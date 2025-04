Monetizando engaños

Muchos recordarán la sangrienta rivalidad que Jean-Claude Van Damme mantuvo con Dolph Lundgren en 'Soldado universal', película de acción que llegó a los cines ... en 1992, en plenos estertores de la etapa más dulce de este género cinematográfico. Pero, lo que no todo el mundo sabe, es que el bochornoso rifirrafe que ambos actores protagonizaron sobre la alfombra roja de Cannes, pocas semanas antes del estreno, no fue más que una patraña que pretendía promocionar el filme.

Cosas del cerebro, siempre me vienen a la cabeza aquella rivalidad y aquel fingido incidente cuando observo el fervor con el que los partidarios de El Hormiguero atacan a los seguidores de La Revuelta y viceversa, empeñándose, mi imaginación, en identificar a Motos con Van Damme y a Broncano con Lundgren, quizá por la diferencia de altura que también existe entre las dos estrellas de Hollywood, casi idéntica a la de los dos españoles. Bromas y caprichos del tallímetro aparte, es demostrable que la guerra mediática que supuestamente enfrenta a ambos programas no hace sino favorecerlos.

Pensemos en el significado de enfados repentinos como el de los hermanos Gallagher, y en si aquella mítica ruptura no fue más que el fruto de un plan maestro que buscaba beneficiar a las dos partes; ¿quién no presentía que la reunión del verano próximo iba a producirse tarde o temprano, una vez quemado por completo el cartucho comercial de la dramática separación? Siguiendo con el rock, tampoco es que despertara menos sospechas la conocida como batalla del britpop, encabezada por Blur y Oasis; sobran los expertos que, a día de hoy, tachan aquella tensa y prolongada competencia de pura mercadotecnia de tres al cuarto. Siempre nos quedará, al menos, la explícita honradez de los Sex Pistols, que llamaron a su reunión de 1996 'Gira para ganar asqueroso dinero'. Y es que nada es lo que parece en el mundo del espectáculo, motivo por el que, aunque nadie pueda asegurar que exista un acuerdo entre las productoras de Motos y de Broncano para repartirse un pastel sinérgico, bien podría haberse dado este pacto sin nadie saberlo. Y si no es así, ya están tardando en establecerlo, teniendo en sus manos, como tienen, la oportunidad de agitar y rentabilizar más todavía la ciega y combativa filiación de muchos de sus respectivos seguidores, quienes demuestran, con su deficiente imparcialidad, hasta qué punto, las inclinaciones ideológicas nublan las mentes en nuestro país y las dividen.