Final Nosotros nos despedimos por hoy tras haberles narrado todo lo sucedido en esta carrera de MotoGP, recuerden que regresaremos la próxima semana desde Hungría. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto.

Final Con los puntos sumados hoy, Marc Márquez supera ya los 400, se sitúa con 418 y ya le saca 142 puntos al segundo clasificado, su hermano Álex que tiene 276. Tercero, con 221 puntos, se mantiene Pecco Bagnaia.

Final Por su parte, Marco Bezzecchi (Aprilia) ha terminado en el podio en cuatro de sus siete últimas carreras de MotoGP, el mismo número que en sus 36 carreras anteriores en la máxima categoría. Buena temporada del piloto italiano.

Final Diez carreras acumula ya sin ganar Pecco Bagnaia, su peor racha en MotoGP desde las primeras 41 carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón).

Final Ducati ha vencido en nueve de las diez últimas carreras disputadas desde el regreso del Gran Premio de Austria al campeonato en 2016 y lo ha hecho con cinco pilotos diferentes (Andrea Ianonne: 2016, Jorge Lorenzo: 2018, Andrea Dovizioso: 2017, 2019 y 2020; Francesco Bagnaia: 2022, 2023 y 2024) y hoy Marc Márquez.

Final Con esta nueva victoria, Marc Márquez amplia su ventaja en el Mundial de pilotos de MotoGP con respecto a sus perseguidores, Álex Márquez y Pecco Bagnaia. No ha sido la mejor carrera para Álex que ha finalizado décimo.

Final Cuarta posición para Pedro Acosta que está en su mejor momento de la temporada tras el tercer puesto que consiguió en la República Checa. Pecco Bagnaia solo ha poido ser octavo.

Final Segunda posición para Fermín Aldeguer, su mejor clasificación en carrera en un Gran Premio en la categoría reina. El podio lo completa un luchador Marco Bezzecchi que salía desde la pole y ha aguantado todo lo que ha podido la presión de Marc Márquez.

Final Segunda mejor racha de victorias, seis seguidas, de Marc Márquez en su carrera en la categoría tras las 10 que enlazó en 2014. Temporada brillante del piloto de Ducati.

28 VICTORIA DE MARC MÁRQUEZ. El de Cervera gana por primera vez en Austria y consigue su sexto doblete consecutivo.

28 ¡Última vuelta! Marc Márquez lidera sin problema con suficiente ventaja sobre Fermín Aldeguer.

27 Dos retirados en esta carrera, Jorge Martín por caída y Fabio Di Giannantonio por avería de su moto.

26 Sanción de una posición para Pecco Bagnaia, ahora octavo tras Brad Binder.

26 Joan Mir busca adelantar a Pecco Bagnaia en la lucha por la sexta posición.

26 Dos Ducati, Marc Márquez y Fermín Aldeguer, y una Aprilia, Marco Bezzecchi, en las primeras tres posiciones a falta de tres vueltas.

24 De certificar esta segunda posición, sería la mejor clasificación de Fermín Aldeguer en la categoría reina en la que ha debutado esta temporada.

24 Cinco vueltas para el final cuando Fermín Aldeguer supera a Bezzecchi y se pone segundo.

23 Fermín Aldeguer quiere más y busca adelantar a Bagnaia para ser segundo.

22 ¡Fabio Di Giannantonio se retira por avería y al bajarse de la moto empieza a arder! Los operarios apagan la motocicleta y el italiano está fuera de carrera.

20 El que no consigue mejorar posiciones es Álex Márquez que es décimo, si esto termina así, Marc le va a meter otro puñado de puntos en la general de pilotos.

20 ¡Marc Márquez primero! Ahora sí el español consigue situarse en primera posición tras pasar a Bezzecchi, a nueve vueltas para el final.

19 No se va a dar por vencido el de Cervera que quiere romper su mala racha en este circuito y llevarse la victoria.

19 Marc Márquez adelanta a Bezzecchi pero el italiano reacciona de inmediato para recuperar la cabeza de carrera.

18 Fermín Aldeguer y Pedro Acosta pasan a Bagnaia que ahora es quinto. Aldeguer entra en puesto de podio, Acosta es cuarto.

18 Pecco Bagnaia sigue en tercera posición, no pudo entrar en el podido en el último Gran Premio, el de la República Checa, cuando fue cuarto.

16 Fermín Aldeguer, ahora en quinta posición, solo ha conseguido un podio esta temporada, tercero en Francia.

14 ¡Al suelo Jorge Martín! El madrileño está siendo atendido en la gravilla, parece que está bien y no ha sufrido daños.

13 Bezzecchi aumenta ahora ligeramente su ventaja sobre Marc Márquez. Fermín Aldeguer intenta disputarle la cuarta plaza a Pedro Acosta.

11 De momento ningún incidente destacado en carrera, siguen en ella los 20 pilotos que tomaron la salida.

10 Álex Márquez rodando en décima posición, el próximo objetivo es adelantar a Brad Binder.

8 Marc Márquez no ha logrado una sola victoria en sus siete participaciones en el Gran Premio de Austria de MotoGP, siendo el Red Bull Ring el circuito en el que más carreras ha protagonizado sin conseguir ganar en su trayectoria en la clase reina. Hoy busca romper esa estadística y solo tiene por delante a Bezzecchi.

7 Pedro Acosta hizo podio en el último Gran Premio, fue tercero en la República Checa, y hoy busca repetir, de momento es cuarto por detrás de Bagnaia.

5 El campeón del año pasado, Jorge Martín, solo ha podido completar una carrera este año por su lesión, fue la última, el Gran Premio de la República Checa en el que fue séptimo. Ahora mismo rueda en 14ª posición.

4 Álex Márquez cumple ahora su sanción y se incorpora como undécimo tras Johann Zarco.

3 Se va largo Enea Bastianini y vuelve a pista en novena posición, tras Fermín Aldeguer.

2 Bezzecchi mantiene la primera posición, seguido de Marc Márquez, Pecco Bagnaia y Álex Marquez. Pedro Acosta se ha situado quinto.

1 Álex Márquez tiene que cumplir una long lap de sanción en esta carrera.

1 Buena salida de Bezzecchi que mantiene la primera posición, Marc Márquez se sitúa tercero tras Bagnaia.

1 Arranca el Gran Premio de Austria de MotoGP.

En la general del Mundial de MotoGP sigue mandando con contundencia Marc Márquez, ya con 393 puntos, seguido de lejos por su hermano Álex con 270 y de Pecco Bagnaia con 213.

Marc Márquez ha conseguido ganar en las cinco últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró seis o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.

Un Marc Márquez que, con su victoria en el pasado Gran Premio de la República Checa, se convirtió en el primer piloto de Ducati en lograr cinco victorias seguidas en la historia de 500cc/MotoGP.

Por tanto, la primera fila en el día de hoy la forman Marco Bezzecchi, Álex Márquez y Pecco Bagnaia, la segunda Marc Márquez, que sufrió una caída en la parrilla, Enea Bastianini y Fermín Aldeguer.

Para un italiano fue la pole en parrilla y partirá hoy en primera posición en carrera, Marco Bezzecchi, aunque en la carrera al sprint solo pudo ser cuarto al ser superado por los dos Márquez y Pedro Acosta.

Con su victoria en la edición de 2024, Francesco Bagnaia se convirtió en el primer piloto que conquista tres victorias consecutivas en el Gran Premio de Austria de MotoGP. Hoy saldrá desde la tercera posición después de su varapalo en la carrera al sprint de ayer en la que tuvo que abandonar por un problema mecánico.

Pilotos italianos han ganado en siete de las últimas nueve ediciones del Gran Premio de Austria en la categoría reina aunque la tarea parece hoy complicada ya que los Márquez han dominado este fin de semana, una dinámica que se repite durante toda la temporada.

Esta será la 34ª edición del Gran Premio de Austria, la 10ª desde que este Gran Premio regresó al calendario en 2016.