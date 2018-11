«El diseño de moda es mi pasión» Marisa Díez, junto a uno de los modelos de su colección. / Blanca Carbonell Luisa de los Ríos es la firma que acaba de nacer en Reinosa y acaba de presentar su primera colección en Sevilla BLANCA CARBONELL Reinosa Lunes, 5 noviembre 2018, 14:54

Marisa Díez siempre ha tenido claro a que quería dedicarse. La moda le entusiasma siempre ha querido sacar su propia colección porque explica, «el diseño de moda es mi pasión desde que era una niña». Así, desde que era muy joven, Marisa ya diseñaba su propia ropa, «con dieciocho años ya me hacía mis propias prendas. Si me apetecía una camisa yo misma la diseñaba, la cortaba y la confeccionaba», asegura.

El pasado 15 de octubre, Marisa Díez hizo su sueño realidad y pudo ver por primera vez una colección realizada íntegramente por ella desfilar en Sevilla. De esta manera expuso por primera vez su firma, Luisa de los Ríos. Escogió este nombre porque, explica, «es el apellido de tres generaciones de mujeres de mi familia, mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela. Para mí ese nombre es muy significativo y tiene mucha importancia que mi firma lleve ese nombre», asegura esta profesional.

Aunque a lo largo de los años, Marisa Díez ha estado trabajando en distintos sectores, en ocasiones relacionados con la confección, no fue hasta el año pasado cuando se lanzó a conseguir lograr su sueño de ser diseñadora, por lo que se desplazó a Madrid a aprender junto a un importante diseñador, Petro Valverde. «He estado trabajando en otras cosas y no me he podido dedicar a ello como me gustaría, pero bueno, es mi pasión y creo que es lo que tengo que hacer», asegura la diseñadora.

«Lo que intento es hacer vestidos que sean elegantes, modernos, y que la mujer que los lleve se sienta bien»

«A mí coser me ha gustado siempre, pero a parte de coser me ha gustado diseñar, hacerlo todo yo», comenta. De esta manera dice que, la formación adquirida el pasado año, «yo creo que me ha dado un impulso muy grande para arriesgarme a hacer esto». Su primera colección de alta costura se compone de doce vestidos de fiesta, que ella misma ha diseñado y confeccionado por lo que recalca el hecho de que, «son diseños únicos y exclusivos». Tras la experiencia, la colección de Luisa de los Ríos se pondrá a la venta en una tienda sevillana, Julietta.

Para su puesta de largo, Marisa Díez quiso contar además con una modelo también campurriana, Vanessa Gutiérrez, «fue muy bien, es una gran profesional», opinaba la diseñadora. Para ella, el ver por primera vez sus creaciones en un desfile, «ha sido una experiencia espectacular, impresionante, y más todavía porque a la gente le gustó muchísimo lo que presenté».

Reconoce esta profesional que, «es muy complicado el camino para labrarse el futuro como diseñador, pero hay que intentarlo». Comenta Marisa que, a lo largo del tiempo, muchos diseñadores han merecido su admiración pero dice que, «yo no me baso en ningún diseñador a la hora de crear, porque lo llevo dentro desde que era una niña, desde siempre».

En cuanto a colores hay gran variedad en esta colección, hay negro, azul, fucsia, rojo, verde, «lo que intento es hacer vestidos que sean elegantes, modernos, y que la mujer que los lleve se sienta bien, se sienta cómoda, creo que eso es lo más importante». Por supuesto reconoce que, «también hay que tener en cuenta las tendencias, pero con límites porque no a todo el mundo le queda la ropa igual».

Para ella es importante que la ropa sea accesible porque dice, que principalmente, «necesito que me guste a mí lo que hago. No puedo hacer una cosa que no me guste. Tiene que ser algo que yo me pondría». De momento Luisa de los Ríos solo a sacado una colección para mujeres, pero advierte que, «no me pongo ningún límite».

Explica que, «a la hora de diseñar no sigo ningún proceso predefinido. Me imagino la prenda, la dibujo y la voy haciendo acorde con lo que tengo en mi mente».

«Yo he hecho todo tipo de ropa, lo que pasa es que, ahora mismo, cuando me he planteado el hacer una colección me apetecía algo de este tipo, con vestidos bonitos, llamativos», concluye la diseñadora, que espera volver a ver próximamente sus diseños encima de una pasarela.