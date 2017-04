Libro objeto, un sujeto con mucho arte

Convertido en uno de los referentes de las celebraciones del libro en primavera el Festival Arte Libro de Santillana del Mar afronta el próximo fin de semana su nueva edición. Un taller especial en la Biblioteca Central y una serie de actividades que incluyen una exposición en el Casyc de la Fundación Caja Cantabria extienden la actividad en Santander del 26 de este mes al 26 de mayo. Pero esta octava edición, de nuevo dirigida por Giuliano Camilleri viene precedida por un dato especial: el estreno de un nuevo proyecto ligado a la trayectoria del Festival que deriva en el nacimiento del sello editorial Ediciones Arte Libro.

En el transcurso de esta cita, enmarcada como es habitual por muestras y talleres, se presentará la ópera prima de la nueva editorial.

Tras ocho ediciones y más de una veintena de exposiciones dedicadas al libro como Objeto, Artpapel y la Asociación Arte Libro, abren esta nueva etapa juntos al crear Ediciones Arte Libro. El objetivo principal de esta nueva aventura cultural «es dar forma y continuidad a las exposiciones que se proponen anualmente». Camilleri asegura que no se pretende «editar libros en grandes tiradas, no queremos hacer libros de bolsillo, no pensamos en los libros que se encuentran en las estanterías de las grandes librerías. Pensamos en los libros que nacen de la tradición de las private press. Pensamos en los libros editados con cura, en pocas copias, cosidos a mano, encuadernados de una forma única».

Precisamente el lema del VIII Festival es 'Libro Objeto-Objeto Libro', que busca profundizar sobre la doble cara del libro: «Un Objeto físico por un lado, compuesto de páginas y de una encuadernación, un contenedor que lleva en su interior un texto, una imagen, una ilustración, un cuento». Y, por otra parte , «el libro como objeto de arte en sí mismo, no como contenedor sino como contenido, como expresión de un artista, de un fotógrafo o de un poeta...El lema y la imagen del cartel rinde homenaje al diseñador italiano Bruno Munari, autor de numerosos libros para adultos y pequeños.

El objetivo del festival radica en demostrar que «todos somos capaces de crear un libro, desde su contenido hasta su forma física, un libro que sea capaz de divertirnos y de hacernos jugar con sus infinitas posibilidades». Los aspectos lúdicos de la relación, personal y colectiva, con el Objeto Libro son los ejes de un Festival «volcado con los nuevos creadores, y con la educación del libro. Queremos descubrir nuestra capacidad de crear, nuestras habilidades como 'inventores' de libros, de historias, de juegos de palabras o de papel».

Esta edición abrirá un año más sus puertas a diseñadores, ilustradores, pequeñas editoriales, amantes del libro y de la encuadernación.

La Asociación Arte Libro, con el patrocinio del Ayuntamiento de Santillana y la colaboración de ArtPapel y la Biblioteca Central de Cantabria, ha previsto exposiciones como 'Libro Objeto -Objeto Libro, libros de artista y ediciones de arte' en el Museo Jesús Otero, a través de los fondos de la biblioteca de Arte Libro. Una manera de descubrir un patrimonio de gran relevancia y entender más de cerca los movimientos artísticos, las tendencias y los modelos. Una sección dedicada a los libros de Bruno Munari, a través de una colección completa de sus libros más famosos, como En la Noche Oscura, Le Macchine di Munari, + y - (Más y Menos), Nella Nebbia di Milano, Le forchette y un largo etcétera de ediciones que han marcado a generaciones de adultos y pequeños. También se expondrán una serie de cubiertas diseñadas por Munari para las más importantes editoriales de Italia, como Einaudi.

Y algunas de sus piezas de diseño para el escritorio como el famoso Cubo. Habrá además espacio para un homenaje póstumo al tipógrafo de origen alemán Emilio Sdún, fallecido el año pasado y que en 2011 participó junto a otros artistas e impresores artesanales, en el primer encuentro español del sector en el marco del II Festival Arte Libro de Santillana. Las obras de Sdún poseen un gran interés por la complejidad de las técnicas de impresión utilizadas y técnicas de encuadernación.

'El Café Arte Libro, el pequeño salón de la autoedición, en la Torre de Don Borja', dará visibilidad a los nuevos creadores. La exposición del V concurso de libros de Artista es un escaparate para los nuevos creadores. Un año mas se incluyen editoriales de Cantabria: Ediciones Tantín, El Desvelo, Milrazones, Qualea, a las que se sumarán Librucos, Ediciones Descubrir, y Mochuelo Libros de Argentina, más Nocapaper Book & More(Cantabria), Okio Edizioni(Italia), La Tienda del Kuirguise(Cantabria), Corraini(Italia).

Y 'Vestir los Libros: La encuadernación como espejo de la sociedad' destinada al Casyc. Como escribe Mirjam M. Foot, bibliotecaria de la British Librabry, en un ensayo de 1997, podemos entender la historia de la encuadernación como parte de la evolución de nuestra sociedad. «Un viaje a través de las modas de 'vestir' los libros mediante una selección de encuadernaciones», de los fondos de la Biblioteca de Arte Libro. «Encuadernaciones coptas y árabes, japonesa y unos raros ejemplos de libros a cortina de Nepal, hasta llegar a las encuadernaciones ocidentales, forman parte de este extraño viaje».

Los Talleres se desarrollarán en Santillana el 22 y el 23. Este año se han programado nuevas propuestas para acercar al público las técnicas de edición, escritura creativa, estampación manual y encuadernación: 'Este Libro es tuyo', caso del taller de encuadernación Japonesa de Fuelle, cartonaje...un bolso a tu medida, de libro de viaje en cuero e impresión manual; el Taller Munari i Prelibri, Libros de Tela, Libros de Madera, Libros de Fuelle. Y 'La fábrica del Libro', un viaje entre papeles, tintas y costuras, que incluye demostraciones sobre todas las operaciones necesarias para crear un libro, con los diferentes oficios desde la fabricación del papel hasta la impresión y encuadernación. En la Plaza Mayor de Santillana está previsto extender un largo lienzo de papel en blanco donde estampar a mano.

Finalmente, la agenda contempla un Festival de Cuentos y Talleres, en las Casas del Aguila y La Parra.

'Sicilia', primer fruto editorial

Artpapel, fundada en 2008, propone pequeñas exposiciones divulgativas, junto a su labor de conservación del patrimonio bibliográfico y archivístico de Cantabria que arrancó con un pequeño catálogo editado con motivo de la exposición sobre las Actas restauradas del Pleno de Santillana del Mar .

A este primer catálogo, casi un folleto, han seguido más catálogos, todos editados acompañando una exposición bibliográfica.

A modo de pequeños ensayos, 'Santillana del Mar, y Altamira en los Libros', por ejemplo, o las exposiciones fotográficas en colaboración con el CDIS de Santander y Altamira, «la difusión de la cultura del libro y el gran patrimonio bibliográfico que habla de nuestra tierra» han marcado su trayectoria».

Así lo revelan los catálogos de las exposiciones realizadas en el Palacio de Caja Cantabria en Santillana: 'Buscando el Alma de los libros' y 'Unos buenos tipos, Historia de editores y tipógrafos en la post guerra en Cantabria'.

El primer fruto del nuevo proyecto cultural dedicado al libro, con la creación del sello editorial, rinde homenaje a la tierra que vio nacer y crecer el proyecto: Sicilia.

Y 'Sicilia' es el título de esta edición limitada de 100 ejemplares, impresos en los talleres de Tipo Gráfica Mente de Artpapel y encuadernados a mano en tapa dura con tela de lino e impresión en seco.

Una colección de acuarelas y dibujos a lápiz, que hablan de esta tierra mítica, vista a través de la mirada de un hombre al que debemos en parte ser los que somos, el pintor Salvatore Camilleri Mazzaglia.

«El homenaje a nuestra tierra y a nuestras raíces más profundas, -apunta el director del Festival-, a la búsqueda de aquel primer motor que puso en marcha sin saberlo lo que hoy cumple casi diez años de vida a través de un libro delicado que en los blancos y negros y las acuarelas nos descubre una tierra cálida».