El Torrebús renovará su flota desde junio e incluirá un servicio a demanda para vecinos de las afueras Ayuntamiento y ALSA trabajan en los detalles para que existe un «punto de equilibrio» entre esta nueva cobertura y no una competencia desleal al sector taxi

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 28 de marzo 2025, 14:14

Después de renovar con el grupo ALSA la renovación del Torrebús por 26 millones en diez años, el Ayuntamiento de Torrelavega ha avanzado este viernes nuevos detalles de cómo se producirá la transición del servicio y, sobre todo, de sus trece vehículos. Seis de ellos, de combustible ECO y CERO, se incorporarán a la flota a partir de junio, continuando la actualización gradual de autocares en noviembre (6) y en febrero de 2026, con otro más. Se trata del mayor proceso de renovación del Torrebús desde que echó a andar en 2011, un cambio que permitirá no solo mejorar el servicio en términos de la flota -mucho más eficiente y sostenible-, sino también de cara al abono de billetes mediante tarjeta, las frecuencias y el número de marquesinas, que aumentarán.

Estos no serán los únicos vehículos que vienen a mejorar el transporte urbano en la ciudad. Para entonces, estará en marcha también el nuevo «transporte a demanda», un servicio llamado a mejorar la cobertura del Torrebús y que, mediante «dos turismos» -no autobuses- y solicitud vía aplicación móvil o teléfono, permitirá transportar a los vecinos de los barrios periféricos y que actualmente no gozan del servicio regular.

Aunque sus detalles están aún por pulir, el Consistorio sí ha avanzado este viernes que prestará servicio a horas concretas y con destino a lugares también específicos, véase el centro de la ciudad, el centro de salud o el hospital Sierrallana, por ejemplo. El alcalde, Javier López Estrada, se ha cuidado este viernes de dejar claro que no se tratará de un servicio tipo taxi, asegurando que se está trabajando en un «punto de equilibrio» entre ofrecer este servicio a los vecinos sin que existe una competencia a otros servicios.

El servicio de Movilidad y la empresa trabajan ya en los detalles de esta y otras novedades, como han avanzado este viernes López Estrada y también la concejala responsable, Jezabel Tazón. «Es un servicio imprescindible y estamos orgullosos de la gestión que hemos hecho», ha declarado el regidor, agradecido al trabajo de la concejala, del asesor en materia de Movilidad, Francisco Gómez Blanco, y también la técnico responsables del área, María Oliva.

El Ayuntamiento de Torrelavega adjudicó a comienzos de mes el contrato del Torrebús. La UTE formada por Transportes Terrestres Cántabros y Transportes Accesibles Peninsulares, la dupla empresarial que representa al grupo Alsa en este concurso, se hizo con la renovación del servicio con una puja de 2,6 millones de euros al año, imponiéndose al grupo Cuadra -finalmente excluido de la licitación por errores e incumplimientos de algunas condiciones establecidas en el pliego-.

Alsa, que presta el servicio de transporte urbano de Torrelavega desde que este se puso en marcha hace catorce años (2011), seguirá al volante del Torrebús en esta segunda etapa, una relación que durará al menos diez años y en la que el Consistorio invertirá 26 millones de euros en total hasta 2035. El contrato, que se eleva entre los más importantes de la legislatura teniendo en cuenta la inversión, puede considerarse aún más trascendental teniendo en cuenta la clara necesidad de relevo que urge la flota y el servicio, hoy envejecida.