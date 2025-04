Sin rastro del 'campanu'

Rafa Torre Poo Miércoles, 2 de abril 2025, 07:07 Comenta Compartir

Fue la frase más repetida durante toda la jornada en las diferentes riberas. «No hemos visto ninguno. Ni uno solo». La apertura de la veda del salmón se saldó con gran animación en los ríos pero sin apenas avistamientos en una jornada soleada y primaveral marcada por las excelentes condiciones en los caudales. El 'campanu', como ya viene siendo tradición, se resistió y se hizo el remolón.

Había ganas de 'río'. Se palpaba en el ambiente. El Pas concentraba mucha expectación. «Han venido los asturianos», aseguraban los parroquianos con énfasis. Los pescadores de la comunidad vecina gozan de gran fama. «Si hay algún pez en el río, estos lo sacan», advertían las mismas voces. El coto de Puente Viesgo estaba concurrido. Allí encadenaba lances José Manuel Fierro, llegado desde Cangas de Onís. «El río está muy bien de agua, a un nivel muy bueno», explicaba. «Pero no hemos visto ningún salmón. Ya vinimos a echar un vistazo ayer (por el lunes), pero tampoco vimos nada», recalcaba. «Cada año entran más tarde; en Asturias, también», remataba.

No lejos de allí, aprovechando la vista privilegiada que le daba la altura de una caseta en uno de los márgenes, Fernando Fernández vigilaba un paso que la luz del sol iluminaba: «Yo este año no he visto ninguno, pero pienso que podría haber alguno porque el río está buenísimo». Vecino de la zona, suele recorrer a diario el bello paseo de piedra que discurre junto a los cotos de Puente Viesgo. «A ver si esta gente, que es buenísima –en alusión a los pescadores asturianos– lo sacan. Los ríos de aquí, comparados con los suyos, parecen arroyos», apostillaba.

El resto de ribereños en esta zona no lo tenía tan claro. «El río está muy guapo, pero nos pasa como en el Narcea (en Asturias): peces, pocos. Lo vamos a intentar», aseguraba Iván Menéndez.

No muy lejos de él pescaba Armando 'Cuco' Mori. «Lo hemos intentado primero en la zona donde no se ve bien y luego lo haremos en las que da el sol y la vista es mejor», explicaba este vecino de Cangas de Onís. «Cada año entran menos salmones y cada vez más tarde. En Asturias, también pasa», sentenciaba.

«El río está muy bien de agua, a un nivel muy bueno; pero no hemos visto ningún salmón» José Manuel Fierro Pescador

«Cada año entran menos ejemplares en el río y cada año lo hacen más tarde. En Asturias, también» Armando 'Cuco' Mori Pescador

Ver 15 fotos Los aficionados a la pesca de la trucha también iniciaron ayer la temporada.

El 'campanu' del año pasado salió veinte días después de la apertura de la veda. El torrelaveguense Enrique Corsini consiguió izarlo en el coto de Güedes, en el río Pas, tras una dura batalla. El resultado fue un bello ejemplar de 93 centímetros que dio 7,390 kilos en la báscula. Fue un pez enorme en comparación con el 'campanu' del año anterior, que pesó 4,700 kg. Lo consiguió con sus compañeros de cuadrilla José Luis Bohedo y José Manuel Alonso, además de los gancheros Enrique Corsini (su padre) y Francisco González.

La subasta del 'campanu' batió el récord de Cantabria. Llegó hasta los 8.400 euros que pagó el propietario del restaurante Playa de Merón, Enrique Corsini Noreña, tío abuelo del afortunado que pescó el primer salmón de la campaña.

Justo allí, en Güedes, también en el Pas, lanzaba la caña el ampuerense Miguel Ortiz: «Hay más ganas que salmones;pero bastantes más».

También la trucha

El Ayuntamiento de Piélagos tiene previsto celebrar este año también una fiesta-subasta. Será en el restaurante Nuevo Molino de Puente Arce, aunque no hay fecha fija. La organización lo anunciará una vez que salga el 'campanu'. La puja de salida será de 2.000 euros, que la organización entregará al final del acto al pescador afortunado.

Pero en los ríos ayer no sólo se vieron aficionados al salmón. También se dio inicio a la temporada de la trucha, que se extenderá hasta el próximo 31 de julio. Las riberas, por tanto, estuvieron de lo más animado, quizás con los caudales de los ríos demasiado altos para los amantes de esta modalidad.

Comenta Reporta un error