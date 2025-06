Mar de siglas y señales de tráfico en Torrelavega

«Estacionamiento limitado y gratuito de alta rotación»; zonas 20 y 30; «prioridad peatones»; zonas peatonales excepto carga y descarga y vehículos autorizados; la propia ... Zona de Bajas Emisiones; las cámaras y sistemas de control; la aparición de siglas como ZBE o ERA; y toda la señalización vertical y horizontal en general. En los últimos meses, muchas de las calles del centro de Torrelavega se han visto inundadas por un mar de siglas, señales de tráfico y dispositivos de vigilancia completamente nuevos.

Etiquetas, horarios, excepciones, permisos… Tal vez ya se ha rascado la cabeza algún día delante de alguno de estos letreros, preguntándose si puede o no aparcar o circular por una determinada zona. Los vecinos ya manifestaron el martes sus dudas con respecto únicamente a la Zona de Bajas Emisiones, pero la «confusión» se extiende al conjunto de nuevos códigos y normas que rigen algunas de las calles de Torrelavega.

«Ni nosotros sabemos»

Teresa Cano, vecina de Puente San Miguel, se ve muchas veces en ese tipo de dilemas «A veces no sé ni por dónde moverme», dice, lamentando también la «poca información» que se ha dado en los últimos años sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o el Estacionamiento Regulado Activo (ERA). A otro torrelaveguense de toda la vida, Juan –que prefiere no publicar su apellido–, le pasa exactamente lo mismo. Cuando queda con unos amigos o familiares en el centro, asegura, «no sé ni explicarles por dónde ir». «Ni nosotros sabemos», reconoce este vecino de Sierrapando, crítico con la «falta de aparcamiento» y las «complicaciones» asociadas, dice, a estas nuevas medidas. Valga esta página para informar sobre su contenido.

Las restricciones, explicadas

1 Zona de Bajas Emisiones (ZBE)

Dentro de las calles José María Pereda, Julián Ceballos, La Llama y Julián Urbina, la ZBE permitirá entrar solo a los coches con distintivo ambiental –C, B, ECO y Cero Emisiones–. Si tiene etiqueta, sepa que no hace falta tenerla en la luna del coche; si no, quizá pueda acogerse a alguna excepción contemplada en el Registro de Vehículos Afectados (REVA). Salga de dudas: entre en la página web –zbetorrelavega.com–, deslice hacia abajo y acuda a la sección 'Registro REVA' para introducir su matrícula. Si no puede acogerse a ningún supuesto, en el peor de los casos, podrá entrar en la ZBE 24 veces al año. A la siguiente, la multa será de 200 euros.

2 Estacionamiento Regulado Activo

La ERA afecta a 144 plazas de carga y descarga y las libera de su uso exclusivo para transportistas de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. En ese horario, pasan a ser de uso libre, pero durante un tiempo: hasta dos horas con tarjeta ciudadana –para empadronados–; una y media, para el resto. Luego, a mover el coche. Y, si no, multa de 100 euros. Supongamos que encuentra un sitio tipo ERA. Lo que tiene que hacer es aparcar como siempre y, luego, notificarlo en la aplicación móvil –Parkunload– pulsando 'Iniciar estacionamiento'. Usted y los controladores podrán verlo en su dispositivo al instante, comenzando la cuenta atrás.

3 Calles peatonales de acceso limitado

El tráfico en las calles peatonales Carrera, Ancha, Santander, La Paz, Pablo Garnica, Mártires, Serafín Escalante, Martínez y Ramón, y Consolación está vigilado y restringido también con sus propias cámaras, permitiendo el acceso solo a vehículos inscritos en el Registro REVA –el mismo trámite que con la ZBE– o amparados en estos casos: servicios públicos, usuarios de garajes, carga y descarga, mudanzas, residentes en la zona con discapacidad mayor al 33% –o que no puedan desplazarse de forma autónoma– y obras en calles o edificios.

4 Zonas 30 y 20 con prioridad al peatón

La limitación de la circulación a 30 e incluso 20 kilómetros por hora está bastante extendida en el centro de Torrelavega y de hecho se está expandiendo a otras zonas del extrarradio. En estas vías, adecuadas con una calzada más amable para el tránsito a pie, los peatones tienen toda la prioridad frente a los vehículos. En La Inmobiliaria y el ámbito de la ZBE, por ubicar algunas fácilmente, hay muchas de estas calles, creadas hace años con la voluntad de impulsar una movilidad segura, así como reducir la contaminación acústica y atmosférica en la ciudad.