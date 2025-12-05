Una anciana pica en el tocomocho: se va con la timadora al banco y saca 3.000 euros por unos falsos cupones

El clásico timo del 'tocomocho' se ha cobrado una nueva víctima en Cantabria, esta vez en Maliaño, donde una octogenaria cayó en la trampa y ... entregó 3.000 euros a dos hábiles estafadoras que la engañaron con unos supuestos cupones en teoría premiados.

La timadora, de 29 años y conocida ya por la Guardia Civil, abordó a la señora en plena vía pública de Maliaño y le enseñó unos cupones que decía que estaban premiados. Con la ayuda de su cómplice (gancho), la convenció y engañó para que fuera con ellas en coche hasta Santander, sacar dinero en un banco e intercambiarlo por los cupones supuestamente premiados. Y no contentas con eso, al obtener el dinero, subieron a la víctima, de 83 años, al vehículo de nuevo y la abandonaron en otro punto de la capital cántabra.

La Guardia Civil abrió una investigación el pasado mes de junio después de que la víctima denunciara los hechos. Al indagar, los agentes comprobaron que la estafadora era la misma persona que meses atrás, en concreto a finales de junio, había sido investigada por delitos de hurto de joyas a personas mayores por el método del abrazo cariñoso en Medio Cudeyo, Reinosa, Cabezón de la Sal, Comillas y Puente Viesgo. Además, ya había engañado a otras personas con el timo del 'tocomocho'.

Una vez localizada, la Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigada y continúa con las pesquisas ante la participación de otras personas en el engaño.

La Benemérita recuerda que, en el marco del Plan Mayor Seguridad, imparte charlas para informar a la población vulnerable de este tipo de delitos. Como recomendación, inciden en la importancia de ignorar a las personas que les puedan abordar ofreciéndoles suculentos negocios con intercambio de dinero o joyas.