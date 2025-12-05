El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Patrulla en servicio de vigilancia en el término municipal de Camargo. DM

Una anciana pica en el tocomocho: se va con la timadora al banco y saca 3.000 euros por unos falsos cupones

La estafadora, con antecedentes por el mismo timo y por el 'abrazo cariñoso', abandonó en Santander a la víctima después de haberla trasladado desde Maliaño

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:13

Comenta

El clásico timo del 'tocomocho' se ha cobrado una nueva víctima en Cantabria, esta vez en Maliaño, donde una octogenaria cayó en la trampa y ... entregó 3.000 euros a dos hábiles estafadoras que la engañaron con unos supuestos cupones en teoría premiados.

