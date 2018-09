Revilla pide a la Bien Aparecida «salud» y «aprobar los presupuestos» de Cantabria Daniel Pedriza El presidente reconoce que «a un año de las elecciones es difícil» llegar a un acuerdo con otros partidos, pero confía en que el 1 de enero las cuentas de la región estén aprobadas DM . Santander Sábado, 15 septiembre 2018, 13:52

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha hecho hoy un llamamiento a la responsabilidad de los partidos para que la región pueda tener los presupuestos aprobados el próximo 1 de enero, aunque entiende que la cercanía de las elecciones hace más difícil un acuerdo. Revilla ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Marrón, donde ha acudido esta sábado para participar en la festividad de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria, a la que pediría, ha dicho, que se llegue a ese acuerdo, además de salud.

«Siempre que he estado gobernando ha habido presupuestos, sería la primera vez este año que no consiguiéramos tenerlos, por eso hago un llamamiento a la responsabilidad», ha afirmado. El presidente ha reconocido, no obstante, que «a un año de las elecciones es difícil» porque «todo el mundo tiene por objetivo derribar al que está», lo que, a su juicio, «hasta un cierto punto lógico» ya que ese es «el juego del Gobierno y la oposición».

Revilla ha defendido que «pensando en Cantabria» es mejor tener presupuestos que no tenerlos y que incluso «es mejor un mal presupuesto» que no tener ninguno. El presidente ha destacado que a eso es a lo que se va dedicar en el próximo mes, «a intentar concienciar de que sería bueno que llegáramos a un consenso para tenerlos aprobados como siempre el 1 de enero».

El futuro de Revilla

El presidente revelará en un mes su futuro político, sobre el que debe hacer una «reflexión profunda» porque «no sabe qué hacer». «Los compañeros del partido quieren que me presente como sea», ha aseverado en alusión al congreso que el partido celebrará el 11 de noviembre para elegir candidato.

A preguntas de los periodistas antes de participar en la celebración de la Bien Aparecida, Revilla ha vuelto a señalar que su estado de salud será un «factor importante» en la decisión que debe de tomar.

«Para afrontar este trabajo hay que estar en plena forma. Hay que levantarse todos los días a las seis menos cuarto, estar en todos los sitios y eso solo se hace cuando se está bien físicamente. Cuando uno no está a tope físicamente, aunque funcione la cabeza. no puedes hacer este trabajo», ha explicado Revilla, que ha asegurado que no se presentará «si no puede hacer eso». Además, ha vuelto a señalar que su familia quiere pasar más tiempo con él.

Buruaga pide una bajada de impuestos

Por su parte, la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado también desde la Bien Aparecida que si el Gobierno de Revilla quiere sentarse con su partido a negociar los presupuestos para 2019, los impuestos a las empresas y las familias «tienen que bajar en Cantabria». «Es fundamental y una de las líneas rojas que al Gobierno ni se le pase por la cabeza que puede seguir subiendo impuestos a los cántabros, que es lo único que ha hecho a lo largo de la legislatura», ha dicho.

Según Buruaga, el PP siempre está dispuesto a hablar cuando se trata de Cantabria pero tiene muy claro cuales son las prioridades. Además de una bajada de impuestos, los presupuestos que presente el Gobierno tienen que ser para el PP «ciertos, reales», en los que el Ejecutivo no haga «trampas al solitario». También defiende que deben estar avalados por el diálogo y la concertación social y basados en las prioridades que se ha marcado el PP de Cantabria para este nuevo curso políticos.

Impulsar el desarrollo económico y la creación de empleo y la sostenibilidad de los servicios básicos -la educación, la sanidad y los servicios sociales- son sus grandes objetivos en la recta final de la legislatura, además de seguir reivindicando los proyectos e inversiones comprometidos por el Gobierno de España en la región y la reforma de la financiación autonómica, ha recordado.

Buruaga ha alertado de que Cantabria empieza a estar en una situación de desaceleración económica «preocupante» sobre todo tras «perder el paraguas del Gobierno de Madrid». La dirigente popular ha reiterado que esta es una legislatura «prácticamente fallida y terminada» en la que las expectativas de mejora «son nulas prácticamente para la mayoría de la sociedad de Cantabria» porque el Gobierno «no sabe a donde va, no tiene un proyecto y ha demostrado en estos últimos años que tampoco tiene ninguna capacidad de reacción».