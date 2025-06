El área de Servicios Públicos propone expulsar a María Jesús Cedrún de UGT durante seis años

María Jesús Cedrún, una de las figuras «más respetadas» del sindicalismo en Cantabria tras estar al frente de la Secretaría General de UGT en la ... comunidad autónoma entre 2002 y 2016, se ha encontrado con un expediente que propone su expulsión de la organización durante seis años. No lo promueve propiamente la dirección del sindicato que encabeza Mariano Carmona, sino una de las tres federaciones que la forman. En concreto, la Federaciones de Servicios Públicos, que desde hace meses se encuentra inmersa en una guerra interna, con una cascada de dimisiones y una falta total de entendimiento con el resto de órganos de UGT.

Esta área, la de Servicios Públicos, que es a la que pertenece Cedrún, es la que ha impulsado el expediente contra ella y otros cinco afiliados, que todavía no es firme y contra el que cabe recurso. ¿Qué tienen en común? Según los conocedores del expediente, frenaron la celebración de un Comité de la Federación, máximo órgano entre congresos, al entender que parte los participantes no se habían acreditado correctamente. Esa ruptura interna es la que obligó a la UGT Federal a crear una gestora en esta federación cántabra, que trabajará hasta que se renueve su dirección a lo largo de este otoño. Y lo hizo, según apuntan desde uno de los sectores, ante la «inacción» del sindicato en Cantabria.

En el lado contrario, otras fuentes del sindicato consideran que se trata de poco menos que una salida de pata de banco de la Federación de Servicios Públicos, que no tiene mucho sentido y que no prosperará. «Se debe a desencuentros organizativos», resume Cedrún, que prefiere no profundizar en el asunto para no dañar la imagen del sindicato y que considera que no tendrá consecuencias prácticas.

Por su parte, Carmona restaba importancia al asunto –más allá de lo más o menos disparatado de la propuesta, el hecho de que una federación del sindicato actúe contra la persona que lo ha dirigido durante 14 años en Cantabria sí es relevante– y se limita a apuntar que en cuestión de semanas habrá «reuniones» para tratar de enterrar el tema. «No tiene nada que ver con UGT Cantabria», subraya Carmona. En principio, aunque la denuncia partió de la Federación de Servicios Públicos en Cantabria, es el sindicato a nivel estatal el que tiene la competencia de iniciar el expediente y, a partir de ahora, de resolverlo. Ya sea dando el visto bueno a la propuesta expulsión temporal o con su archivo.

María Jesús Cedrún, que en 2002 se convirtió en la primera mujer en llegar al mayor puesto de responsabilidad en un sindicato en la región, tiene entre sus logros dejar un partido saneado económicamente en un momento difícil por la caída de las afiliaciones durante la crisis que arrancó en 2008 y el recorte de los apoyos institucionales.

Actualmente es miembro del Consejo Económico y Social (CES) del Estado en representación de UGT desde su toma de posesión en abril de 2017. Ha formado parte de distintas iniciativas relacionadas con el feminismo y la defensa de la igualdad y también forma parte del patronato de la Fundación Matilde de la Torre, vinculada al PSOE. En los últimos tiempos también ha participado en actos de otros partidos de la izquierda cántabra.