La Dirección de Enfermería de Atención Primaria anuncia su dimisión en bloque al gerente Imagen de archivo de una concentración de enfermeros en Valdecilla. / Antonio 'Sane' La directora, Mercedes Carrera, fue la primera en comunicar su decisión, «por motivos personales», y días después se sumaron sus dos subdirectores ANA R. GARCÍA Santander Domingo, 8 julio 2018, 07:51

La Dirección de Enfermería de Atención Primaria ha anunciado su dimisión en bloque al gerente, Alejandro Rojo, que en las últimas horas ha intentado sin éxito convencer a su equipo para que continúe al frente del proyecto lo que queda de legislatura. Sin embargo, cuando la directora de Enfermería, Mercedes Carrera, presentó su escrito de renuncia «ya tenía la decisión tomada. Estaba convencida. Llevaba un mes aguantando y a estas alturas ya no he conseguido hacerle cambiar de opinión», declara el gerente, que lamenta su marcha. «La verdad es que creo que es una pena, porque es una persona empática que mantenía una relación cercana y directa con los profesionales». Aunque desde la Consejería de Sanidad no quisieron pronunciarse sobre lo que ya empezaba a ser un secreto a voces, finalmente Alejandro Rojo lo confirmó en declaraciones a este periódico.

Antecedentes Las dimisiones en el SCS elevan a 22 las salidas de altos cargos del Gobierno esta legislatura

«Su dimisión se debe a motivos personales, tiene argumentos de peso, pero no me compete a mí comentarlos», declaró el gerente. «Me duele tener que confirmar esta noticia, porque considero que es una pérdida muy importante para la Gerencia y para los profesionales de Enfermería de Atención Primaria». Carrera fue nombrada en noviembre de 2015 por la consejera de Sanidad, María Luisa Real, a propuesta del director gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez, dimitido también en mayo, junto al director de Gestión Económica, Javier González (puesto que sigue sin cubrir), tras verse salpicados por la denuncia de presuntas irregularidades en la contratación.

La salida de Carrera parece ajena a esta polémica, aunque fuentes próximas a la Gerencia no descartan que «ciertas tensiones» con la Dirección Médica de Primaria hayan contribuido a acelerar su renuncia. Y con ella, la de sus dos subdirectores, Verónica Vega y José Ignacio Lavín, que aunque no han formalizado su dimisión por escrito, ya se lo han comunicado a Rojo. No obstante, «seguirán en sus puestos en julio y agosto. Será en septiembre cuando buscaremos sustitutos para asumir sus funciones», aclara Rojo.

Los tres directivos seguirán en sus puestos hasta septiembre, que se buscarán sustitutos

Mercedes Carrera, que es primer teniente de alcalde y concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Medio Cudeyo (PSOE), fue responsable de enfermería en el centro de salud de Cudeyo entre 1998-2005, es experta en gestión de los servicios sanitarios y ha colaborado en la docencia de alumnos de enfermería en distintos periodos.