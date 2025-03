Andrés Martín y Soberón, cara a cara

Leila Bensghaiyar Santander Viernes, 28 de marzo 2025, 07:15 | Actualizado 09:00h. Comenta Compartir

Andrés Martín Extremo del Racing Es un jugador decisivo y la brújula que guía al Racing

Andrés Martín juega con una brújula en los pies. Mientras otros corren, él mide el espacio y cuando la pelota quema, él la enfría. Entre la batalla de nervios y piernas que es la Segunda División, el andaluz, preciso y fiable, es capaz de encontrar la aguja en el pajar de las defensas rivales. Y algo así tendrá que hacer mañana en El Sardinero (18.30 horas) cuando llegue unZaragoza que está casi en la UCI. El maño es ahora mismo un equipo urgido que llega al borde del abismo, con treinta y siete puntos, a solo dos de los puestos de descenso. Pero no hay mejor manera de recibir a un rival desesperado que con un tipo que interpreta el caos como nadie. Ahora mismo Andrés Martín es el mejor jugador del Racing, y puede que quizá de toda la categoría.

Ya ha sido la tabla de salvación de los verdiblancos en más de un partido, donde sus tantos han rescatado puntos y amarrado victorias que ya se veían casi imposibles. Como MacGyver, si le dan un chicle, él fabrica un bomba. Y es que los números no mienten. El andaluz fue el primero en lograr dobles dígitos en las cifras de goles y asistencias, algo que nadie en Primera División y tampoco en Segunda había alcanzado todavía esta temporada. Él sí. El andaluz acumula trece goles y doce asistencias, que además le convierten en el máximo asistente de la competición.

El jugador es uno de esos expresos casi imposibles de frenar, algo que todos los colegiados de Segunda que han arbitrado al Racing esta temporada pueden atestiguar, porque al extremo le han hecho cuarenta y ocho faltas en lo que va de curso. No hay manera legal de pararlo. Es capaz de ver los espacios que a otros se les escapan o adivinar dónde estará el compañero minutos antes de que éste llegue para servirle un balón decisivo. Es el tipo que en mitad de un incendio encuentra la puerta de salida mientras los demás corren sin rumbo.

Su calidad es innegable y no se le escapa a nadie, mucho menos a José Alberto. Por eso el andaluz es uno de los inamovibles en el tridente de ataque del equipo, un trío formado por él en banda derecha, Íñigo Vicente por la izquierda y Juan Carlos Arana en punta de lanza. Tres mosqueteros con el florete bien afilado. Y de eso dan buena cuenta sus estadísticas. Andrés Martín ha sido titular en veintinueve partidos de los treinta y uno que ha disputado hasta ahora y acumula un total de 2.452 minutos.

Decisivo

Con él en el césped el equipo goza de más confianza porque tiene la certeza de que cada balón que le llega puede transformarse en un pase letal y en un gol. Lo saben sus compañeros, lo sabe la afición y también lo sabe el Zaragoza, que seguramente tratará de maniatarlo. A fin de cuentas se van a enfrentar a un futbolista que ha marcado 0.48 goles por partido, que desde los once metros tiene un 80% de acierto y que ha cosechado trece dianas, cuatro de ellas de penalti. Y no es solo eso. El andaluz rompe líneas y proyecta el juego hacia el área rival. Es uno de esos futbolistas que hacen sufrir al oponente, a los del campo, a los del banquillo y también a los aficionados en la grada. Si hay un contraataque lo más probable es que se lleven las manos a la cabeza y cuando la pelota cae en sus pies cerca del área, toca cerrar los ojos y rezar. Y es que Andrés Martín ha intervenido en los ochos últimos goles del Racing de una manera o de otra.

El Zaragoza viaja a Santander buscando oxígeno, pero el Racing cuenta con un hombre capaz de asfixiar a un equipo con un solo gesto. Nadie duda de que el andaluz será titular mañana y a las 18.30 horas, cuando la pelota ruede en El Sardinero Andrés Martín hará lo que mejor sabe hacer, jugar al fútbol y decidir partidos.

Mario Soberón Delantero del Zaragoza Tiene una gran efectividad pese a su poco protagonismo

Mario Soberón regresa a casa, pero seguramente no como lo había imaginado desde niño. Mañana, cuando el Zaragoza salté al césped de El Sardinero, el delantero de Unquera estará en el bando contrario. Defenderá un escudo distinto al del equipo que lo formó y quizá el niño de diez años que llegó al Racing con la idea de triunfar se revuelva un poco en su interior. Pero lo cierto es que no es algo nuevo para él. Visitó los Campos de Sport vistiendo la camiseta del Eldense la temporada pasada y al Racing ya se enfrentó en la primera vuelta e incluso le marcó un gol. El del empate, que luego se encargó de enmendar Aldasoro para traerse los tres puntos a Santander. Soberón sabe que le toca ser rival y que la vida de un futbolista es a menudo la de un viajero sin demasiados billetes de vuelta.

En el verano de 2019, con Chuti Molina al mando de la dirección deportiva del Racing, Soberón descubrió que a veces los sueños de cantera chocan contra la frialdad del mercado. Moi Delgado llegó desde el Valladolid y Mario hizo las maletas en dirección opuesta. Su destino fue el filial del club pucelano, a préstamo, con la sensación de dejar una parte de sí mismo en Cantabria. Por eso sabe que ahora le toca ser rival.Desde entonces ha pasado por varios equipos buscando su sitio a base de goles. Y ese camino lo ha llevado hasta el Zaragoza, un equipo en crisis que llega a El Sardinero con la urgencia del descenso apremiando.

La esperanza maña tiene ahora rostro cántabro. Mario Soberón aterrizó esta temporada en La Romareda, pero no ha tenido demasiado protagonismo con el baile de entrenadores que ha sacudido a los aragoneses. Nada menos que cuatro. Víctor Fernández, David Navarro, Miguel Ángel Ramírez y ahora Gabi Fernández, que acaba de aterrizar en el banquillo maño. Con él, Soberón empieza a vislumbrar un rol más importante. De momento, el lunes pasado fue titular ante el Córdoba y marcó un gol de penalti que salvó a su equipo de una derrota.

Efectivo

Un delantero vive del gol y Soberón ha demostrado que lo lleva en las botas. Hasta ahora ha firmado nueve tantos en los quince partidos que ha disputado, trece de ellos como titular. Y con la calculadora en la mano obtiene un ratio demoledor de 0.88 goles por partido, casi el doble que Andrés Martín. Una muestra de lo efectivo que puede llegar a ser si se tiene en cuenta el número de minutos que ha acumulado, 925. El de Unquera es capaz de ponerse el traje de 'broker' y obtener máxima rentabilidad. Muchos goles en poco tiempo. Casi siempre que sale, marca. No es un delantero de filigranas, sino más bien de insistencia. La obstinación que tiene premio al final de los partidos.

Aún no ha dado ninguna asistencia esta temporada, pero eso es un extra, su trabajo es marcar y eso lo cumple con creces. Dos de sus nueve goles han sido desde los once metros, desde donde dispara con frialdad. El cántabro conoce bien la situación del Zaragoza y la necesidad de sumar puntos. Lo dejó claro el pasado lunes tras el partido ante el Córdoba. «Llevamos poco tiempo con Gabi, una semana, pero quiere que el equipo crea, sea aguerrido, que vayamos en bloque. Creo que hemos estado bastante bien en el ámbito defensivo. Es una pena, otra vez a balón parado. Seguramente lo mejoremos. Y a Santander vamos a ganar». No hay dudas ni concesiones a la nostalgia. Para el Zaragoza, que necesita los puntos como el aire, el delantero cántabro es una de sus mejores armas.

