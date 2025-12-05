El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista del interior del centro comercial Valle Real. Alberto Aja

La mayoría de los comercios en Cantabria abre este sábado pero cierra domingo y lunes

Tanto el sábado como el lunes son festivos en toda la región

A. G.

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:46

Es una duda recurrente en fechas como este puente de diciembre. ¿Estará abierta la tienda? ¿Y el supermercado? ¿Podemos ir al centro comercial? Aunque la ... respuesta puede variar ligeramente, la respuesta en la mayoría de los casos es la misma: el sábado la mayoría de los comercios, desde las grandes superficies a los comercios locales, abrirán. En cambio, tanto el domingo como el lunes la mayoría de ellos permanecerán cerrados.

