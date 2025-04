A tres partidos del gran objetivo

Tres partidos. Y no es necesario ganarlos todos. Se puede tropezar en alguno. Aunque nunca en el tercero. Una de las semifinales del sábado. Ganar ... ese encuentro en concreto significaría abrir las puertas del cielo, la Superliga Masculina de voleibol. La máxima categoría de este deporte en España. El Textil Santanderina afronta desde mañana jueves la fase de ascenso en Leganés. Y lo hace esgrimiendo unos poderes temibles. Una fase regular de la Liga simplemente soberbia y campeón de la Copa del Príncipe. Ese torneo que se juega en enero con el mismo formato que la competición que desde mañana y hasta el domingo se celebra en la ciudad madrileña. Si en el torneo copero lógicamente hay que ganar la final para levantar el trofeo, aquí la final del domingo proclamará oficialmente al campeón de la Superliga Masculina 2. Aunque los dos equipos finalistas tendrán una buena paliza tras haber celebrado el día antes el ascenso. Suyas serán las dos plazas que se reparten.

«Llegamos bien. Tenemos un equipo muy completo. Y el nivel de entrenamientos está siendo muy bueno. Ha venido gente a ayudarnos como Ángel Rodríguez, Dani Ruiz o Chimo Bárcena», señala Pablo Cabrera, el entrenador de los de Cabezón de la Sal. «Ya pasamos nuestra mini pretemporada y ahora se trata de cuidar físicamente a la gente».

Cabrera se refiere a esa mini pretemporada porque el Textil jugó su último partido de Liga el 29 de marzo. Una campaña regular en la que los de Cabezón se salieron de la tabla. 21 victorias, una sola derrota, 63 sets a favor y solo 10 en contra. «Y también la evolución del equipo. Me decían muchos entrenadores que se notaba que el equipo había crecido mucho», resalta orgulloso. En muchos partidos, se daba por sentado el 3-0 o 0-3 de los cántabros. Cabrera apunta a que «por lo general la Superliga Masculina 2 no está excesivamente compensada. Y muchos equipos que jugaban contra nosotros, como su 'Liga' estaba en otros partidos, se dejaban llevar en su encuentro ante el Textil». Aún así, que nadie piense que ha sido fácil. «Ha habido sets que nos han apretado mucho. Lleva mucho trabajo el preparar los partidos. Desde fuera se ve una cosa, pero no ha sido tan sencillo como parece y hay equipos muy buenos».

El Textil compartirá el grupo A con el equipo anfitrión de esta fase de ascenso, el Leganés, y con los castellonenses del L'Illa Grau. En el otro grupo, el B, juegan Barça, Arona y Benidorm. «El Leganés ejerce como local y recupera a uno de los mejores jugadores de la Liga, Rolando Hernández», añade el técnico del Textil. «Es un muy buen equipo». Mientras, los castellonenses del L'Illa Grau, un viejo conocido de los de Cabezón en sus tiempos en la máxima categoría, «se han clasificado en el último momento. Pero no hay que menospreciar a nadie. Tienen un equipo muy decente».

En el otro grupo, el Barça parece como favorito. Si la temporada del Textil fue soberbia, la del Barça fue idéntica en cuanto a guarismos. «Me parece más estable que los otros dos equipos», opina Cabrera, en un grupo que le ofrece «muchas más dudas» y en el que no descarta a los canarios del Arona. «Va a ser un grupo muy igualado». Leganés, Barça y Benidorm ya estuvieron, junto al Textil, en esa Copa del Príncipe en enero y que ganaron los de Cabezón. Los cántabros se cruzaron en el grupo con el Benidorm (se perdió 3-2) y en semifinales con el Barça, al que se ganó por 2-3.

Llegar a ese tercer partido del torneo y ganarlo es el objetivo. «Hay esa presión por meterse en una de las semifinales y ganarla», admite el técnico del Textil. Pero Pablo Cabrera no se conforma con eso. «Nosotros vamos con el objetivo de ir a por el torneo». El Textil, campeón de la Superliga Masculina 2 y con el ascenso en el bolsillo.

Para ello, el Textil esgrimirá dos armas. Una, «el buen equipo que tenemos. Con mucha experiencia y carácter», señala el preparador de los cabezonenses. «Y estos torneos los ganan los equipos, no los jugadores a nivel individual. Nuestro fuerte está en el colectivo y en el buen rollo que hay en él». El otro elemento a favor del Textil estará en la grada. Porque en el pabellón Europa de Leganés habrá gente de Cabezón. «Y si nos metemos en semifinales, va a aparecer mucha gente allí». Y todo el voleibol español conoce cómo se las gastan los 'locos' de ese Templo del Norte que es el Matilde de la Torre. Les cuesta muy poco trasladar el ambiente que allí se vive a un pabellón en el que su equipo se juegue algo importante. «Es un lujo la afición que tenemos. A ver si les damos una alegría», reconoce esperanzado Pablo Cabrera.

El sábado es la primera gran parada de esta fase de ascenso. El gran objetivo de la temporada. Si el Textil llega al partido de ese día y lo gana, la próxima campaña volverá a una categoría, la Superliga, en la que ha militado ocho de las últimos once cursos. Y en la que dejó un gran recuerdo, hasta el punto de que muchos equipos reconocían que les gustaba jugar en Cabezón. A tres partidos se está de que ese Templo del Norte lleno para ver a su Textil vuelva a ser la envidia de toda la élite del voleibol español.