá lugar la próxima semana.