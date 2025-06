El caos de Chamartín retrasa casi dos horas y media la salida del Alvia hacia Santander

Violeta Santiago Santander Jueves, 12 de junio 2025, 16:04 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

El Alvia Madrid-Santander que tenía prevista su salida de Chamartín a las 13.40 horas de este jueves ha sido uno de las decenas de trenes afectados por una interrupción temporal de la circulación ferroviaria que Adif ha atribuido a «falta de tensión eléctrica» en esa estación debido a la salida de un eje de la locomotora de un tren que estaba entrando que, justamente, era el tren procedente de Alicante con destino a Cantabria. Este ha provocado la avería general en el suministro eléctrico que ha colapsado durante varias horas el tráfico en una de las principales estaciones de España (por este punto pasan en días laborales alrededor de 400 trenes de Alta Velocidad).

A resultas de la avería, el Alvia hacia Cantabria ha salido con casi dos horas y media de retraso. Los viajeros fueron llamados a las 15.40 para que buscaran sus vagones en el andén número 25 y, finalmente, la locomotora arrancó sobre las 16.00 horas.

Aunque el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) informó en sus redes sociales que la circulación de los convoyes de alta velocidad que conectan con el norte (Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León) «se restablece de forma progresiva» poco después de la interrupción del tráfico, cántabros afectados por el corte aseguraron que la información que estaban recibiendo in situ era otra, ya que personal de Adif les comunicó que el Alvia en dirección a Santander no salía y que, incluso, podría no cubrir el trayecto este jueves.

Desde las 14.00 horas, Chamartín ha sido un caos de pasajeros con billete y sin trenes a los que subirse, lo que hizo recordar el caos ferroviario vivido hace un mes debido al robo de materiales que afectó a las líneas entre Sevilla y Madrid justo en las fechas en que terminaba la Feria de Abril, cuando se multiplica el número de AVEs y, por tanto, el número de viajeros.

En esta ocasión, en Chamartín, los primeros pasajeros que no han podido abandonar la estación han sido, precisamente, los que tenían como destino Cantabria, que ni siquiera habían sido informados del andén que les correspondía, confirmó uno de los viajeros que estaba sufriendo el retraso, desconocedor, en ese momento, que el 'apagón' de electricidad se debía al Alvia procedente de Alicante que entra en Chamartín y sigue su ruta hacia Santander.

Finalmente, a las 15.50, los pasajeros estaban ya accediendo a sus asientos y a las 16.00 horas el tren se ha puesto en marcha. Eso sí, a los pasajeros les queda un transbordo en Palencia, tal como Renfe les avisó a la hora de comprar el billete. En esta ciudad serán trasladados a autobuses y así cubrirán el resto del trayecto hasta el destino.