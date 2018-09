Tarque presentará su nuevo disco en Santander en enero El cantante publica el próximo 5 de octubre su primer trabajo en solitario PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Sábado, 15 septiembre 2018, 14:30

Carlos Tarque quería recuperar el sonido rock de los 70 que le inspira. Lo ha hecho. Quería grabar un disco en solitario. Lo ha hecho. Y ahora quiere salir de gira.

Una gira que llegará a Cantabria el 11 de enero (Escenario Santander) y que servirá para conocer en directo los temas que forman el trabajo que lleva su propio nombre, 'Tarque', y que se publicará el próximo 5 de octubre.

Por si eso fuera poco, el murciano hace doblete en cuanto a anuncios y presenta también el segundo anticipio, 'Bailo', grabado en los estudios Riff Raff junto a la banda que le acompañará en esta gira: Carlos Rayas (también en labores de producción), Iván 'Chapo' González y Coki Giménez.

Hace apenas una semana que adelantaba la primera canción del álbum, una letanía desgarrada titulada 'Ahora y en la hora'.

La gira comenzará el 2 de noviembre en Gijón (sala Albéniz) y viajará durante ese mes a Valladolid (LAVA, día 3), Zaragoza (sala Oasis, 10) y Pamplona (día 30).

En diciembre será el turno de Bilbao (Kafé Antzokia, día 1), Alicante (The One, día 14), Sevilla (sala Custom, día 15), Madrid (sala But, día 22), Valencia (sala Moon, día 28) y Barcelona (sala Apolo, 29).

Por último, ya en enero, tras Santander llegará Santiago de Compostela (sala Capitol, 12), Murcia (sala REM, 25) y Castellón (Fiesta Bienvenida del Año, día 26).

Hard rock y una alta dosis de electricidad, son las dos premisas que Tarque buscaba en este disco. A juzgar por las primeras pistas, esto también lo ha hecho.