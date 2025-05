La nueva empresa del tiovivo de los Jardines de Pereda pagará un canon de 20.000 euros anuales

La nueva empresa que gestione el tiovivo 'Belle époque', ubicado en los Jardines de Pereda, deberá pagar un canon de 20.000 euros anuales. Así ... lo ha aprobado esta semana la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, que sacó adelante el expediente de contratación para adjudicar el contrato de concesión de uso privativo de dominio público para la instalación, mantenimiento y explotación de la atracción infantil. El expediente administrativo se tramita una vez que ya ha vencido el contrato con la anterior empresa concesionaria, según informan desde el equipo de gobierno del PP.

Las bases que regulan la licitación establecen que se realizará mediante concurso público, por procedimiento abierto, y el plazo de duración de la concesión será de cinco años, prorrogable a otro más.

El canon mínimo a satisfacer al Ayuntamiento se fija en 20.000 euros anuales, o el importe que resulte del proceso de licitación. Así, el plazo de presentación de ofertas es de veinte días naturales contados desde la jornada siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Santander, en la Plataforma del Sector Público.

Un modelo veneciano, «estilo Belle époque» con un aspecto «retro vintage». Este carrusel llegó a los Jardines de Pereda tras la remodelación que vivió esta zona de la ciudad hace ya once años. Fue construido por la firma Lamborghini en sus instalaciones de la localidad de Bergantino (Venecia) y se hizo con fibra de vidrio pintada a mano, mientras que se iluminó con 2.500 luces tipo led (de carácter ecológico, con bajo consumo). Consta de once metros de altura en dos plantas unidas por una escalera y, a pesar de estar hecho en Italia, tiene toques santanderinos. Porque la corona, la parte circular superior, cuenta entre sus decoraciones con un escudo de la ciudad y con motivos históricos de la capital en varios de sus paneles. Según recogieron las páginas de El Diario Montañés hace once años, el precio de la atracción superó los 400.000 euros.

La nueva imagen de los Jardines de Pereda, un lugar centenario y emblemático ubicado en el centro de Santander, se estrenó en 2014 tras los trabajos de remodelación y ampliación. El aumento de su superficie y la incorporación de nuevas zonas verdes fueron algunos de los objetivos prioritarios de este proyecto, que perseguía la idea de que esta zona se convirtiera en una «gran plaza verde» que comunicara la capital cántabra y el mar.