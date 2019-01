Meghan Markle, la «royal» que más gastó en ropa en 2018 CASAS REALES Según los medios especializados en realeza, la duquesa de Sussex roza los 500.000 euros gastados tan sólo en prendas de vestir CANTABRIA DMODA Jueves, 10 enero 2019, 20:39

«La elegancia no consiste en ponerse un nuevo vestido», dijo Coco Chanel. Aunque sus palabras parecen no haber calado entre el universo de las 'royals', pues en los últimos tiempos el tema del gastos en ropa está siendo muy comentado. Incendió los comentarios el comunicado que Rania de Jordania tuvo que enviar para justificar su guardarropa ante las continuas críticas sobre sus looks de Alta Costura. «Muchas de las prendas son prestadas por casas de moda, ofrecidas como regalos o comprados a precios reducidos. Los blogs de moda calculan sus estimaciones basándose en el valor de mercado de las prendas, lo que conduce a falsas impresiones que no reflejan la realidad», explican a través de un post publicado en la página de Facebook de la Reina.

Al inicio de cada año, algunos blogs internacionales publican una estimación de lo que se gastan los 'royals' de todo el mundo en ropa y diseño. Así, se ha conocido que Meghan Markle ha sido la que más gastó en ropa en 2018, una cuantiosa cifra que roza los 500.000 euros en prendas, según un informe publicado en la web de moda 'UFO No More'. El presupuesto en vestuario de la Duquesa de Sussex corre a cuenta de su suegro, el Príncipe Carlos, que también se encarga de las facturas 'fashion' de Catalina de Cambridge. Eso sí, la esposa del Príncipe Guillermo suele derrochar menos, pues Meghan habría gastado sólo en dos semanas de viaje el presupuesto anual de su cuñada.

La Reina Leticia, en décima posición

La lista 'corona' en segunda posición a la Princesa Mary de Dinamarca, con un gasto de 103.000 euros. Tras ella, Sofía de Wessex, esposa del Príncipe Eduardo de Inglaterra, que se coloca en tercer lugar con un gasto aproximado de 87.000 euros. La Reina Letizia, situada muy por debajo del resto de miembros de la realeza europea, se calcula que se gastó unos 42.500 euros en moda durante el año pasado, ocupando la décima posición de las 'royals'.

El resto de las 'royals' del top ten de gastos en moda. / DM

El cuarto puesto sería para Kate Middleton, que en 2017 había gastado 170.000 euros y el pasado año redujo compras hasta llegar a los 80.000 euro. Completando el particular ranking de estilo y gasto, el quinto puesto sería para Charlene de Mónaco (61.390 euros), el sexto para Máxima de Holanda (60.000 euros), el séptimo para Beatriz de York (56.000 euros), el octavo para Marie de Dinamarca (50.000 euros) y Victoria de Suecia sería la novena en el ránking (45.000 euros).

