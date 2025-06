«No nos merecíamos terminar otra temporada con mal sabor de boca»

Aser Falagán Miranda de Ebro Viernes, 13 de junio 2025, 00:13 | Actualizado 00:34h. Comenta Compartir

José Alberto López bajó tocado a la sala de prensa. Y tras una larga charla con sus futbolistas: «Es muy duro. –reconocía–. No nos merecemos ... terminar otra temporada con mal sabor de boca para todos.Esta temporada ha sido extraordinaria. Se ha recuperado la ilusión de todo el mundo y nadie, ni afición, ni jugadores, ni directiva, ni personal ni nosotros nos merecíamos terminar una temporada extraordinaria con mal sabor. Yo estoy orgulloso.A los jugadores les he dicho gracias por esta temporada; por respetar nuestras decisiones y hacer lo que les pedíamos.Doy las gracias a la afición porque lo que hemos vivido esta temporada ha sido impresionante.Todavía se me ponen los pelos de punta al recordar algunos momentos».

