Una inspiradora noche de moda en los Globos de Oro EN LA ALFOMBRA ROJA La 'influencer' Carolina Brunelli vuelve a Cantabria DModa haciendo un repaso de los mejores estilismos de la gala que abre la temporada de premios de la industria del cine CAROLINA BRUNELLI Lunes, 7 enero 2019, 13:36

¡Hola, Cantabria DModa! Hacía mucho tiempo que no me asomaba por aquí y reconozco que tenía ganas, pero mucho más cuando mi vuelta tiene todo que ver con el cine. Anoche viví emocionada, como todos los años, la espectacular alfombra roja de los Globos de Oro, que abren el calendario oficial de las entregas de premios en la industria del cine. Y sí, he querido compartir aquí mi selección de los estilismos más destacados, pues estos eventos son pura fantasía para quienes amamos la moda. Espero que os gusten y a ver si pronto tenemos un evento así de glamouroso en Cantabria… Iré pensando en mi look.

Lady Gaga

La gran protagonista de la noche, acudía doblemente nominada a dos Globos de Oro, por su papel de Ally en 'Ha nacido una estrella' y ganó uno, al de mejor canción por 'Shallow'. Apareció en la alfombra roja con un espectacular Valentino, con cola, en color lavanda, ¡a juego con su melena! Y como dato curioso, le quiso hacer un homenaje al modelo que lució Judy Garland en la versión de la película en 1954.

Penélope Cruz

Ella era nuestra representante femenina en estos Golden Globes 2019, y estábamos deseando verla. Tengo que confesar que no es mi vestido favorito y que me cansa verla con tanto moño, pero creo que le favorece un montón este Ralph&Russo. Este vestido largo y de gran volumen, está confeccionado en un brocado negro con unas pequeñas flores metalizadas en verde y rosa. ¡Y el escote con cuello halter y anudado en una gran lazada le sienta genial!

Irina Shayk y Bradley Cooper

Fueron una de las parejas de la noche y es que acapararon todas las miradas en la alfombra roja. Él con un impecable traje blanco (que admito que no le sienta del todo bien), y ella con un vestido de Versace, que le queda como un guante. Además, me ha sorprendido su melena, nueva y cortísima.

Julia Roberts

La novia de América apareció vestida de Stella McCartney. Se ha sumado a la lista de lucir un dos piezas para demostrar que los pantalones en alfombras rojas son perfectos. Y más acompañado con este cuerpo en tul, que le quedaba increíble. Como dato, Julia Roberts ganó en 1990 su primer Globo de Oro con un traje de hombre de Armani que entallaron para ella.

Lupita Nyong'o

Es un sí, sí, sí. Siempre se convierte en toda una reina de las 'red carpets'. Este diseño azul vibrante de Calvin Klein le queda increíble. En movimiento este vestido debe ser maravilloso.

Saoirse Ronan

Este diseño metalizado, inspiración años 20, con semi-transparencias, firmado por Gucci nos deja sin palabras.

Darren Criss

Fue uno de los protagonistas de la noche, y es que ganó el premio a Mejor Actor en miniserie gracias a su maravillosa actuación como Andrew Cunanan en 'ACS El asesinato de Gianni Versace'. Acudió vestido de Dior, como siempre, impecable.

Camilla Belle

Echábamos de menos a esta actriz en las alfombras rojas. Siempre va perfecta, y en los Golden Globes de ayer no fue para menos. La actriz escogió un vestido azul con 'animal print' y corte sirena de Jason Wu. Su maquillaje en verde esmeralda dio que hablar, pero a mí, ¡me parece que está increíble!

Kiki Layne

La protagonista de 'El blues de Beale street' llevaba un Dior Haute Couture que le sentaba como un guante. Si es verdad que últimamente los Dior no suelen sorprendernos, pero este en tono rosa pálido de tul nos enamora. Además, me encanta el detalle de la transparencia en las ballenas del corsé.

Lucy Boynton

Esta vez empecemos por su pelo, y es que el 'hairstyle' de Lucy Boynton fue de lo más nombrado en redes ayer por la noche. Lucía espectacular con esa melena 'bob', que está tan de tendencia. La protagonista de 'Bohemian Rhapsody' nos conquistó también con este vestido dorado de Céline. Un look completo increíble.

Jamie Lee Curtis

La actriz de 60 años llegó pisando fuerte a la alfombra roja y es que nos sorprendió con un total 'white look'. ¡Creo que estaba impresionante!

Cody Fern

El anticristo de 'AHS Apocalypse' enamoró a la alfombra roja. Apareció vestido de Versace y dando lecciones a la moda. El maquillaje saliéndose de lo tradicional es un sí absoluto.

Rosamund Pike

Vestida de Givenchy. Su look es otro sí total. ¡Me encanta! Original, arriesgado y maravilloso. Estilismos como este se agradecen en las alfombras rojas.

Y esta ha sido mi selección, por delante meses de mucha moda y cine, que me encantará compartir en Cantabria DModa. Sin olvidar mis looks, podéis seguirme en mi Instagram. ¡Hasta pronto!

