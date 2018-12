El comercio de Astillero se acicala para Navidad Los comerciantes del municipio se esmeran cada año en decorar sus escaparates para recibir a la Navidad y lo hacen mezclando la tradición con la originalidad. / Sheila Izquierdo El Astillero Pequeños comerciantes y hosteleros se ocupan ya de la decoración de sus establecimientos para recibir una de las temporadas más esperadas del año SHEILA IZQUIERDO El Astillero Lunes, 17 diciembre 2018, 08:42

Beatriz ultima los preparativos de su escaparate, que este año tiene toque reivindicativo: «Los tubos negros representan los bolardos de la Plaza El Mercado y los arbolitos, hechos con ramas plateadas colocadas en vertical y horizontal, la cárcel. Es mi manera de expresar cómo nos sentimos muchos comerciantes del municipio», explica. La Navidad es el pretexto perfecto para que muchos comerciantes de El Astillero y Guarnizo hayan echado a volar su imaginación para acicalar sus escaparates. Cada uno a su manera, con toque emotivo, con elementos reciclados o con elementos tradicionales, los comerciantes no escatiman creatividad para recibir, como se merece, la temporada de ventas más esperada del año.

El toque reivindicativo de Beatriz Hazas (presidenta de la asociación de comerciantes Cicagc), desde la Floristería Sara, llama la atención. Pero no es el único. A escasos metros, Begoña Fernández también da los últimos retoques al escaparate de su peluquería. «Todos los años variamos y en esta ocasión, me he centrado en el niño Jesús y he utilizado materiales reciclados, unas quimas de árboles de Liaño...», comenta la peluquera, que el pasado año consiguió un segundo premio en el concurso de escaparates.

Otros comerciantes y hosteleros dan su toque personal a la Navidad pero sin olvidar sus orígenes. Es el caso de Eduardo, del bar-restaurante La Cacharra, que para esta temporada está pensando en instalar un belén navideño al más puro estilo peruano.

El jurado del concurso de escaparates ha comenzado a visitar los escaparates este lunes, día 10

Para otros, la Navidad es buen momento para poner el toque emotivo. En la óptica Astillero, Antonio Gutiérrez ha optado por el tradicional árbol de Navidad, pero con un toque original y entrañable, donde los propios clientes serán los protagonistas. «Es la temporada fuerte del año y solemos cuidar mucho la imagen», comenta el comerciante.

Algunos profesionales se centran más en ofrecer por un día un programa especial a sus clientes. Es el caso de Aurelio Sebares, de Auje fotografía, que organizará el sábado, día 22, de 11.00 a 13.00 horas, un encuentro con Papá Noel y obsequios de regalos a los más pequeños.

Los escaparates de El Astillero se llenan de color e iluminación para recibir la Navidad. : / Sheila Izquierdo

El telón de fondo a todos estos decorados especiales en los establecimientos del municipio lo pone el concurso de escaparates que organiza un año más el Ayuntamiento de El Astillero. En esta ocasión, el Consistorio, que abrió el plazo de inscripción hasta el pasado viernes, día 7, repartirá 900 euros en premios, entre aquellos escaparates más originales y llamativos.

El concurso está abierto a todos los establecimientos comerciales de Astillero-Guarnizo y tiene como cometido «animar a los comerciantes a que decoren sus escaparates para incentivar las compras y ayudar a dinamizar el comercio durante la época navideña», indicó la concejala de Desarrollo Local, Belén Benito. «Tenemos un comercio de gran calidad y la creatividad que despliegan los establecimientos en la decoración de Navidad es un atractivo más para los compradores».

Los comercios participantes deberán mantener la decoración del escaparate desde el día 10, hasta el 6 de enero, ambos inclusive, mostrando en un lugar visible desde el exterior el distintivo de participante, que se les facilitará al inicio del concurso. Durante ese periodo de exhibición, los escaparates deberán estar iluminados, como mínimo, hasta las 22.00 horas.

La relación de establecimientos participantes será publicada en la página web del Ayuntamiento de El Astillero y en un medio de prensa escrita de carácter regional, para el público conocimiento.

Begoña ultima los detalles de su escaparate, hecho con productos reciclados. / J. C.

Premios

Los premios serán de 500 euros para el primer clasificado, 300 euros para el segundo y 100 euros para el tercero. Además, todos los comercios participantes percibirán 30 euros, salvo aquellos agraciados con los tres premios del concurso. Esta dotación servirá para ayudar en los gastos que ocasionen la decoración de los escaparates. La concejala de Empleo y Desarrollo Local detalló que el jurado estará compuesto por dos representantes de las asociaciones culturales, dos de las asociaciones deportivas y otros dos de las asociaciones vecinales del municipio, junto a la presidenta de la Comisión de Desarrollo local. Para la calificación de los escaparates, Benito apuntó que los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de valorar cuáles son las mejores propuestas serán la creatividad, calidad artística, iluminación, esfuerzo y dedicación, y la utilización de elementos tradicionales de Navidad.

El jurado, que visitará los escaparates entre el lunes, día 10 y el 23 de diciembre, hará público su fallo el 26 de diciembre para poder realizar la entrega de premios en el salón de plenos del Ayuntamiento el 9 de enero, a las 20.30 horas.

Encendido navideño

El municipio de El Astillero abrió oficialmente la Navidad este lunes día 10, con el tradicional encendido del alumbrado festivo. En el mismo acto, se inauguró el Belén instalado en el vestíbulo del Consistorio, mientras sonaron villancicos desde la megafonía municipal.

En el encendido de la iluminación navideña el alcalde, Francisco Ortiz, estuvo acompañado por las alumnas de infantil de la Escuela Municipal de Folclore La Barquía, que vestidas con trajes regionales ambientaron con sus panderetas y temas navideños este acto.

Este año se han reforzado la iluminación con una veintena de puntos nuevos y se han renovado los motivos navideños, con figuraras diferentes. El alumbrado se distribuye por El Astillero y Guarnizo.