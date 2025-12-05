La mayoría de los comercios en Cantabria abre este sábado pero cierra domingo y lunes

Es una duda recurrente en fechas como este puente de diciembre. ¿Estará abierta la tienda? ¿Y el supermercado? ¿Podemos ir al centro comercial? Aunque la ... respuesta puede variar ligeramente, la respuesta en la mayoría de los casos es la misma: el sábado la mayoría de los comercios, desde las grandes superficies a los comercios locales, abrirán. En cambio, tanto el domingo como el lunes la mayoría de ellos permanecerán cerrados.

Los centros comerciales de Santander, una de las superficies más demandadas en esta época, abrirán el sábado pero permanecerán cerrados tanto el domingo como el lunes. Lo mismo harán las grandes tiendas -caso de Media Markt o Decathlon.

Los supermercados, por su parte, abrirán el sábado, caso de Lupa, Mercadona, Lidl o Aldi, pero permanecerán cerrados el domingo y el lunes, exceptuando los Carrefour Express, que abrirán los tres días, según indica la página web del grupo.

En cuanto el pequeño comercio local, como es habitual abrirá el sábado pero también cerrará sus puertas tanto el domingo como el lunes.

En cualquier caso, ante la duda y dada la gran diversidad de comercios existentes, este puente siempre es recomendable consultar la página web de los mismos para asegurarse antes de darse un paseo en balde.