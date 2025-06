El proyecto Casyc PHoto cierra su primer curso con 'Magia fotográfica en Cabárceno'

Guillermo Balbona Sábado, 7 de junio 2025, 07:44 Comenta Compartir

Marina Cano y Miguel de Arriba, a través de la propuesta 'Magia fotográfica en Cabárceno', clausuran este mes de junio la primera temporada del nuevo proyecto Casyc Photo, en el Espacio Pablo Hojas, puesto en marcha el pasado año. A modo de taller, el próximo día 15 Casyc PHoto se desplaza al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde Cano y Miguel de Arriba –fotógrafos especialistas en naturaleza y fauna salvaje– ofrecerán una clase magistral. Con esta propuesta se cierra el primer curso (2024-2025) de esta decidida apuesta de la Fundación Caja Cantabria por «visibilizar, potenciar y difundir la fotografía en la región.»

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno es un espacio naturalizado por la mano del hombre sobre las 750 hectáreas de una antigua explotación minera a cielo abierto. Los más de20 kilómetros de carreteras que surcan el parque conducen a los diferentes recintos a través de desfiladeros, lagos y figuras rocosas. Más de un centenar de especiesanimales de los cinco continentes viven en este parque en régimen de semilibertad. La clase magistral se postula, en este sentido, como una jornada de safari fotográfico en el parque al final de la primavera, cuando las luces son más espectaculares. Entre los contenidos que se tratarán en el taller se encuentran: la importancia de los fondos, la inclusión de elementos que aportan interés, la importancia de la composición, la creación de propuestas minimalistas y, por supuesto, la importancia de la emoción.

El taller está abierto a fotógrafos de todos los niveles y para participar en el mismo «se requiere una cámara de fotos que cuente, en la medida de lo posible, con un teleobjetivo».

En cuanto a los docentes, Marina Cano, fotógrafa de naturaleza nacida en Cantabria, es licenciada en música y doctora por la universidad de Bogotá. En su trayectoria profesional cabe destacar la publicación de cinco libros: 'Cabárceno', 'Drama & Intimidad' (ambos agotados), 'Inspiración + Naturaleza', el libro electrónico 'Babies of the Wild' y su publicación más reciente: 'Alma Salvaje'. Su trabajo ha sido portada de libros y revistas como National Geographic. Premiada en tres ocasiones en el BBC Wildlife Photographer of the Year, World Photographic Cup y Siena Internacional, es embajadora europea de Canon, Skylum y Banana Republic. Sus exposiciones y seminarios se han desarrollado en países de todo el mundo. Su estilo único, junto a un sensible e intimista acercamiento a la fauna, hacen que su trabajo sea admirado por más de un millón de seguidores en redes sociales.

Por su parte, Miguel Ángel de Arriba Cuadrado es fotógrafo del Gobierno de Cantabria desde hace 15 años en las áreas de cultura, deporte y turismo. Autor de las visitas virtuales de las siete cuevas Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, sus fotos ilustran el libro 'La Montaña Sagrada' sobre las cuevas del Monte Castillo. Amante de la fotografía de naturaleza, es en este género donde encuentra su verdadera vocación. Ss imágenes se han podido ver en publicaciones como El País, El Mundo, La Vanguardia y revistas internacionales de EE UU Emiratos, Alemania o Francia. Posee obra expuesta en el Musée de l'Homme (París), Lascaux IX y el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ha sido premiado en certámenes nacionales e internacionales. La clase magistral –con un número máximo de 15 alumnos– se impartirá en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en horario de 10.00 a 20.00 horas. El taller cuenta con el apoyo del Gobierno de Cantabria. Las actividades relacionadas con la fotografía volverán a Casyc PHoto a partir del próximo mes de octubre. El proyecto fue ideado por los fotógrafos Javier Lamela, Raúl Lucio y Javier Vila, en coordinación con Juan Muñiz y el resto del equipo de la Fundación Caja Cantabria.