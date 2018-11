Iván Barreda: «Fue un orgullo que Kérastase premiara nuestra peluquería de Santander» Iván Barreda Méndez, director de Equipos del Instituto Kérastase de R'difusión y experto capilar. 'R' El responsable de los salones R'difusión reconoce que en Cantabria «hay muy buenos profesionales de la imagen» RAQUEL LÓPEZ LABIANO Martes, 6 noviembre 2018, 01:04

Iván Barreda Méndez (Madrid, 1971) nació en la capital de España, pero tiene alma santanderina. Siguiendo los orígenes de su padre, siempre ha veraneado aquí. Ahora, visita Cantabria cada 15 días y disfruta de sus alrededores lo máximo posible.

Es la tercera generación de peluqueros. Su abuelo paterno abrió una barbería/peluquería de caballero en Cueto, que era mitad local, mitad vivienda. Al tiempo, su abuelo materno regentaba otra peluquería en Madrid, con lo que se ha criado entre peines y productos para el cabello, por lo que no es de extrañar que él y otros tres de sus hermanos hayan seguido los mismos pasos. R'difusión se creó tras algunos años de experiencia de su abuelo paterno en la capital y desde entonces ha continuado su trayectoria, cumpliendo el mes pasado 40 años.

En Santander, su rincón más preciado destinado al cuidado capilar, a la estética y al bienestar se encuentra en una de las esquinas de la Calle Rubio. El salón ha recibido recientemente el premio a la mejor valoración de Kérastase, lo que supone una implicación y dedicación exquisita de todo su equipo. Asimismo, dentro de los otros siete salones de la firma en Madrid, uno ha recibido la séptima posición en esta misma categoría dentro de los 2.500 salones aspirantes, con lo que no cabe duda de su profesionalidad. Además, el interiorismo de todos sus espacios, los uniformes y demás detalles los diseñan empresas de Cantabria.

Tras formarse en París, Londres o Madrid, Iván Barreda es el Director de Equipos y experto capilar del Instituto Kérastase by R'difusión, gestionando 8 salones propios, 2 hoteles de lujo (The Westin Palace y Barceló) con espacio wellness a su cargo, 6 Institutos capilares de Kérastase en El Corte Inglés en diferentes provincias y una tienda online. Fruto de su trabajo han sido peluquería Oficial de los Goya, de musicales, de la Bridal Fashion Week de Barcelona, de diseñadores como Elio Berhanyer, Ágata Ruiz de la Prada, eventos de Telva o Vogue. También han trabajado con el Museo del Traje o el Reina Sofía, entre muchos otros acontecimientos. Y para cerrar de una manera solidaria su ciclo empresarial, colaboran con 'Peluqueros contra el SIDA' y con pelucas solidarias, realizando acciones para recaudar fondos para fundaciones españolas y donaciones de cabello.

Hoy, en Cantabria DModa, Iván Barreda nos ofrece una agradable charla sobre su experiencia y trayectoria en el sector de la peluquería.

El salón R'difusión de Santander ubicado en la Calle Rubio, 8.

-¿De dónde viene el nombre R'difusión?

-R'difusión viene del salón madrileño Rachel que abrió mi padre con cuatro socios. Fue un salón muy prestigioso cuyos socios, posteriormente, montaron cadenas de peluquería conocidas. Así, aludiendo al nombre inicial y queriendo mantener su misma filosofía se creó R'difusión, pero con una concepción de salón más pequeño que el original (mínimo 140 m2) más a la orden del día, pues al comienzo se trataba de una peluquería en la que incluso se ofrecía servicio de restaurante.

-Es el director de equipos y experto capilar del Instituto Kérastase by R'difusión. ¿Qué implica todo esto?

-Viajar mucho, lo primero. Madrid, Santander, Bilbao, Barcelona son mis próximos destinos en la siguiente semana. Y rodearme de mucha gente: equipos artísticos, especialistas en los diferentes campos, etcétera. Y compartir con ellos todo para seguir mejorando.

-¿Cómo se forma uno en esta profesión que está en constante evolución?

-Ya como firma 'consolidada' tenemos nuestras propias formaciones internas, donde presentamos a todos nuestros equipos nuevas técnicas, cartas de color y tendencias, o externas, impartidas por grandes profesionales del sector como Toni And Guy, entre otros, en Londres, París, Holanda, etc.

-¿Cuál es el aspecto de su profesión que más le gusta?

-Estar con mi equipo en el día a día: el estar con los compañeros en los salones (odio estar en la oficina) y saber sus dudas, sus mejoras para poder crecer es lo que más me gusta y lo que me hace vivir esta profesión como un reto diario para conseguir presentar colecciones.

-El salón R'difusión de Santander ha recibido recientemente el premio a la mejor valoración de Kérastase y otro de sus salones ha quedado en séptima posición. ¿Qué supone esto para usted y su equipo? ¿Cuál ha sido su reacción?

-Cuando me llamaron creí que estaban bromeando. Y cuando me confirmaron que el salón que había recibido el premio era el de Santander me enorgullecí especialmente, porque, obviamente todos los salones son importantes, pero yo me siento identificado y ligado al de Santander. Igualmente, un premio de estas características que se otorga tras analizar cada salón de manera incógnita (nadie sabe quién de los clientes que viene es el responsable de valorar la labor del equipo) indica que vas por el buen camino, con lo que la satisfacción es aún mayor. Ahora, hay que continuar con el mismo saber hacer y mejorar, ya que ganar implica que el año que viene nuestro salón será en donde más hincapié hagan en la valoración.

Premio de Excelencia Kérastase 2018 al mejor salón de peluquería por el salón R'difusión de Santander.

-Además, la semana pasada cumplieron nada menos que 40 años. ¿Cómo lo han celebrado?

-Lo hemos celebrado en Madrid dando comienzo el año de celebraciones para que pudieran venir el máximo posible de colaboradores y clientes, así como todo nuestro equipo y partners. Ha sido super emotivo y bonito, pero esto es solo el comienzo de este año, pues vamos a seguir celebrándolo con desayunos para las clientes (en Santander, por supuesto que también) y otros eventos que conmemoran estos años de trayectoria y que espero que continúe, pues ya hay otras tres personas que serán el comienzo de la cuarta generación.

-Estos reconocimientos y celebraciones han sido fruto del esfuerzo y la constancia de muchas personas, ¿cuál es su lema para haber conseguido todos estos logros?

-Nuestro equipo sigue la regla de 'las 5 vocales' en lo que al trato del cliente se refiere: A (Acogida), E (Escucha), I (Informar), O (Ofrecer) y U (Ultimar). Intentamos satisfacer al máximo y en todos los sentidos al cliente. Y no solo por eso, sino por el afán, trabajo y la constancia de este equipazo, que sin ellos sería imposible.

-Este año ha ido con su equipo a Tomorrowland de la mano de ghdspain ¿cómo lo han conseguido? ¿Qué puede contarnos de esa experiencia tan diferente?

-Ghd contó con nosotros y cuando me lo propusieron no sabía ni qué era Tomorrowland, solo había visto algunas fotos del festival. Cambiar de dinámica y de público fue genial. Una experiencia impresionante en la que un Disneyland se crea para adultos y donde nosotros realizábamos peinados sin parar todos los días que duró el festival. Todas las nacionalidades y los peinados festivaleros pasaron por nuestras manos.

-R'difusión también ha sido el encargado de la Barcelona Bridal Fashion Week 2017, ¿qué supone un evento así? ¿Se trabaja de manera diferente cuando se trata de desfile de novias?

-Estos eventos son diferentes. Nosotros sugerimos ciertos looks, pero los diseñadores ya tienen, generalmente, las ideas claras. Como existe mucha variedad entre los estilos de los diferentes diseñadores, se intenta cuadrar todo, pues se trata de un día en el que mínimo hay diez desfiles con veinte modelos cada uno y se dispone de poco tiempo entre desfile y desfile para los cambios. Por ello, este caso es peculiar y se procura ajustar los peinados para no sufrir estrés, gritos y demás (risas). Además, como estas presentaciones de colecciones se anticipan a las tendencias y marcas como L'Oréal realizan un libro con los peinados, sirven de muestra para nuestros equipos en el momento en el que se dé paso a esa temporada.

-Y en los eventos Salón Look y similares en los que han participado, ¿cómo logra los looks? ¿En qué se inspira?

-Mi estilo suele siempre tender a la estética francesa: más dulce, fina y, para mi, más elegante. Pero obviamente tengo que adaptarme a los gustos del público. En estos eventos depende de las colecciones que se presenten, que generalmente llevan siempre una temática y son más creativos, pero siempre intentamos mostrar looks creíbles.

Imagen de uno de los looks de la próxima colección presentada por R'difusión.

-Asimismo R'difusión ha sido responsable de los looks de la Gala de los Goya 2015 y de conciertos de la última edición de OT. ¿Cómo se trabaja en estas ocasiones?¿Plantean ustedes el look?

-También depende. Algunas personas tienen claro lo que quieren, pero hay otras que te dejan total libertad o que simplemente te explican su idea y tú haces el resto. Por ejemplo, peiné a Ana Guerra y ella me explicó cómo lo quería y cómo le habían peinado en el resto de la gira, yo le propuse lo que mejor creía que le convenía y ella confió en mis consejos.

-¿A qué personaje histórico le hubiera gustado peinar? ¿Por qué?

-A muchos. Sería la caña a un David Bowie, pero también a una Grace Kelly porque me identifico con su estilo.

-¿Es imprescindible el peinado en un desfile?¿Cree que un peinado poco adecuado puede arruinar el concepto de la colección?

-Sí. El peinado es algo personal y cercano con el que uno se representa porque siempre está contigo, con lo que es fundamental y entiendo la importancia que se le da. En un desfile, el diseñador va a exigirte un peinado igual para toda la colección, pero sin embargo, las modelos no son iguales, con lo que su pelo o rostro tampoco, y entonces no funciona el look igual. Pero en estos casos nosotros tenemos que ceñirnos a las pautas que el diseñador nos dé.

Los recogidos también son protagonistas en la próxima colección de lo salones R'difusión.

-¿Cómo consiguen mayor repercusión?

-Nunca sabes cuándo va a ser ese momento. No existe una relación directa entre la fama de la persona o el evento al que vaya a acudir con la repercusión que ese tratamiento o peinado vaya a tener. A veces, lo que menos te esperas es lo que más éxito tiene.

-Hoy en día se está investigando en productos ecológicos y tratamientos que no sean nocivos para el medio ambiente, ¿considera esto necesario? ¿Se conseguirá algún día que todo lo que se ofrece sea «eco«?

-Sí. Lo orgánico está teniendo un éxito tremendo. Cada vez crece más el porcentaje de ventas que ocupan estos productos en el mercado. Hay cosas que tenemos que cambiar porque estamos destrozando el planeta, pero hay otras cosas que simplemente se hacen por moda. Pero eso sí, todos tenemos que ayudar al cambio, reducir los plásticos e intentar cuidar al máximo el medio ambiente.

-¿Qué le gustaría que se incentivara en Cantabria para ofrecer mayor desarrollo profesional en este campo?

-Creo que en Santander hay buenísimas peluquerías y a la gente le gusta cuidarse y formarse como profesional.

-¿Cuáles son sus planes de futuro?

-No sé cómo lo hago, pero me lío solo, así que me surge un plan detrás de otro. Desde luego, tengo tantos y se puede crecer tanto a nivel de formación o expansión, mejora en las redes, que aún me queda mucho por recorrer, pero soy partidario de mejorar primero lo que tenemos a crecer y crecer sin control, pues como ya te he comentado, defendemos mucho el trato y la sensación que reciba el cliente, con lo que no queremos salones abandonados.