Marco García Vidart Santander Viernes, 13 de junio 2025, 11:50

«A una mala persona jamás le saldrán las cosas bien». «Te lo mereces por traidor, mentiroso, falso, inepto y un sinfín de adjetivos». La esposa de Javi Montero, Marta Bermúdez, publicó en Instagram ese mensaje después de la eliminación del Racing ante el Mirandés. Un mensaje que se entendió como una crítica a José Alberto.

«Lo único que puedo decir es que me conocéis. Todos los jugadores que he tenido me conocen también lo suficiente para saber qué tipo de persona soy y evidentemente que me equivoco, más de lo que me gustaría, en decisiones que tomo. Pero lo que tengo claro es que a nivel personal absolutamente nadie me puede decir nada», señalaba José Alberto en El Partidazo de Cope en relación a una supuesta mala relación con el futbolista.

Poco después, Bermúdez borraba su mensaje y decía que el destinatario de ese mensaje anterior no era el entrenador verdiblanco, sino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su rueda de prensa por la tarde en Ferraz.