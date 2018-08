«Me gustaría que a la tercera fuese la vencida»

El dueño de la portería racinguista, Iván Crespo (Santander, 1984), prefiere ver «el vaso medio lleno» puestos a hacer un pronóstico sobre la temporada que comienza mañana. Sabe que será un año complicado, pero asegura que el equipo «tiene los mimbres necesarios» para que esta sea la campaña que marque las diferencias. El capitán racinguista, al menos hasta que se haga la nueva votación, resta importancia a la prohibición del Consejo a los jugadores de saludar a La Gradona al final de los partidos y cree que si los resultados acompañan sólo será «una anécdota más que contar». Además reconoce que en el vestuario están «encantados con La Gradona, que nos anima durante los 90 minutos».

– Empiezan la Liga como la terminaron, ante la Real Sociedad B, ¿Se van a tomar la revancha?

–Cada temporada es diferente. Sí que es verdad que el año pasado el partido más importante de la temporada fue contra ellos y no nos dejó un buen sabor de boca, pero cada temporada es diferente. Tenemos la ilusión de que este sea el año definitivo del ascenso y mucha ilusión puesta en este partido porque es el primero y tenemos ganas de empezar ya la Liga.

–Las sensaciones que han dejado en la pretemporada han sido buenas, pero ahora empieza lo serio. ¿Tienen miedo de que se desinfle un poco el globo del optimismo si pierden?

–Al final en el fútbol lo que manda son los resultados. Creo que el equipo ha demostrado durante la pretemporada que se ha hecho un buen equipo, que se ha hecho un buen grupo, que se compite... Hemos tenido partidos en los que hemos estado mejor que en otros o que nos han costado más, pero somos un equipo unido, competitivo y no pensamos más que en llegar al primer partido de Liga y ganar y que la gente siga animando al equipo como lo ha hecho todos estos años. También en que nosotros esta temporada les demos alguna alegría más que el año pasado y vayan mejor las cosas.

–¿Cómo están los ánimos en el vestuario?

–Muy bien, porque ha venido mucha gente nueva. Gente que viene de equipos de perfil un poco inferior que tienen esa ilusión de estar en un equipo grande, que merece estar en categoría superior, y tienen la ilusión de conseguir el objetivo de jugar en la Liga de fútbol profesional con el Racing. Por otro lado también ha llegado gente veterana que ha jugado en categorías superiores, pero que viene con mucha ilusión porque les ha gustado mucho el proyecto que hay. Y luego estamos la gente que seguimos y que tenemos ganas de conseguir ya ese ansiado ascenso. Es verdad que en las pretemporadas es más fácil que todo el mundo esté contento porque juega todo el mundo y ahora en cambio ya habrá gente que juegue más y otra gente que juegue menos, pero se ha hecho un buen bloque, el vestuario está muy unido, muy comprometido y hay esa ilusión de la gente joven y los más veteranos también tenemos ganas de hacer algo bonito con el Racing. Estamos ilusionados con este nuevo año.

«Esperamos que no les siente mal porque para nosotros son muy importantes» Saludo a la gradona

–Parece que están preparados para lo que les espera porque tienen un inicio de campeonato duro. Real B, Mirandés, Copa del Rey...

–Sí, el comienzo es difícil porque los primeros partidos son ante dos equipos que la campaña pasada disputaron play off y la eliminatoria de Copa es fuera de casa contra un rival de los llamados a estar con nosotros peleando por la Liga, pero ellos también tendrán respeto porque juegan contra el Racing, que es uno de los equipos llamados a ascender. Hay que afrontarlo como viene y con ilusión. Nos hemos preparado muy bien durante las últimas semanas y trataremos de comenzar de la mejor manera posible.

–¿Cree que este será el año del ascenso? ¿Se atreve a hacer un pronóstico?

–Yo soy optimista. Siempre me gusta ver el vaso medio lleno y creo que tenemos los mimbres y que tenemos un equipo compacto, tanto que hay más de un jugador por puesto, casi todos los puestos están doblados. Está claro que va a ser un año largo y una temporada difícil, que tendremos momentos mejores y otros que suframos un poco más... Pero me gustaría que este, que es mi tercer año, a la tercera sea la vencida.

–Esa era la intención de años anteriores y ya van cuatro seguidos en Segunda B.

–Sí, todos los años en el Racing no tienes otro objetivo que no sea el ascenso. Este año se ha cambiado un poco la rutina, ha habido muchos cambios en el equipo, se ha enfocado de otra manera y esperemos que salga bien y toda la gente que ha venido nos aporte mucho, que los que estemos aportemos también y entre todos lo podamos conseguir de una vez.

–¿Qué le parece la decisión del club de que los jugadores no se acerquen a saludar a la Gradona?

–El club ha creído que hay que tratar a toda la afición por igual y que les saludemos a todos desde el centro del campo y lo hacemos así. Nosotros estamos encantados con La Gradona, que nos anima durante los 90 minutos. Creo que ellos van a seguir animando y nosotros siempre vamos a estarles agradecidos. En los partidos de casa y en los de fuera. Al final si los resultados acompañan será una anécdota más que contar.

«Ahora está un poco más profesionalizado y con preparación específica para cada puesto» El club

–Comenta que les indicaron que deben tratar a toda la afición por igual, pero ustedes ya saludaban a todos los aficionados desde el centro del campo y sólo después se acercaban a La Gradona.

–Es una situación que se creó hace muchos años, yo no estaba, fue cuando lo de la Copa. Desde entonces se fue haciendo así y este año el club ha decidido que hay que cambiar un poco algunas normas, entre ellas esa, y esperamos que tampoco siente mal a La Gradona porque para nosotros son muy importantes.

–¿Se puso alguna objeción desde el vestuario a esta decisión?

–No. Nos trasladan que es una decisión que ha tomado el Consejo y al final nosotros somos empleados del club y lo acatamos. Tampoco lo vimos una cosa excesivamente grave porque no dejamos de estar con ellos ni de saludarles. Al final del partido agradecemos a todo el mundo que se queda el esfuerzo de haber ido a ver el encuentro. Y desde el centro del campo se lo seguimos agradeciendo.

–La afición está ilusionada con lo que ha visto en la pretemporada, pero decepcionada con decisiones como esta. ¿Cree que se puede crear un clima de divorcio entre afición y directiva que pueda afectar al equipo?

–Creo que en el fútbol mucho depende de los resultados. Si vas a ver el partido y ves buen fútbol, el equipo gana, los jugador agradecen el esfuerzo tanto de ir a El Sardinero como a los desplazamientos que se hacen, que son masivos... Pues todo el mundo va a estar contento. Si juegas mal, los resultados no acompañan y la afición cree que no estás dando lo que deberías dar, entonces el desánimo va existir, igual que el año pasado cuando no se ganaba.

–¿Cómo valora la marcha del club con Alfredo Pérez de presidente? ¿Nota mucha diferencia respecto a la otra directiva?

–Nosotros en el día a día no lo notamos tanto, porque convivimos con el entrenador. Los entrenamientos con respecto a otros años son más intensos, se ha dado más importancia a la parte preventiva antes de salir al campo, subimos todos juntos al gimnasio... En el día a día del club sí que es verdad que ahora se han metido los dueños como presidentes y vicepresidente, ha venido un director deportivo, tenemos un director general... Y tiempo atrás con la gestión de Manolo Higuera era más gente de Cantabria, gente racinguista. Ahora está un poco más profesionalizado y con preparación específica para cada puesto.

«Antes había puestos con pocos jugadores y otros con muchos, veo que ahora es más equilibrada» La plantilla

–Dijo hace un mes que había que traer un sustituto para Dani Aquino ¿Lo sigue pensando o con Jon Ander, Sevilla y Juanjo le vale?

–La verdad es que con la pretemporada que ha hecho Jon Ander está demostrando que es un delantero muy bueno porque además de meter goles, es el trabajo que genera, los balones que aguanta, las veces que rompe al espacio, lo que cansa a las defensas, lo que presiona... Lo está haciendo muy bien. Al final si el club decide que vengan más jugadores pues serán bienvenidos y si no, hay una plantilla bastante compensada. También ha llegado DavidSegovia, que lleva pocos entrenamientos y necesita un poco de tiempo para ponerse en forma, y tenemos a Mario Soberón que hace muchos goles en el filial y que merece su oportunidad. Y tenemos a Juanjo que a pesar de no estar contando mucho está entrenando muy bien, siempre al 100% y si el míster necesita echar mano de él estoy seguro de que va a responder.

–Dice que la plantilla está bien confeccionada. En su opinión, ¿supera a la del curso pasado?

–Eso lo dirá el tiempo, los resultados y lo que consigamos. Pero creo que puede ser una plantilla, para mi gusto, un poco más compensada que el año pasado, porque había puestos en los que había pocos jugadores y otros con demasiados jugadores y veo que ahora la plantilla es, a priori, más equilibrada.

–Ahora que ya ha terminado la pretemporada, ¿cuáles son para usted los puntos fuertes del equipo?

–Hay diferencias respecto a otras temporadas. Tenemos más salida de balón y somos un equipo más dominador. También tenemos más tiempo el balón y controlamos mejor el partido. Quizá otras temporadas éramos un equipo difícil de batir, defensivamente bien puesto y que salíamos bien a la contra. Esta pretemporada, menos el partido del Leioa que fue el que más sufrimos atrás, en el resto hemos estado defensivamente sólidos, hemos combinado bien y hemos llegado por banda dominando. Y también hemos tenido bastante efectividad.

«Les deseo que se cumplan sus objetivos, pero los partidos tienen que ser para nosotros» Derbi con la gimnástica

–¿Y los aspectos a mejorar?

–Hemos sufrido cuando el rival ha jugado con tres mediocentros, el día del Castilla no estuvimos bien durante los 15 primeros minutos, nos creaban bastante superioridad por dentro, llegábamos tarde a la presión, nos cogían la espalda... Pero lo hemos ido corrigiendo. Son cosas que a medida que te pasan te vas dando cuenta y estoy convencido de que no van a volver a pasar.

–Hay muchas caras nuevas este año. ¿Alguno de sus compañeros le ha sorprendido?

–El que más me ha sorprendido, y que ya me parecía buen jugador por el rendimiento que dio en la pretemporada, ha sido Jon Ander. En el Amorebieta me gustó y me dejó buenas sensaciones sobre todo el partido que jugamos en el campo del Amorebieta. Pero sí que es verdad, con todo mis respetos para el Amorebieta, que no es lo mismo jugar allí que en el Racing con toda la gente que viene al campo. Ha demostrado que está preparado de sobra, que ha hecho una gran pretemporada y los demás me parece que Berto Cayarga, que lleva dos semanas con nosotros, nos va a dar mucho. También me ha sorprendido para bien la ilusión que han traído Álvaro Cejudo y Jordi, que son gente que ha jugado muchos años en la élite del fútbol profesional y han venido a Segunda B a ayudar al Racing con todas las ganas y toda la humildad del mundo.

–A falta de votar a los capitanes, ¿quién es el líder del vestuario?

–Para mí en cuanto a liderazgo, por el puesto que desempeña y por experiencia te diría que Jordi Figueras. Ha jugado en categorías superiores, en el extranjero, es un defensa, ordena, ve el juego desde atrás...

«Con la pretemporada que ha hecho Jon Ander está demostrando que es un delantero muy bueno» Sustituto de dani aquino

–Vuelve el derbi cántabro. De nuevo habrá un Racing-Gimnástica. Usted que ha pasado por los dos equipos ¿cómo lo vivirá?

–Será un partido diferente para todo el mundo. Es un choque que hace muchos años que no se jugaba y es un derbi regional. Tuve la suerte de jugar tres años en la Gimnástica, pasé tres años buenos, me trataron muy bien y será un partido especial. No he vuelto a jugar en El Malecón desde que me fui de allí y les estoy muy agradecido por el trato que han tenido conmigo, pero yo al final defiendo al Racing, soy racinguista y les deseo que cumplan sus objetivos, pero los partidos tiene que ser para nosotros. Lo ideal es que nosotros consigamos nuestro objetivo y ellos el suyo.

–Es una Liga muy igualada y quedar primero de grupo no será fácil. ¿Quién cree que será el rival a batir?

–A priori se ha reforzado muy bien el Logroñés, que ha firmado gente que viene de categorías superiores y también gente que el año pasado ha hecho muy buenos números en Segunda B. Luego está el Mirandés, que es el actual campeón, y también parte como favorito y también habrá alguna sorpresa como el año pasado que estuvieron Gernika y Barakaldo peleando por los primeros puestos. Además de la incógnita de los filiales, que el año pasado se metieron tres.