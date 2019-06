El PRC y el PP de Torrelavega se toman «un café para intercambiar impresiones» Los líderes del PRC y PP en Torrelavega, Javier López Estrada y Marta Fernández Teijeiro. Torrelavega Los regionalistas han comunicado a los populares que el pacto a nivel local estaría supeditado al posible pacto autonómico con el PSOE DM . Santander Lunes, 10 junio 2019, 16:31

El PRC de Torrelavega ha iniciado este lunes contactos con el PP para conocer la disposición de los populares de cara a la nueva legislatura, que tendrá continuidad en los próximos días con los concejales electos de otras fuerzas políticas de la futura Corporación, mientras retrasa un nuevo encuentro con el PSOE.

Así, este lunes por la mañana se han reunido en una cafetería de la plaza Baldomero Iglesias la candidata del PP a la Alcaldía de Torrelavega, Marta Fernández Teijeiro, y el número 2, Joaquín Fernández Berjano, con el candidato del PRC, Javier López Estrada, y su número 2, Pedro Pérez Noriega.

En declaraciones a Efe, Fernández Teijeiro ha calificado este encuentro -primero que se produce tras las elecciones del pasado 26 de mayo- como «tomar un café» para «intercambiar impresiones» de cara a la nueva legislatura, por lo que no se ha entrado en cuestiones política concretas.

Según ha resaltado, los representantes regionalistas han comunicado a los populares que el pacto a nivel local estaría supeditado al pacto regional, por lo cual el PRC seguirá en los próximos días manteniendo contactos con el PSOE para intentar alcanzar un acuerdo de gobierno.

No obstante, la candidata del PP a la Alcaldía de Torrelavega ha reiterado que su formación «no tiene ninguna línea roja» porque considera que la ciudad «necesita un cambio para bien», y que la próxima Corporación «tiene que mirar al futuro y no al pasado».

«Siempre que algo sea bueno para Torrelavega no pondremos ninguna línea roja. No diremos no a ningún proyecto de ningún grupo político que se bueno para los vecinos de Torrelavega», ha reiterado Fernández Teijeiro.

Por su parte, el PSOE se mantiene «a la espera» de celebrar un nuevo encuentro negociador con el PRC -que sería el tercero desde las elecciones municipales- con el fin de avanzar en la formalización de un pacto de gobierno.

El secretario general del PSOE de Torrelavega y miembro de la comisión negociadora, Bernardo Bustillo, ha destacado que socialistas y regionalistas se volverán a reunir esta semana, según convinieron ambas partes del pasado viernes, pero aún no se ha concretado día y hora del encuentro.

A su juicio, el nuevo encuentro debería tener por objetivo «avanzar» en la formalización «de un gobierno de progreso en Torrelavega», aunque ha reiterado que los socialistas reclaman «cogobernar» ostentando la mitad de las áreas de gestión de la futura Corporación.